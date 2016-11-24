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Avrupa Birliği'nden fintek adımı

Avrupa Birliğinin alt kolu olan Avrupa Komisyonu fintech alanındaki ciddi yükseliş sonrası,finans teknolojilerinin kullanımını arttırmak ve aynı zamanda müşterileri korumak amacıyla bir ekip oluşturdu
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
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Avrupa Birliği'nden fintek adımı
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Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’ndan FinTech için yeni açıklama geldi. İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrası AB’nin yeni fintek merkezi haline gelmek için başta Berlin, Stockholm ve Amsterdam'da olmak üzere yarışa giren Avrupa’lı yatırımcıların hamlelerine AB de destek çıktı.
Avrupa Komisyonu, fintekin yarattığı potansiyel zorlukları gidermek için stratejiler geliştirirken, bu alanın üzerinde değerlendirme ve yenilikler gerçekleştirme amacıyla bir Finansal Teknololi Çalışma Ekibi oluşturdu. Fintek üzerinde kapsamlı bir strateji geliştirmeyi hedefleyen ekip, lansman açıklamasında "teknolojik gelişmenin finansal kurumlar ve yeni iş modelleri için tüm risklerin dikkatle yönetilmesi koşuluyla büyük fırsatlar sağladığına" dikkat çekildi.
Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’i yapmış olduğu açıklamada finanstaki teknolojik yeniliğin teşvik edilmesi ve etkinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve var olan oyuncular ile yeni fintek firmalarının endüstriye yeni fırsat kapıları açtığını belirtti.
Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Komisyon Üyesi Günther H. Oettinger ise dijital yeniliğin tüm ekonomiyi ve özellikle finansal hizmet sektörünü bir değişime sürüklediğini,yeni iş modelleri ve hizmetlerin ortaya çıktığını ve bu aşamada finansal istikrarı ve yatırımcıları korumayı amaçladıklarını dile getirdi.

http://www.natlawreview.com/article/european-commission-launches-task-force-financial-technology , http://www.forbes.com/sites/alisoncoleman/2016/11/20/four-city-contenders-for-londons-fintech-capital-of-europe-crown/#7515e891391c Yorum Yaz
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