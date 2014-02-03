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Kötü niyetli insanların araçlarıyla polisten kaçması ve bu sırada diğer insanlara zarar vermesi sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. The Telegraph'ın üst düzey bir personelden elde edildiğini belirttiği gizli belgeye göre, Avrupa Birliği her türlü aracın polisler tarafından durdurulması amacıyla çalışmalar yapıyor.
Avrupa merkezli olarak satılan yeni araçların içerisine takılan bir cihaz ile çalışma göstereceği belirtilen sistem, polislerin belirledikleri araçların yakıt akışı ile ateşlemesini keserek motorunu durdurmasına imkan veriyor ve böylece yüksek hızlı kovalamalarda meydana gelebilen olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 6 yıllık bir geliştirme süreci bulunduğu belirtilen sistemin, yakın dönem içerisinde de hayata geçebileceği tahmin ediliyor.
Kişisel güvenlik noktasında sunduğu altyapı ile merak toplayan sistem, teknoloji korsanlığı açısından oluşabilecek bazı olumsuz sorunları da akılla getiriyor.
http://www.geeky-gadgets.com/europe-looking-to-allow-police-to-remotely-stop-your-car-03-02-2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+geeky-gadgets+%28Geeky+Gadgets%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yorumları okuyun yeter...
Benden başka birinin aracımı istediği an durdurabileceği düşüncesi, bunun neresi özgürlük ki.
Not: Suçluymuş, kovalamacaymış bunların hepsi bir yana. Sonuçta öyle bir imkanları olacak.
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