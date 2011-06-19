Avustralya hükümeti krizdeki oyun endüstrisinin vergi borçlarını silecek





Son yıllarda oyun endüstrisine Avustralyalı stüdyoların katkısı diğer bütün şirketlerin neredeyse toplamına eşit denebilir. EA, Sony, THQ, Sega, IronMonkey, Brisbane gibi dev şirketlerin Avustralya stüdyolarından hasılat rekoru kıran yapımlar çıkmakta. L.A. Noire yapımı da Rockstar şirketinin Avustralya'daki stüdyolarında geliştirilmişti. Ayrıca irili ufaklı stüdyolar da dev şirketlerle ortaklığa gidiyor.

208 yılında yapılan bir istatistiğe göre ülkede 2000'den fazla geliştirici 50'den fazla stüdyoda faaliyet göstermekteydi. Bunun en büyük sebebi ise hükümetin yatırımları teşvik etmesiydi. Bu sayede 2009 yılında 2 milyar $ gelir elde edilmişti.

Ancak bu yıl oyun piyasasında ekonomik kriz sinyalleri alınmaya başladı. Stüdyo sayısı 126'ya yükselirken geliştirici sayısı ise 991'e düşmüş durumda. 2008 yılına göre %50'lik bir azalma göze çarpıyor. Muhtemel bir çöküşün önüne geçmek için tedbir alan Avustralya hükümeti oyun şirketlerinin vergi borcunun 1.9 milyar $'ını sildi.

Hükümetin vergi desteğindeki amacı firmaların araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edebilmelerini sağlamak. Çünkü yaşanacak bir ekonomik kriz ülkeyi de derinden etkileyebilir. Tabi oyun endüstrisinde zincirleme bir yıkımdan bahsetmiyoruz bile.