Avrupa Komisyonu uçaklardaki internet hizmetinin 3G/4G ile sunulmasına izin verdi





Kısa bir süre önce ABD Havacılık Birliği uçaklarda iniş ve kalkış esnasında tablet, e-okuyucu gibi cihazların açık kalabileceğine dair onayını yayınlamışken, Avrupa Komisyonu da önemli bir karara imza attı.





Komisyon yayınladığı raporda uçaklarda internet hizmetinin daha hızlı ve verimli sunulması adına 3G ve 4G ağlarının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu. Havayolu şirketleri hangi altyapıyı kullanacağına kendisi karar verecek.





Avrupa Komisyonu uçaklardaki internet hizmetini sadece Edge ve GPRS bağlantıları ile sınırlı tutuyordu. Bu da çok yavaş internet bağlantılarına ve yolcu şikayetlerine neden oluyordu. Yeni karar ile yolcular hızlı internet tecrübesini uçaklarda yaşayabilecek.





Ancak yer istasyonlarıyla çakışma yaşanmaması için sadece 3000m ve üzeri yüksekliklerde 3G ve 4G ağlarının kullanımına izin veriliyor. Uygulamanın önümüzdeki aylarda kullanıma geçmesi bekleniyor.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1066_en.htm