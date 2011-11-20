Avea'ya 2011 En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü verildi

İngiltere'nin en önemli ödül organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen Best Business Awards, "2011 En İyi İnovasyon Ödülü"nden sonra Avea'ya "2011 En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"nü de layık gördü.





Avea bu ödülü Türk futboluna destek vermek amacıyla Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Türkiye'nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları' adlı sosyal sorumluluk projesi ile kazandı.





İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın 2013 sezonuna kadar Türkiye'deki resmi telekomünikasyon iş ortağı olan Avea, bu kapsamda gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları' projesi ile; Hakkari'den Diyarbakır'a, İzmir'den Bursa'ya kadar 18 miniğe sıra dışı bir eğitim fırsatı sundu.





TOSF'un Avea iş birliği ile düzenlediği Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarının en iyisi olan 1000'den fazla futbolcu adayı arasından en iyi 24 genç seçilmiş ve İstanbul kampına davet edilmişti. Bir hafta süresince İstanbul'da eğitim alan en başarılı 18 çocuk ise yine bir hafta süresince Barcelona Kampı çerçevesinde, dünyanın en ünlü takımının sahasında, Barcelona alt yapı hocalarından ders alma şansına erişti.





Avea'nın Avrupa'nın en büyük futbol kulübü ile iş birliğini, Türkiye'deki yetenekli genç oyuncular için nefes kesen bir fırsata çevirmesinin önemine dikkat çeken Best Business Awards Jüri Başkanı Andrew Areoff yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları' projesinin, kalıpları yıkan ve son derece övgüye değer bir KSS projesi olduğunun altını çizdi. Areoff, projeyi Türkiye'de "futbol" hayali kuran çocuklara fırsat eşitliği sunması açısından oldukça çarpıcı olarak nitelendirdi.





"Türkiye'nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları" projesi, kısa bir süre önce de tüm dünyadan spor projelerinin değerlendirildiği 5.Uluslararası Spor Etkinlikleri Organizasyonları Ödülleri kapsamında da "En iyi 4 proje" arasında yer almıştı.





'Türkiye'nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları' projesinin, dünyadaki saygın ödül organizasyonlarının dikkatini çekmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren, Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, kazanılan ödül hakkında şu açıklamayı yaptı:





"Avea, kurulduğu günden beri sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, duyarlı ve yararlı projeler ile fark yaratmaya devam ediyor. 'Türkiye'nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları' projesi de en fazla heyecan duyduğumuz projelerin başında geliyor. Avea olarak, tertemiz hedefleri olan ve hayallerinin peşinden giden yeteneklere, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için dünyanın kapılarını açmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu yaparken de dünyanın örnek gösterilen projeleri arasında yer almak bizi ayrıca gururlandırıyor. Projemizin bizi grurulandıran bir diğer önemli yönü ise, fırsat eşitliği sunması. Projemiz ile Hakkari ve Diyarbakır'dan çocuklarımız Türkiye'nin diğer illerindeki futbolsever yaşıtları ile birlikte Barselona'ya gidip, eğitim alabiliyor. Fırsat eşitliği sunuyor olmak; hayata geçirdiğimiz projelerde, hatta teknolojilerde bizim için önemli bir kriteri teşkil ediyor."