Kötü niyetli insanların araçlarıyla polisten kaçması ve bu sırada diğer insanlara zarar vermesi sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. The Telegraph'ın üst düzey bir personelden elde edildiğini belirttiği gizli belgeye göre, Avrupa Birliği her türlü aracın polisler tarafından durdurulması amacıyla çalışmalar yapıyor.





Avrupa merkezli olarak satılan yeni araçların içerisine takılan bir cihaz ile çalışma göstereceği belirtilen sistem, polislerin belirledikleri araçların yakıt akışı ile ateşlemesini keserek motorunu durdurmasına imkan veriyor ve böylece yüksek hızlı kovalamalarda meydana gelebilen olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 6 yıllık bir geliştirme süreci bulunduğu belirtilen sistemin, yakın dönem içerisinde de hayata geçebileceği tahmin ediliyor.

Kişisel güvenlik noktasında sunduğu altyapı ile merak toplayan sistem, teknoloji korsanlığı açısından oluşabilecek bazı olumsuz sorunları da akılla getiriyor.

http://www.geeky-gadgets.com/europe-looking-to-allow-police-to-remotely-stop-your-car-03-02-2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+geeky-gadgets+%28Geeky+Gadgets%29