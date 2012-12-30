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Avea'nın Samsung Galaxy Camera paketleri belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Ağustos sonunda gerçekleşen IFA 2012 fuarında tanıttığı ve ülkemizde Avea tarafından satışa sunulan Galaxy Camera modeli için paket detayları da belli oldu.

Samsung Galaxy Camera modelinin teknik özelliklerine kısaca değinmek gerekirse; 4.8 inçlik 308ppi yoğunluk değerine sahip parlak dokunmatik ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan Exynos 4 Quad işlemci, Android 4.1Jelly Bean işletim sistemi, 21 x optik zoom, 300gr ağırlık, 16.2MP çözünürlükte BSI CMOS sensör, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 1650mAh batarya, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G şeklinde sayılabilir.

Avea, Galaxy Camera modelini internet paketleri ile birlikte veriyor. 24 ay taahhüt karşılığında 250MB interneti içinde aylık 80TL, 1GB interneti içinde aylık 84TL, 2GB interneti içinde aylık 90TL olarak ürün Avea müşterilerine sunuluyor.

Modelin peşin fiyatı 1699TL iken, ilk 3 ay 250MB internet paketi hediye ediliyor. Kampanya 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/SamsungGalaxyCamera Yorum Yaz
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curufperlit 6 yıl en beğenilen
samsung yaratıcılık kelimesini çok ters anlamış ya
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cagataykoroglu 6 yıl
Şu cihazı bu fiyata alacak insan varsa kendini ifşa etmesin. Resmen dolandırıcılık. Vatan da bu fiyatlardan satıyor.
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dugun 6 yıl
Yurtdışı fiyatı 500 usd civarında. Birisi kontratlı almış o iyice ucuz. Bizim millet herhalde çok zengin ki en pahalı ürünler bizde
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strathmorea 6 yıl
Teknosa da 1600 tl ye satıyor. Dün baya bir inceledim elde çok büyük görünüyor. Fotolarda standart digitaj gibi ama gerçekten büyük. optik zum u çok başarılı ve deklanşöre bastığınızda çok güzel netleyip çekiyor uzaktaki nesneyi. Fiyatı pahalı fakat güzel bir kameram olsun ve androidin tüm nimetlerinden büyük ekranda yararlanayim derseniz güzel bir seçim.
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cengizhan1903 6 yıl
Fiyat cok pahali yav
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tahir40 6 yıl
Maliyetine göre pahalı değil ama satılmayacak bir ürün. Samsung kamerayı smart kamera yapmış, GPS, wifi, anında sosyal ağlarda paylaşma vs gibi özellikler eklemiş ama sonuçta bu bir telefon değil, kamera. Insan kameradan kaliteli fotoğraf bekler ve bu kamera da cep telefonlarındaki kameradan biraz daha düzgün, optik zum eklenmiş bir kamera sonuçta DSLR değil... Fotoğraftan ve fotoğrafçılıktan biraz anlayan biri o parayı 4 çekirdek işlemcisi varmış, özellikleri şöyleymiş diye buna vermez...
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Recharged 6 yıl
Cihaz iyi,güzelde bu fiyatla satması zor.Android ve 3G olan cihaz içinde hemen atlamış operatörler.Telefonlardan kazandıkları az geliyor sanırım artık.
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LGR9 6 yıl
1699 ? üstüne 300-400 daha koyar gider basit bi dslr alırım.
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Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 6 yıl LGR9
Levo0

1699 ? üstüne 300-400 daha koyar gider basit bi dslr alırım.

Üstüne koymadanda Giriş seviyesi Canon 600D falan alabilirsin.
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cgty1875 6 yıl
Inanılmaz gereksiz bi alet samsungu Tebrik eder basarilarilarinin devamını dilerim.
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TeufeL-07 6 yıl
Neyini pahalı buldunuz anlamadım ? Bu cihaza fotoğraf makinesi diye bakmayın. Cihaz Samsung galaxy s3 ün 21x optik zoomlu , 16mp kameralı versiyonu, zira işlemcisi , grafik birimi s3 tekiyle aynı. S3 ten pahalı satılmasının neyi yanlış ? Tek eksik konuşamıyorsun. Cihazda piyasadaki tüm android oyunlarını uygulamalarını kasmadan çalıştırıp oynayabiliyorsunuz. Ya neyi anlatıyorumki android işte.
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Xagdas 6 yıl
FOTOĞRAF MAKİNASINA PAKET Mİ??? İYİCE GERİZEKALI SANDILAR MİLLETİ..!
Sitenin sponsoruna laf ettik, silerler hemen mesajımı ;)
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alito 6 yıl
o paraya DSLR makina alıp, gider mağazada bunun fotoğrafını çeker ve Photoshop'la arkasından tavşan işareti koyarım.
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4nthracite 6 yıl
ne dsr makinalar var o paraya yaw. şuna verilecek paraya yazık.
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