Avrupa'da piyasaya çıkacak bazı Windows 8 tabletlerin fiyatı göründü





26 Ekim'de Windows 8 rüzgarının resmi olarak esmeye başlamasıyla onlarca ürünü kısa süre içerisinde piyasada görebileceğiz.





Klasik PC ve dizüstü modellerini bir kenara bırakırsak, yeni dönemde Windows 8 tablet ve dokunmatik Ultrabook modelleri ile Windows RT tabletleri en çok merak edilen ürünlerin başında geliyor.





İtalya'da Expert perakendecisine ait olduğu belirtilen ve internete sızan afişler, en azından fiyat merakımızı giderecek gibi görünüyor.





Afişlerde en ucuz olarak göze çarpan tablet ASUS TF600T adı verilen ve 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, NVIDIA Tegra 3 işlemci, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC gibi özelliklere sahip olan Windows RT modeli. Bu model 599 Avro fiyat etiketine sahip. Ülkemiz açısından değerlendirirsek 1700-1800TL gibi bir fiyat aralığına tekabül ediyor.





ASUS'un TF600TG adındaki 3G sahibi versiyonu ise 699 Avro olarak fiyatlandırılmış. Bunun da 2000TL üzerine çıkacağını tahmin edebiliriz.





Samsung'un 32 bitlik Windows 8 yüklü ATIV Smart PC modeli ise klavye docku ve S-Pen kalemi ile birlikte 899 Avro. Bu modelde 11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte LED ekran, 1.5GHz hızında çalışan Intel Atom Z2670 Clover Trail işlemci, 2GB RAM, WiFi, Bluetooth 4.0 gibi özellikler bulunuyor. Ülkemizde ise 2500-3000TL aralığında boy göstereceğini söyleyebiliriz.





Ultrabook modellerine baktığımızda ise Acer'ın modelinin 699 Avro, Samsung'un modelinin ise 899 Avro olduğunu görüyoruz.





Ancak Windows 8 deneyimini klasik olarak PC ve dizüstü modellerinde yaşamak isteyenler için 499 Avrodan başlayan fiyatlar olduğu görülüyor. 26-31 Ekim tarihleri arasında ise önemli indirimlerin yapıldığı belirtilmiş.





İlk dalga cihazlarda en azından ülkemiz açısından fiyatların bir miktar yukarıda seyredeceği aşikar. Fazla para vermek istemeyen ancak ekosisteme de dahil olmak isteyen tüketicilerin gelecek yıl başlarını beklemeleri şart. Çünkü ilk dalga cihazlar belirli bir üretici grubu tarafından piyasaya sürülüyor. Gelecek yıl ise daha düşük fiyatlarla ürün sunabilecek diğer firmalar da pazara girmiş olacak.





Merakla beklenen bir diğer Windows 8 ürünü olan Surface tabletlerin fiyatlarının ise bugün belli olacağı iddia ediliyor. Eğer Surface for Windows RT 300-500$ gibi bir aralıkta fiyatlanırsa tüketici ilgisini bir hayli üzerine çekeceği kesin.





http://microsoft-news.com/some-european-windows-8-tablet-prices-revealed-in-circular/