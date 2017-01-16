Avrupa Birliği robotlarla ilgili yasa tasarısını onayladı

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Yıllarca bilim kurgu filmlerinin vadettiği yapılması gereken bütün işleri insanların ürettiği yapay zekalı robotların yaptığı bir dünya çok cazip görünse de genellikle bu filmlerdeki robotlardan birisi bir problem çıkartır ve tüm dünyayı kaosa sürüklerdi. Avrupa Parlamentosu da böyle bir olasılığı göz önünde bulundurarak ilerleyen yıllarda hayatımızın bir parçası olması muhtemel olan robotlar hakkındaki yasa tasarısını onayladı.

Tasarıyı hazırlayan Lüksemburg Milletvekili Mady Delvaux, robotların günlük hayatımızda artarak yer edinmeye başladığını ve acilen robotlarla ilgili yasal çerçeveler oluşturulması gerektiğini vurgulayarak toplumun her kesimine dokunacak olan robotların yeni bir sanayi devrimi yapacağını söyledi. Delvaux, ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov’un bahsettiği ve üç robot yasası olarak bilinen:

* Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz,

* Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır,

* Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir, kurallarına paralel bir şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.

İşsizlik maaşı da gündemde

Üretilen robotların kullanıma uygun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla bir ‘’etik kurulu’’ oluşturulmasını öngören tasarıda dikkat çeken maddelerden birisi de robotların acil durumlarda devre dışı bırakılabilmesi için bir kapatma düğmesinin zorunlu hale getirilmesi. Robotların elektronik kişiler olarak tanınması ve eylem veya ihmallerinden sorumlu tutulması da yasayla mümkün olacak. Ayrıca robotların iş dünyasında yaygın bir şekilde yer alması durumunda oluşabilecek işsizliği de göz önünde bulunduran tasarı tüm ülkelerde geçerli olacak bir işsizlik maaşı ve asgari ücrette öngörüyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan tasarı, ülkelerin üzerinde müzakere edip gerekli değişiklikleri yapmasının ardından 28 ülkede uygulanmaya başlayacak.

http://mashable.com/2017/01/12/europe-robot-laws/#zoRxxnKuUkqJ