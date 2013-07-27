Avea, ikinci çeyrekte 1 milyar TL üzerinde gelir elde etti





Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, yeni rekorlar kırdığı yılın ikinci çeyreğine ait mali tablolarını paylaştı.





Rapora göre Avea, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar TL üzerinde toplam gelir elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17 artış yaşandı. Faiz,vergi önceki kar ise 129 milyon TL olarak gerçekleşti.





Avrupa'da mobil pazar yüzde 0.5 küçülürken, ülkemizde ise ortalama yüzde 11 büyüdü. Avea'nın büyüme oranı ise yüzde 13 olarak gerçekleşti.





Avea, abone başına aylık gelir rakamını 23.5TL'ye çıkararak ardı ardına 11 çeyrek bu alanda liderliğini sürdürmüş oldu. Geçen yıl aynı dönemde 13 milyon olan abone sayısı bu çeyrek 13.9 milyona yükseldi. Bu rakamın yüzde 44'ü faturalı, yüzde 56'sı ise faturasız abonelerden oluşuyor.





Avea, abone başına konuşma süresini 378 dakikaya çıkararak yıl bazında yüzde 8 artış yaşadı. Toplam mobil internet geliri yüzde 43 artışla 132 milyon TL'ye yükseldi. Akıllı cihaza sahip müşteri oranı ise yüzde 30 oldu.





İkinci çeyrekte Avea Müşteri Hizmetleri'nin müşteri temsilcisi sayısı yüzde 19 arttı ve her çağrıya ortalama 17 saniye içerisinde yanıt verildi.