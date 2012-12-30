Avea'nın Samsung Galaxy Camera paketleri belli oldu





Samsung'un Ağustos sonunda gerçekleşen IFA 2012 fuarında tanıttığı ve ülkemizde Avea tarafından satışa sunulan Galaxy Camera modeli için paket detayları da belli oldu.





Samsung Galaxy Camera modelinin teknik özelliklerine kısaca değinmek gerekirse; 4.8 inçlik 308ppi yoğunluk değerine sahip parlak dokunmatik ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan Exynos 4 Quad işlemci, Android 4.1Jelly Bean işletim sistemi, 21 x optik zoom, 300gr ağırlık, 16.2MP çözünürlükte BSI CMOS sensör, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 1650mAh batarya, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G şeklinde sayılabilir.





Avea, Galaxy Camera modelini internet paketleri ile birlikte veriyor. 24 ay taahhüt karşılığında 250MB interneti içinde aylık 80TL, 1GB interneti içinde aylık 84TL, 2GB interneti içinde aylık 90TL olarak ürün Avea müşterilerine sunuluyor.





Modelin peşin fiyatı 1699TL iken, ilk 3 ay 250MB internet paketi hediye ediliyor. Kampanya 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/SamsungGalaxyCamera