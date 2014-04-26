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Avrupa'da Spotify gelir açısından iTunes'i geçebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa'da Spotify gelir açısından iTunes'i geçebilir

Son dönemde doğrudan müzik satın alınan dijital platformlar gelir kaybederken, aylık abonelikle müzik dinlenen çevrimiçi hizmetler yükselişe geçti. 

Spotify plak şirketi ilişkileri sorumlusu Kevin Brown, yakın zamanda Avrupa'da Spotify gelirlerinin iTunes'i geride bırakacağına dair işaretler olduğunu belirtti. 

Plak ortakları yaptıkları görüşmelerde Spotify'ın daha fazla lisans bedeli dağıtmaya başladığını tespit ettiklerini ifade eden Brown, 10 milyon ücretli kullanıcı ile emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi. iTunes ise çevrimiçi müzik segmentine iTunes Radio ile giriş yapmıştı. Ancak halen pek çok ülkede bu hizmet aktif değil. 


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jagellon60 5 yıl
deezer da fena değil yalnız türkçe arşivi biraz geliştirmesi lazım.
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shadowtr 5 yıl
Arşive değil de günlük kullanıma önem verenler için spotify süper ötesi.
Arşiv bağımlıları içinse durum farklı.
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adını nick koydum 5 yıl
Bende 1 ay kullanıp bıraktım. Müzik çalar kalitesi iyi değil.
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AsasinoDePulgas 5 yıl
Spotify aylık 10 liraya film hizmeti de sunsa uçar ama altyazı 's problem olur onda.
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b@d0 5 yıl
aylık 10 liraya helal müzik
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emre1393 5 yıl
Ttnet müzik de fena değil
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doctor5945 5 yıl
İtunes'i tek geçerim hem en güncel filmler hemde sonsuza kadar bana ait şarkılar daha ne olsun.İster albumu al ister tek tek al.
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alcest 5 yıl doctor5945
10 lira veriyorum aylık ve istediğim parçayı indiriyorum. İtunes aynı değil.
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*siteci* 5 yıl
Aradığımız Türkçe şarkıları bulamadıktan sonra Avrupa birincisi olmuş neye yarar?
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darkest earth 5 yıl *siteci*
*siteci*

Aradığımız Türkçe şarkıları bulamadıktan sonra Avrupa birincisi olmuş neye yarar?


Yavaş yavaş artıyor. Benim bulamadığım pek Türkçe olmuyor açıkçası.

Aylık 10 lira verip aldığım en iyi hizmetlerden bir tanesi Spotify. Cidden geçsin iTunes'u falan.
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