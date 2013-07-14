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Avea faturasız hatlara özel sahurda ücretsiz internet kampanyası başlattı

5 yıl
17,3b
1
66
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea faturasız hatlara özel sahurda ücretsiz internet kampanyası başlattı

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, faturasız hatlar için yeni bir kampanya başlatıyor.

Kampanya kapsamında aboneler Ramazan ayı boyunca her gece saat 02.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz internet hakkına sahip olacak. Kampanyanın son tarihi 7 Ağustos iken katılım için SAHUR yazıp 5555’e göndermek yeterli olacak.

Kampanya sadece ses hatları ile yapılan bağlantılarda geçerli, ancak data hatlarında geçerli değil. Günlük 250 MB üzeri kullanımlarda başka internet paketi yoksa aşımlar 0.492KR/100KB ile ücretlendirilecek. Kampanyaya tüm bireysel faturasız aboneler katılabiliyor. 

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/SahurInternetKampanyasi Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
faturalı olmamız gerekiyomuş
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FatihEnvar 3 yıl
"Degerli musterimiz, bu paketten sadece faturali hat sahipleri faydalanabilir." diye geri bildirim geldi bana. Olmadı yani.
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nnoovvaa 3 yıl
abi bi anim geldi aklima

2011 in ramazaninda turkcelliydim

galaxy wonder telefonum vardi

turkcell de.aynisini yapmisti

gece 2den 6 a iste 250mb bedava

yine faturariz.hatlar alabiliyodu

ancak.sinirsiz.internet.paketi olanlar alamiyordu

bende de.sinirsiz paket.vardi

ramazanin 2.gunu 1gb i bitirdim hizim.edge e dustu

ramazan paketi sms ini yolladim ve alabildim

:)gunduz kalktim ve 3g acik iken internete hizli sekilde girenildigimi.farkettim...sanirim bu bug di:)
yalan olmasin
assa yukari 80gb yedim:) modem yaptim pc den ne varsa yaptim:)...boyle biseydi iste..

1 Yanıt Yanıtla
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sis651 3 yıl nnoovvaa
İşte bundan dolayı sınırsız paket sahiplerine bu paketi vermek istemiyorlar. Anyası konyası şaşıyor sistemin. :D
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inexo 3 yıl

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DH Misafiri 5 yıl
ileti gönderilmedi diyor s3 mini
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DH Misafiri 5 yıl
Abi ben Bi kere yaptım 2.15de geldi sonralii gün hiç gelmedi
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DH Misafiri 5 yıl
ya benim başka internet paketim var sahur paketide yaptım eski paketten mi gidicek giderse eski paketim bianda mı biter yoksa kullanma süreme göremi biter .
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DH Misafiri 5 yıl
Bu kampanya guzel gibi gorunebilir fakat para tuzagidir. Kendi internet paketiniz varsa once ondan yer. Musteri hizmetlerini aradiginizda da mobil veriyi acip kapatmaliydiniz derler. Madem bir seyi dogru duzgun yapamayacaksiniz hic yapmayin! 100 mb paketim vardi aksamlari doya doya internete girecegim hevesiyle ailemle videolu gorusurken pat diye kesildi paketiniz bitmistir diyen bir mesajla. Alcaklar.
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Baller Lifestyle 5 yıl
allah razı olsun avea
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akcakoylu 5 yıl
aynı konuda üçüncü başlık.
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
yazlıkta süper oluyor bimcell şuan sahur paketiyle yazıyorum.
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