Facebook, Oculus Rift'in çalıntı olduğu iddiasıyla karşı karşıya

Facebook’un 2014’te 2 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve ürünlerini piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift, şu sıralar önemli bir davayla karşı karşıya. Davayı açan taraf ise Amerika’nın en büyük video oyun şirketi olan ZeniMax Media.

ZeniMax’in iddialarına göre Oculus’un kurucusu Palmer Luckey, 2012 yılında ZeniMax ve ZeniMax’te çalışan John Carmack ile iletişime geçti ve o zamanlar henüz basit bir sanal gerçeklik gözlüğü olan Rift’in geliştirilmesiyle ilgili bir ortaklık teklifinde bulundu ancak bu teklif ZeniMax tarafından reddedildi. Doom ve Quake gibi ünlü oyunların mimarı olan John Carmack ise bu oyunların sanal gerçeklikle birleşerek oyunculara müthiş bir oyun deneyimi vereceği fikrindeydi ve 2013’te ZeniMax’ten ayrılarak Oculus’ta çalışmaya başladı.

Buraya kadar her şey gayet olağan görünse de ZeniMax’in avukatının yaptığı açıklamaya göre Oculus, Carmack’tan şirketteki pek çok dosyayı da kendisiyle beraber getirmesini istedi ve Carmarck’da ZeniMax’e ait binlerce dosyayı çalarak Oculus’a götürdü böylelikle Oculus Rift’in temelleri ZeniMax’e ait olan fikir ve teknolojilerle atılmış oldu. ZeniMax ayrıca Palmer Luckey’in çocukluğundan beri sanal gerçeklikle ilgilenip Oculus Rift fikrini henüz çok genç yaşlarda babasının garajındayken ürettiği başarı hikayesinin ise tamamen uydurma olduğunu iddia etti.

Facebook 2 Milyar Dolarlık Cezayla Karşı Karşıya

9 Ocak’ta başlayan ve ikinci duruşmanın 17 Ocak’ta görüleceği dava için ZeniMax, mahkemenin olayla ilgili bütün tanıkları dinlemesini istiyor ve bu tanıklardan birisi de Mark Zuckerberg olacak. Facebook yönetimi ve Mark Zuckerberg her ne kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmayıp mahkemeye gitmemek konusunda ısrar etse de mahkemenin tavrı oldukça net ve Zuckerberg’de salı günü mahkeme salonunda bildiklerini anlatacak. ZeniMax’in davayı kazanması halinde Facebook’un 2 milyar dolar civarı bir tazminat ödemesi de söz konusu.

http://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-palmer-luckey-to-testify-in-2-billion-zenimax-lawsuit-against-oculus-vr-2017-1