Avrupa Komisyonu uçaklardaki internet hizmetinin 3G/4G ile sunulmasına izin verdi

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Kısa bir süre önce ABD Havacılık Birliği uçaklarda iniş ve kalkış esnasında tablet, e-okuyucu gibi cihazların açık kalabileceğine dair onayını yayınlamışken, Avrupa Komisyonu da önemli bir karara imza attı.
Komisyon yayınladığı raporda uçaklarda internet hizmetinin daha hızlı ve verimli sunulması adına 3G ve 4G ağlarının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu. Havayolu şirketleri hangi altyapıyı kullanacağına kendisi karar verecek.
Avrupa Komisyonu uçaklardaki internet hizmetini sadece Edge ve GPRS bağlantıları ile sınırlı tutuyordu. Bu da çok yavaş internet bağlantılarına ve yolcu şikayetlerine neden oluyordu. Yeni karar ile yolcular hızlı internet tecrübesini uçaklarda yaşayabilecek.
Ancak yer istasyonlarıyla çakışma yaşanmaması için sadece 3000m ve üzeri yüksekliklerde 3G ve 4G ağlarının kullanımına izin veriliyor. Uygulamanın önümüzdeki aylarda kullanıma geçmesi bekleniyor.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1066_en.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle bir şey olmayacak. Çünkü artık gençler bilinçli, ayrıca batılı ülkeler Petrol bitince çökecek mi? Sence alternatif Enerji kaynakları yokmu? Su arıtma sistemlerimiz var. Bunları çalıştıracak güneş panellerimiz var. Dünya gelecekte mükemmel bir yer olacak....
Suyu bilmem ama dünya uzun zaman yakıtsız kalmayacak. petrol bitse bor var o bitse başka kaynaklar var. hadi diyelim onlarda bitti ülkeler artık dünya'yı boşverdiler aydan ve diğer gezegenlerin uydularından kaynaklar elde etmeye çalışıyor. nasa 2020'de aydan maden çıkartamaya başlayacak.