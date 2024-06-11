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    Avrupa bu hafta Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirecek

    Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Çin menşeili elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirmesinden sonra benzer bir hamle de Avrupa Birliği’nden geliyor. AB’nin ek vergiyi bu hafta açıklaması bekleniyor.
    Avrupa bu hafta Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirecek Tam Boyutta Gör
    Çin otomotiv sektörü güçlü sübvansiyonlarla birlikte küresel otomotiv sektörünü resmen bozguna uğratıyor. Ölçek ekonomisi ve devlet desteğiyle birlikte Çinli markalar düşük fiyatlı elektrikli araçlarını Avrupa Birliği’ne sokarak büyük bir rekabet avantajı elde ediyor. AB ise düşük fiyatlı ve sübvansiyonlu ithalatı engellemek amacıyla Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik gümrük vergisini artırmaya hazırlanıyor. Bu hafta içinde kararın açıklanması bekleniyor.

    AB, Çinli elektrikli araçlara ek vergi getiriyor

    AB'nin ithal elektrikli araçlara uyguladığı standart vergi oranı halihazırda yüzde 10 seviyesinde ancak 4 Temmuz'dan itibaren Çin malı elektrikli araçlar için bu oran geçici olarak yükseltilecek. Aktarılanalar göre bu oranın yüzde 25-30’a yükseltilmesi oldukça olası. Bazı analistler ise yüzde 20 seviyelerini daha olası görüyor.

    KraneShares'in kıdemli yatırım stratejisti Anthony Sassine, gümrük vergilerinin artırılmasından sonra bile Çinli üreticiler çok fazla etkilenmeyeceğini ve yine de AB'deki muadillerinden daha rekabetçi olacaklarını söylüyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu ilk olarak Ekim ayında Çin'deki elektrikli araç üreticilerine verilen sübvansiyonlarla ilgili bir soruşturma başlatmış ve bu tür sübvansiyonlu ithalatın “AB'nin elektrikli araç endüstrisi için ekonomik bir tehdit oluşturduğunu” söylenmişti.

    Bu arada Çinli elektrikli otomobil üreticileri için gümrük tarifelerini artıran ülkeler de bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye, geçtiğimiz yıl elektrikli araçlar, kısa süre önce de Çin’den gelen tüm araçlar için ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulayacağını açıkaldı. ABD ise geçtiğimiz aylarda yüzde 25 olan gümrük vergisini elektrikli araçlarda yüzde 100’e yükseltti.

    Çinlileri durdurmaya yetmeyecek

    Avrupa bu hafta Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirecek Tam Boyutta Gör
    AB, ABD ve Türkiye’nin ek gümrük vergileri esasında geçici bir çözümden başka bir şey değil. Zira Xpeng, BYD, Nio ve Chery gibi Çinli otomotiv devleri bir genişleme içerisinde. BYD, Macaristan'da yeni bir fabrika inşa edeceğini duyururken, Chery ise İspanyol Ebro-EV Motors ile ortak bir girişime imza attı. Diğer Çinli üreticiler de AB’de veya Türkiye’de üretim tesisleri kurmayı planlıyor ve bu konuda fizibilite çalışmaları yürütüyor. Çinli firmaların AB veya Türkiye’de üretime başlamaları durumunda ise ek gümrük vergileri uygulanamayacak ve firmalar kıtanın her köşesine engelsiz ihracat yapabilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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