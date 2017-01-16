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Avrupa Birliği robotlarla ilgili yasa tasarısını onayladı

Avrupa Parlamentosu giderek yaygınlaşmaya başlayan robotlarla insan ilişkilerinin düzenlenmesi için yeni bir yasa tasarısı onayladı. Tasarının dikkat çeken noktaları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Birliği robotlarla ilgili yasa tasarısını onayladı
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Yıllarca bilim kurgu filmlerinin vadettiği yapılması gereken bütün işleri insanların ürettiği yapay zekalı robotların yaptığı bir dünya çok cazip görünse de genellikle bu filmlerdeki robotlardan birisi bir problem çıkartır ve tüm dünyayı kaosa sürüklerdi. Avrupa Parlamentosu da böyle bir olasılığı göz önünde bulundurarak ilerleyen yıllarda hayatımızın bir parçası olması muhtemel olan robotlar hakkındaki yasa tasarısını onayladı.

Tasarıyı hazırlayan Lüksemburg Milletvekili Mady Delvaux, robotların günlük hayatımızda artarak yer edinmeye başladığını ve acilen robotlarla ilgili yasal çerçeveler oluşturulması gerektiğini vurgulayarak toplumun her kesimine dokunacak olan robotların yeni bir sanayi devrimi yapacağını söyledi. Delvaux, ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov’un bahsettiği ve üç robot yasası olarak bilinen:

* Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz,

* Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır,

* Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir, kurallarına paralel bir şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.

İşsizlik maaşı da gündemde

Üretilen robotların kullanıma uygun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla bir ‘’etik kurulu’’ oluşturulmasını öngören tasarıda dikkat çeken maddelerden birisi de robotların acil durumlarda devre dışı bırakılabilmesi için bir kapatma düğmesinin zorunlu hale getirilmesi. Robotların elektronik kişiler olarak tanınması ve eylem veya ihmallerinden sorumlu tutulması da yasayla mümkün olacak. Ayrıca robotların iş dünyasında yaygın bir şekilde yer alması durumunda oluşabilecek işsizliği de göz önünde bulunduran tasarı tüm ülkelerde geçerli olacak bir işsizlik maaşı ve asgari ücrette öngörüyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan tasarı, ülkelerin üzerinde müzakere edip gerekli değişiklikleri yapmasının ardından 28 ülkede uygulanmaya başlayacak.


http://mashable.com/2017/01/12/europe-robot-laws/#zoRxxnKuUkqJ Yorum Yaz
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Outlaw-E 2 yıl en beğenilen
Adamlar nelerle uğraşıyor, biz nelerle. 3 üncü sınıf dünya ülkesi olmak böyle bir şey olsa gerek.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Peki robotlarda iş kazasında kurban gidince, fıtratında vardı denecek mi, yoksa sahibi tazminatını alabilecek mi?
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selcuksert38 2 yıl
Skynet e 1 kala...
1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
smartenes 2 yıl
Bakalım West World gerçek olacak mı biz göremeyeceğiz gerçi
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Surfer Rosa 2 yıl
Ortadoğu, süper bir şey. Robot neymiş.
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apodur 2 yıl
çok şaşırmadım halihazırda DH üye/okurlarından bu şekilde (Her yeniliğe her milli oluşuma her yerli üretime "RET" veren) bir çok robot var zaten.
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kakarikikiri 2 yıl
kıyamet günü tecavüze uğrayan robotların isyanıyla başlayacak. at fava bekle
1 Yanıt Yanıtla +1
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esmerbuyucu 2 yıl kakarikikiri
kakarikikiri

kıyamet günü tecavüze uğrayan robotların isyanıyla başlayacak. at fava bekle

Gece gece iyi güldüm
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CoreXXX 2 yıl
zarar görmesine seyirci kalamaz ibaresi tam olarak açık değil. bir insana saldıran bir insansa ve saldırganı durdurmanın tek yolu vurmak yada öldürmek olursa robot ne yapacak. errormu
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firtinax 2 yıl
Bizde önce Çin'den ucuz robot gelir. O robot sahibine tecavüz eder.
Firari robotu arayan mahalleli yanlışlıkla robot kıyafeti giymiş bir Çinli'yi darp eder. Birkaç ölüm daha yaşandıktan sonra yalap şalap bir yasa çıkar.
SONRA "ADAMLAR YAPIYOR ABİ." DER GEÇERİZ.
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shifisitert 2 yıl
biz nelerle ugrasıyoruz bunlar robot derdınde
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Nycha 2 yıl
bizde robota gerek yok ki zaten bizde milyonlarca robotlasmis insan yok mu . bir order 66 cakarlar o zaman gorursunuz bizim robotlarin gucunu
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BekiRoRo 2 yıl
Ex Machina
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Guest-84CA19B46 2 yıl
bütün dünya robot uzay falan diyor ama küresel ısınma almış başını gitmiş hava kirliliği nükleer savaş tehditleri kıtlık azalan enerji kaynakları bakalım ne olacak bu dünyanın hali
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