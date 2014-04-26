Avrupa'da Spotify gelir açısından iTunes'i geçebilir





Son dönemde doğrudan müzik satın alınan dijital platformlar gelir kaybederken, aylık abonelikle müzik dinlenen çevrimiçi hizmetler yükselişe geçti.





Spotify plak şirketi ilişkileri sorumlusu Kevin Brown, yakın zamanda Avrupa'da Spotify gelirlerinin iTunes'i geride bırakacağına dair işaretler olduğunu belirtti.





Plak ortakları yaptıkları görüşmelerde Spotify'ın daha fazla lisans bedeli dağıtmaya başladığını tespit ettiklerini ifade eden Brown, 10 milyon ücretli kullanıcı ile emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi. iTunes ise çevrimiçi müzik segmentine iTunes Radio ile giriş yapmıştı. Ancak halen pek çok ülkede bu hizmet aktif değil.



