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Avrupa Komisyonu uçaklardaki internet hizmetinin 3G/4G ile sunulmasına izin verdi

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Komisyonu uçaklardaki internet hizmetinin 3G/4G ile sunulmasına izin verdi

Kısa bir süre önce ABD Havacılık Birliği uçaklarda iniş ve kalkış esnasında tablet, e-okuyucu gibi cihazların açık kalabileceğine dair onayını yayınlamışken, Avrupa Komisyonu da önemli bir karara imza attı.

Komisyon yayınladığı raporda uçaklarda internet hizmetinin daha hızlı ve verimli sunulması adına 3G ve 4G ağlarının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu. Havayolu şirketleri hangi altyapıyı kullanacağına kendisi karar verecek. 

Avrupa Komisyonu uçaklardaki internet hizmetini sadece Edge ve GPRS bağlantıları ile sınırlı tutuyordu. Bu da çok yavaş internet bağlantılarına ve yolcu şikayetlerine neden oluyordu. Yeni karar ile yolcular hızlı internet tecrübesini uçaklarda yaşayabilecek. 

Ancak yer istasyonlarıyla çakışma yaşanmaması için sadece 3000m ve üzeri yüksekliklerde 3G ve 4G ağlarının kullanımına izin veriliyor. Uygulamanın önümüzdeki aylarda kullanıma geçmesi bekleniyor. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1066_en.htm Yorum Yaz
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Tekno moomce 5 yıl
Uçakta değil de normal 4g görebilseydik
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computeron 5 yıl
hergün uçağa biniyoruzya..
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DH Misafiri 5 yıl
Amerika'da uçakta 3G/4G hizmeti sunulurken bizde otobüste Wi-Fi hizmeti sunuluyor. Üstelik Wi-Fi hızı hızlı mı yavaş mı o da belli değil.
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DH Misafiri 5 yıl
Agaya beles))
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Master_Evil 5 yıl
laptop açamıyoruz o kadar laf yiyoruz, bu sistem nasıl olacak merak ediyorum
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seven44 5 yıl
beleşmi yani
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khaos 5 yıl
bizim millet bunu cep telefonu serbest diye anlar
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TeufeL-07 5 yıl
Bu sistem tam olarak nasıl işleyecek anlamadım ? Uçak bize kablosuz internet hizmetimi sunacak ? Kendi şebekemiz üzerinde bulunan data paketini kullanmamıza izinmi verilecek ? Eğet 2.şık doğruysa ücretlendirme bulunduğumuz ülkeye göre değiştiğinden 4 saatlil bir yolculuktan doğabilecek faturalandırmayı hayal bile edeniyorum.
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ferrari091 5 yıl
Ben hep 2g kullaniyorum ve hem sarjim ve kendim memnunum :D
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FlyingUnderpants 5 yıl
Teknolojide tepe noktasına çıktıktan sonra, bir gün gerileme dönemine gireceğiz. Bu uçakları kaldıracak fosil yakıt kalmayacak mesela. İçilecek temiz su da kalmayacak. Şimdilik, dünyanın bize sunduğu kaynakları sorumsuzca talan etmeye devam.
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memoseler 5 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Teknolojide tepe noktasına çıktıktan sonra, bir gün gerileme dönemine gireceğiz. Bu uçakları kaldıracak fosil yakıt kalmayacak mesela. İçilecek temiz su da kalmayacak. Şimdilik, dünyanın bize sunduğu kaynakları sorumsuzca talan etmeye devam.

Öyle bir şey olmayacak. Çünkü artık gençler bilinçli, ayrıca batılı ülkeler Petrol bitince çökecek mi? Sence alternatif Enerji kaynakları yokmu? Su arıtma sistemlerimiz var. Bunları çalıştıracak güneş panellerimiz var. Dünya gelecekte mükemmel bir yer olacak....
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Oroborus 5 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Teknolojide tepe noktasına çıktıktan sonra, bir gün gerileme dönemine gireceğiz. Bu uçakları kaldıracak fosil yakıt kalmayacak mesela. İçilecek temiz su da kalmayacak. Şimdilik, dünyanın bize sunduğu kaynakları sorumsuzca talan etmeye devam.

Suyu bilmem ama dünya uzun zaman yakıtsız kalmayacak. petrol bitse bor var o bitse başka kaynaklar var. hadi diyelim onlarda bitti ülkeler artık dünya'yı boşverdiler aydan ve diğer gezegenlerin uydularından kaynaklar elde etmeye çalışıyor. nasa 2020'de aydan maden çıkartamaya başlayacak.
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