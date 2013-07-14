Avea faturasız hatlara özel sahurda ücretsiz internet kampanyası başlattı

Haber Editörü
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, faturasız hatlar için yeni bir kampanya başlatıyor.
Kampanya kapsamında aboneler Ramazan ayı boyunca her gece saat 02.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz internet hakkına sahip olacak. Kampanyanın son tarihi 7 Ağustos iken katılım için SAHUR yazıp 5555’e göndermek yeterli olacak.
Kampanya sadece ses hatları ile yapılan bağlantılarda geçerli, ancak data hatlarında geçerli değil. Günlük 250 MB üzeri kullanımlarda başka internet paketi yoksa aşımlar 0.492KR/100KB ile ücretlendirilecek. Kampanyaya tüm bireysel faturasız aboneler katılabiliyor.
http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/SahurInternetKampanyasi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2011 in ramazaninda turkcelliydim
galaxy wonder telefonum vardi
turkcell de.aynisini yapmisti
gece 2den 6 a iste 250mb bedava
yine faturariz.hatlar alabiliyodu
ancak.sinirsiz.internet.paketi olanlar alamiyordu
bende de.sinirsiz paket.vardi
ramazanin 2.gunu 1gb i bitirdim hizim.edge e dustu
ramazan paketi sms ini yolladim ve alabildim
:)gunduz kalktim ve 3g acik iken internete hizli sekilde girenildigimi.farkettim...sanirim bu bug di:)
yalan olmasin
assa yukari 80gb yedim:) modem yaptim pc den ne varsa yaptim:)...boyle biseydi iste..