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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Birliği, her türlü aracın polisler tarafından durdurulması amacıyla çalışmalar yapıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Avrupa Birliği, her türlü aracın polisler tarafından durdurulması amacıyla çalışmalar yapıyor
Kötü niyetli insanların araçlarıyla polisten kaçması ve bu sırada diğer insanlara zarar vermesi sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. The Telegraph'ın üst düzey bir personelden elde edildiğini belirttiği gizli belgeye göre, Avrupa Birliği her türlü aracın polisler tarafından durdurulması amacıyla çalışmalar yapıyor.

Avrupa merkezli olarak satılan yeni araçların içerisine takılan bir cihaz ile çalışma göstereceği belirtilen sistem, polislerin belirledikleri araçların yakıt akışı ile ateşlemesini keserek motorunu durdurmasına imkan veriyor ve böylece yüksek hızlı kovalamalarda meydana gelebilen olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 6 yıllık bir geliştirme süreci bulunduğu belirtilen sistemin, yakın dönem içerisinde de hayata geçebileceği tahmin ediliyor.
Kişisel güvenlik noktasında sunduğu altyapı ile merak toplayan sistem, teknoloji korsanlığı açısından oluşabilecek bazı olumsuz sorunları da akılla getiriyor.

http://www.geeky-gadgets.com/europe-looking-to-allow-police-to-remotely-stop-your-car-03-02-2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+geeky-gadgets+%28Geeky+Gadgets%29 Yorum Yaz
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keremec 5 yıl en beğenilen
Ya hacklenirse ?
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ozgur112 5 yıl
Kötü niyetli polislerden kim koruyacak insanları!
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kımyasal 5 yıl
Sizin güvenliğiniz için diye başlar ve arkasında tonla dolap bulunan önlemler.
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Balawitz 5 yıl
Bi savas falan olursa kullanilacak araba kalmaz askeri araclardan baska baska
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okan_cehapelioglu 5 yıl
türkiye polis devleti olduğu için bizde gerek yk
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sidik_lee 5 yıl
Bu da bir asama hemen kucumsemeyin.
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gokayozyer 5 yıl
avrupabiliğine niye giremiyoruz diye kime kabahat buluyoruzki...
yorumları okuyun yeter...
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DarthLuca 5 yıl
Türkiyede modifiye edilmiş sistem kullanılsın. Arabama mesaj gelsin dur diye ben HAZIR OLUNCA dururum
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ozgur112 5 yıl
Kötü niyetli polislerden kim koruyacak insanları!
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darkaura 5 yıl
ilerde olabilcekleri simdiden tahmin edebiliyorum







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DH Misafiri 5 yıl
rom atarız olur biter. herkes androidde ustası oldu zaten hehe
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Ciginix 5 yıl
Teknolojinin de bokunu çıkarıyorlar ne güzel...
Benden başka birinin aracımı istediği an durdurabileceği düşüncesi, bunun neresi özgürlük ki.
Not: Suçluymuş, kovalamacaymış bunların hepsi bir yana. Sonuçta öyle bir imkanları olacak.
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2K 5 yıl
Vay Türkiyenin Avrupa Birliğinden önde olduğu bir alan ortaya çıktı. Malum artık polisin kafasına göre at koşturduğu, göz altına aldığı kadınlara rahat bir şekilde tecavüz ettiği, dur uyarısına uymadı diye ateş açtığı, istediğini tekme, sopayla dövebildiği bir polis devleti olduğumuz için bizde zaten istediği arabayı durduruyor istediğini yapıyor.
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kımyasal 5 yıl
Sizin güvenliğiniz için diye başlar ve arkasında tonla dolap bulunan önlemler.
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