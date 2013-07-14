Avea faturasız hatlara özel sahurda ücretsiz internet kampanyası başlattı





Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, faturasız hatlar için yeni bir kampanya başlatıyor.





Kampanya kapsamında aboneler Ramazan ayı boyunca her gece saat 02.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz internet hakkına sahip olacak. Kampanyanın son tarihi 7 Ağustos iken katılım için SAHUR yazıp 5555’e göndermek yeterli olacak.





Kampanya sadece ses hatları ile yapılan bağlantılarda geçerli, ancak data hatlarında geçerli değil. Günlük 250 MB üzeri kullanımlarda başka internet paketi yoksa aşımlar 0.492KR/100KB ile ücretlendirilecek. Kampanyaya tüm bireysel faturasız aboneler katılabiliyor.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/SahurInternetKampanyasi