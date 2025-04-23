AB’den Apple ve Meta’ya 798 milyon dolar ceza

Apple ve Meta’ya ceza
Karara göre Apple, App Store politikaları nedeniyle hedef alındı. Komisyon, Apple’ın hem teknik hem de ticari kısıtlamalarla geliştiricilerin kullanıcıları App Store dışındaki daha ucuz alternatiflere yönlendirmesini engellediğine hükmetti. Şirketin “Core Technology Fee” adıyla getirdiği yeni ücret modeli de eleştiri konusu oldu.
Apple ise karara itiraz edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Bugünkü duyurular, Avrupa Komisyonu'nun kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği için kötü olan, ürünler için kötü olan ve bizi teknolojimizi ücretsiz olarak vermeye zorlayan bir dizi kararla Apple'ı haksız yere hedef almasının bir başka örneğidir” denildi.
Meta ise Facebook ve Instagram kullanıcılarına sunduğu "öde veya rıza göster" modeliyle DMA’yı ihlal etti. 2023 Kasım'ında devreye alınan sistem, kullanıcıların reklamsız bir deneyim için ödeme yapmasını ya da kişisel verilerinin reklam hedeflemesi için kullanılmasını kabul etmesini öngörüyor. AB Komisyonu, bu modelin kullanıcıların gerçek anlamda özgür bir tercih yapmasına izin vermediğini belirtti.
Meta da Apple gibi karara tepki görsterdi. Şirket, Avrupa Komisyonu’nun başarılı Amerikan şirketlerini hedef alırken Çinli ve Avrupalı firmalara daha esnek davrandığını savundu. Ayrıca, alınan kararın sadece bir para cezası değil, iş modeline zorla müdahale anlamına geldiğini öne sürdü.
Açıklamaya göre Apple ve Meta, Komisyon’un kararlarına uymak zorunda, aksi takdirde düzenli olarak günlük para cezaları ile karşılaşacaklar. Ayrıca uyum için de iki ay süreleri var.
ABD ile ipler gerilebilir
AB'nin bu hamlesi, ABD ile yeni bir ticaret gerilimi olasılığını gündeme taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Amerikan şirketlerine ceza uygulayan ülkelere karşı gümrük vergileriyle karşılık vereceği yönünde tehditlerde bulunmuştu. AB kaynakları, Teresa Ribera döneminde cezaların görece sınırlı tutulmasında bu siyasi faktörün etkili olmuş olabileceğini belirtiyor. Zira bir önceki AB antitröst şefi Margrethe Vestager döneminde çok daha büyük para cezaları gündeme geliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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