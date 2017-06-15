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ABD Kuzey Kore'yi siber saldırı düzenlemekle suçluyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI'a göre Kuzey Kore, binlerce hackerdan oluşan bir siber orduya sahip. Üstelik bu ordu yıllardır başka ülkelere ve şirketlere pek çok saldırı düzenledi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kuzey Kore’nin füze testleri nedeniyle ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim artarken ABD, Kuzey Kore’nin diğer ülkelere ve şirketlere yönelik düzenli siber saldırıda bulunduğunu hatta bu saldırıları düzenlemek için bir hacker ordusuna sahip olduğunu ileri sürüyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI tarafından hazırlanan raporda yer alan iddiaya göre Kuzey Kore 2009 yılından beri sahip olduğu hacker ordusu ile pek çok saldırıya imza attı. Bu saldırılardan sonuncusu ise geçtiğimiz ay ortaya çıkan WannaCry isimli fidye yazılımı oldu. Peki Kuzey Kore bu saldırıları hangi gruplar ile nasıl düzenledi?

ABD Kuzey Kore'yi siber saldırı düzenlemekle suçluyor
 

Rapora göre Kuzey Kore’nin binlerce hackerdan oluşan hacker ordusunun adı Gizli Kobra ve bu ordu DDoS botnet'leri, keylogger'lar, uzaktan erişim araçları ve çeşitli kötü amaçlı yazılım ve araç gibi siber saldırıya elverişli pek çok silaha sahip. Rapor bu orduyu Gizli Kobra olarak adlandırmış olsa da ordunun medyada Barış Muhafızları ve Lazarus isimleriyle de tanındığının altını çiziyor. Yani Kuzey Kore’nin hacker ordusu; Sony ve Bangladeş Bankası’nı hackleyip milyonlarca doları ele geçirmesiyle tanınan Lazarus’un ta kendisi.

WannaCry da Lazarus'un Eseri Olabilir 

Aslında rapordaki bu nokta güvenlik şirketlerinin daha önce yaptığı açıklamalara uygun görünüyor zira Lazarus’un Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklendiği uzun süredir biliniyordu. Ayrıca geçtiğimiz ay dünya genelinde 300.000 bilgisayara bulaşarak hastaneleri, okulları, bankaları ve fabrikaları etkileyen WannaCry yazılımı için Symantec ve Kaspersky başta olmak üzere pek çok güvenlik şirketi, bu saldırının Lazarus’un geçmiş yıllarda yaptığı saldırılara benzediğini ve saldırının Kuzey Kore’den dünyaya yayılmış olabileceğini dile getirmişti.

Kuzey Kore’nin 8 yılı aşkın bir süredir bu hacker ordusuyla bankalara, finans kurumlarına, ülkelerin gizli verilerine ve şirketlerine siber saldırılar düzenlediği belirtilen raporda bu saldırıların kurbanlarının kim olduğundan bahsedilmedi ancak gelecek dönemde benzer saldırıların kurbanı olmamak için neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelere yer verildi.

Eski Platformlar Tehlikeli 

Rapora göre hackerlar XP başta olmak üzere eski Windows platformlarına sahip bilgisayarları hedef alıyor. Hem Adobe hem de Microsoft, geçen yılın başlarında eski platformlardaki açıkları kapattıklarını söylese de Microsoft Silverlight ve Adobe Flash, halen hackerlar için bilgisayarlara sızmanın ve siber saldırılar düzenlemenin bir numaralı yolu. Bu yüzden raporda kullanıcıların bilgisayarlarını daima güncel tutmaları tavsiye edilirken, Siverlight ve Flash’i ise güncel tutsalar bile tam korunaklı olmayacağı için bu iki yazılımı mümkünse hiç kullanmamalarının daha yararlı olacağından söz ediliyor.

Tabi Kuzey Kore, Gizli Kobra’yı ve Lazarus’a destek verdiği iddialarını her zaman olduğu gibi yine reddetse de özellikle Güney Koreli kurumların güvenliği iki katına çıkarmaları gerektiği de raporda yer bulan noktalardan. Son dönemde hem ABD Başkanı Donald Trump’ın hem de Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-Un karşılıklı sert açıklamaları ile iki ülke arasındaki gerilim giderek artmış hatta savaş senaryoları yazılmaya başlamıştı. Şimdi ise iki ülke arasındaki mücadelenin siber arenaya kayabileceği düşünülüyor. 


https://www.engadget.com/2017/06/14/us-issues-alert-north-korea-cyber-attack-hidden-cobra/ Yorum Yaz
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SuperChargerTR 1 yıl en beğenilen
İnternetin kaynağı merkezi konumunda olan ABD, sınırlı interneti olan ve istediği zaman internetini kesebildiği Kuzey Koreye diyor ki "bize siber saldırı düzenledi" gelde inan şimdi
İnternetin kaynağı merkezi konumunda olan ABD, sınırlı interneti olan ve istediği zaman internetini kesebildiği Kuzey Koreye diyor ki "bize siber saldırı düzenl...
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DH Misafiri 1 yıl
Savaş sebebidir bu. Rusya da yapıyor ama kimse Rusya için bunu açıkça dilr getirmiyor. Amerika savaç sebebi olarak daha iyi bir neden bulması lazım.
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nurii29 1 yıl
yersen
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Tugrul_512bit 1 yıl
Kuzey koreyi yaratan soğuk savaş değil miydi? Adam kendi yarattığı şeyden şikayetçi.
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kadirirdem 1 yıl
İnternet'in kaynağı sende ,ettiğin şikayete bak ABD...
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murdocklawless 1 yıl
ben en çok arkadaki üniformalılara üzülüyorum.
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axaxa 1 yıl
Bu koreliler insanın iyi tarafıyla kötü tarafı gibi bi tarafı ne kadar faydalı işler yapıyorsa diğer tarafı o kadar zina 😄
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eAkman 1 yıl
Hoca da durur mu? Yapıştırmış cevabı...
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firat_kilic 1 yıl
yeni windows satma hikayesi olabilirlerini de hesaba katmak lazım... iş amerika olunca...
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Baelros 1 yıl
Adamlarda internet bile yok siber saldiri yapacaklar birde. Neyle yapacaklar? Telepatiyle mi?
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Nowhere Man X 1 yıl Baelros
Baelros
Adamlarda internet bile yok siber saldiri yapacaklar birde. Neyle yapacaklar? Telepatiyle mi?

Adamlarda internet mevcut. Hacker timide mevcut. Bunlar Kuzey Koreyi nasıl sıkıştırabiliriz diye bakıyorlar. Tabi Kuzey Kore'nin umrunda mı ? Adamlar nükleer denemelere devam ediyorlar. Kimsede gıkını çıkaramıyor.
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safüzyon 1 yıl
Bu kadar yüzsüzlük olmaz teröristlere göz göre desteği veren abd katar sucluyor aynı abd siber saldırı için kuzey koreye suçluyor
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