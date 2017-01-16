Avrupa Birliği robotlarla ilgili yasa tasarısını onayladı

Tasarıyı hazırlayan Lüksemburg Milletvekili Mady Delvaux, robotların günlük hayatımızda artarak yer edinmeye başladığını ve acilen robotlarla ilgili yasal çerçeveler oluşturulması gerektiğini vurgulayarak toplumun her kesimine dokunacak olan robotların yeni bir sanayi devrimi yapacağını söyledi. Delvaux, ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov’un bahsettiği ve üç robot yasası olarak bilinen:
* Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz,
* Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır,
* Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir, kurallarına paralel bir şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.
İşsizlik maaşı da gündemde
Üretilen robotların kullanıma uygun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla bir ‘’etik kurulu’’ oluşturulmasını öngören tasarıda dikkat çeken maddelerden birisi de robotların acil durumlarda devre dışı bırakılabilmesi için bir kapatma düğmesinin zorunlu hale getirilmesi. Robotların elektronik kişiler olarak tanınması ve eylem veya ihmallerinden sorumlu tutulması da yasayla mümkün olacak. Ayrıca robotların iş dünyasında yaygın bir şekilde yer alması durumunda oluşabilecek işsizliği de göz önünde bulunduran tasarı tüm ülkelerde geçerli olacak bir işsizlik maaşı ve asgari ücrette öngörüyor.
Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan tasarı, ülkelerin üzerinde müzakere edip gerekli değişiklikleri yapmasının ardından 28 ülkede uygulanmaya başlayacak.
http://mashable.com/2017/01/12/europe-robot-laws/#zoRxxnKuUkqJ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gece gece iyi güldüm
Firari robotu arayan mahalleli yanlışlıkla robot kıyafeti giymiş bir Çinli'yi darp eder. Birkaç ölüm daha yaşandıktan sonra yalap şalap bir yasa çıkar.
SONRA "ADAMLAR YAPIYOR ABİ." DER GEÇERİZ.
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