Avrupa bu hafta Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirecek

AB, Çinli elektrikli araçlara ek vergi getiriyor
AB'nin ithal elektrikli araçlara uyguladığı standart vergi oranı halihazırda yüzde 10 seviyesinde ancak 4 Temmuz'dan itibaren Çin malı elektrikli araçlar için bu oran geçici olarak yükseltilecek. Aktarılanalar göre bu oranın yüzde 25-30’a yükseltilmesi oldukça olası. Bazı analistler ise yüzde 20 seviyelerini daha olası görüyor.
KraneShares'in kıdemli yatırım stratejisti Anthony Sassine, gümrük vergilerinin artırılmasından sonra bile Çinli üreticiler çok fazla etkilenmeyeceğini ve yine de AB'deki muadillerinden daha rekabetçi olacaklarını söylüyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu ilk olarak Ekim ayında Çin'deki elektrikli araç üreticilerine verilen sübvansiyonlarla ilgili bir soruşturma başlatmış ve bu tür sübvansiyonlu ithalatın “AB'nin elektrikli araç endüstrisi için ekonomik bir tehdit oluşturduğunu” söylenmişti.
Bu arada Çinli elektrikli otomobil üreticileri için gümrük tarifelerini artıran ülkeler de bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye, geçtiğimiz yıl elektrikli araçlar, kısa süre önce de Çin’den gelen tüm araçlar için ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulayacağını açıkaldı. ABD ise geçtiğimiz aylarda yüzde 25 olan gümrük vergisini elektrikli araçlarda yüzde 100’e yükseltti.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.