Avrupa bu hafta Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirecek

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Tam Boyutta Gör Çin otomotiv sektörü güçlü sübvansiyonlarla birlikte küresel otomotiv sektörünü resmen bozguna uğratıyor. Ölçek ekonomisi ve devlet desteğiyle birlikte Çinli markalar düşük fiyatlı elektrikli araçlarını Avrupa Birliği’ne sokarak büyük bir rekabet avantajı elde ediyor. AB ise düşük fiyatlı ve sübvansiyonlu ithalatı engellemek amacıyla Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik gümrük vergisini artırmaya hazırlanıyor. Bu hafta içinde kararın açıklanması bekleniyor.

AB, Çinli elektrikli araçlara ek vergi getiriyor

AB'nin ithal elektrikli araçlara uyguladığı standart vergi oranı halihazırda yüzde 10 seviyesinde ancak 4 Temmuz'dan itibaren Çin malı elektrikli araçlar için bu oran geçici olarak yükseltilecek. Aktarılanalar göre bu oranın yüzde 25-30’a yükseltilmesi oldukça olası. Bazı analistler ise yüzde 20 seviyelerini daha olası görüyor.

KraneShares'in kıdemli yatırım stratejisti Anthony Sassine, gümrük vergilerinin artırılmasından sonra bile Çinli üreticiler çok fazla etkilenmeyeceğini ve yine de AB'deki muadillerinden daha rekabetçi olacaklarını söylüyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu ilk olarak Ekim ayında Çin'deki elektrikli araç üreticilerine verilen sübvansiyonlarla ilgili bir soruşturma başlatmış ve bu tür sübvansiyonlu ithalatın “AB'nin elektrikli araç endüstrisi için ekonomik bir tehdit oluşturduğunu” söylenmişti.

Çin’den gelen tüm otomobillerden artık ek yüzde 40 vergi alınacak 3 gün önce eklendi

Bu arada Çinli elektrikli otomobil üreticileri için gümrük tarifelerini artıran ülkeler de bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye, geçtiğimiz yıl elektrikli araçlar, kısa süre önce de Çin’den gelen tüm araçlar için ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulayacağını açıkaldı. ABD ise geçtiğimiz aylarda yüzde 25 olan gümrük vergisini elektrikli araçlarda yüzde 100’e yükseltti.

Çinlileri durdurmaya yetmeyecek

Tam Boyutta Gör AB, ABD ve Türkiye’nin ek gümrük vergileri esasında geçici bir çözümden başka bir şey değil. Zira Xpeng, BYD, Nio ve Chery gibi Çinli otomotiv devleri bir genişleme içerisinde. BYD, Macaristan'da yeni bir fabrika inşa edeceğini duyururken, Chery ise İspanyol Ebro-EV Motors ile ortak bir girişime imza attı. Diğer Çinli üreticiler de AB’de veya Türkiye’de üretim tesisleri kurmayı planlıyor ve bu konuda fizibilite çalışmaları yürütüyor. Çinli firmaların AB veya Türkiye’de üretime başlamaları durumunda ise ek gümrük vergileri uygulanamayacak ve firmalar kıtanın her köşesine engelsiz ihracat yapabilecek.

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Avrupa bu hafta Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirecek