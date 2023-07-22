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    Otomobillerde krom parçalar yasaklanıyor: Peki neden?

    Otomobil üretiminde krom kaplamaya yasak geliyor. 2024'te uygulama konulması planlanan yasak, üreticileri arabalara premium görünüm kazandırmak için başka malzeme arayışına itecek.
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    Otomobillerde krom parçalar yasaklanıyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör

    Avrupa Birliği otomobil üretiminde krom kaplama kullanımını yasaklamayı planlıyor. Autocar internet sitesinin haberine göre söz konusu yasak 2024 gibi erken bir tarihte uygulamaya konabilir. Bu durum, üreticileri otomobillere premium bir görünüm kazandırmak için en çok kullanılan malzemelerden biri için alternatif çözümler aramaya itebilir.

    Yasak, altı değerlikli krom üretimine bağlı sağlık sorunları nedeniyle önerildi. Krom kaplama işlemi sırasında havaya salınan emisyonların akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunduğu belirtiliyor. Raporda bu emisyonların dizelden 500 kat daha zehirli olduğu yönünde bilgiler var.

    Söz konusu zararlı emisyonları azaltmak için kimyasal duman bastırıcılar kullanılabilir. Ancak bu kimyasal maddeler de perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) adı verilen başka yüksek derecede toksik maddeler içeriyor. Yani bunların da sağlık üzerinde son derece olumsuz etkileri mevcut.

    Otomobillerde krom parçalar yasaklanıyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör

    Krom hayatımızın her alanında

    AB'nin girişimi, Kaliforniya da dahil olmak üzere bazı bölgelerde şimdiden karşılık buldu. Araba parçalarına daha estetik bir görünüm kazandıran krom aynı zamanda mutfak lavaboları, aydınlatma armatürleri, banyo aksesuarları ve olta takımları gibi günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız birçok şeyde kendine yer buluyor.

    Renault'nun baş tasarımcısı Gilles Vidal'e göre, çevre dostu malzemeler kroma alternatif olabilir. Deneyimli tasarımcı Fransız markanın otomobillerinde arduvaz ve mantar kaplamaların yanı sıra %60 oranında geri dönüştürülmüş alkantara kullandığını vurguladı.

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    Evren7 1 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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