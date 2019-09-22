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    Avustralya’nın içme suyu kaynakları tükenmek üzere

    Küresel ısınmanın etkilerinin iyiden iyiye hissedilmeye başladığı Avustralya'da içme suyu kaynakları alarm veriyor. Ülkedeki bir düzineden fazla şehir ve kasaba yıl sonuna kadar içecek su bulamayacak.
    2 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Avustralya’nın içme suyu kaynakları tükenmek üzere

    İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha da hissedilmeye başlıyor. Artan sıcaklıklar ve insanların umursamaz davranışları mevsimleri birbirine kattığı gibi Dünya üzerinde bulunan su kaynaklarının yalnızca %2.5’luk dilimini oluşturan içilebilir su kaynaklarını da tehdit ediyor.

    Bu durumdan etkilenen kıtaların başında ise Avustralya (Okyanusya) kıtası geliyor. Kıtanın en geniş ülkesi olan Avustralya ise içme suyu tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Agence France-Presse (AFP) paylaştığı bilgilere göre ülkenin doğusunda bulunan bir düzineden fazla şehir ve kasaba, son içme suyunun da tükeneceği “Sıfır Günü”ne hızla yaklaşıyor.

    Su hırsızlığı başladı 

    Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar ise bir hayli korkutucu. Otoriteler bazı kasabalarda içime suyunun tükendiğini diğerlerinde ise ancak birkaç aylık su rezervi kaldığını ifade etmiş. Bölgede, susuzluktan dolayı kapatılan çiftlikler olduğu ve insanların hayatta kalma mücadelesi yüzünden iş yerlerine kepenk vurduğu belirtiliyor. Yetkililer, “su hırsızlığı” hadiselerinin bile baş gösterdiğini söylemiş.

    Avustralya hükümeti ise soruna geçici bir çözüm üretmek maksadıyla ülkeye dışarıdan su taşımak alternatifini masaya yatırmış durumda. Oldukça maliyetli olan bu fikir ise maalesef pek sürdürülebilir görünmüyor.  

    AFP’ye konuşan Tom Hehlen isimli bir vatandaş ise insanların diken üstünde olduğunu ve her an her şeyin olabileceği korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirtmiş.



    https://futurism.com/the-byte/australia-drinking-water Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    sefa1451 4 dk.
    Hemen satalım ? Dolar ile satar bizimkiler satamaz mı sanıyorsunuz ? Yandaşa bir boru hattı döşetirler yapamazlar demeyin yaparlar işin içindeki rantı düşünsenize öff be aman saray duymasın.
    Sonra varlık kuyruğu adı altında su kuyruğu yaşarız aman aman.
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    _turbo_ 54 dk.
    Küresel yalanlar.
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    KaleyDeskop 1 sa.
    Haber başlığına bak kıyamet kopmuş sanki. Yine abartıyorlar küresel ısınma diye, her kuraklığı küresel ısınmaya bağlamaları gülünç. Yüzyıllarca bir çok toplum ülke susuzlukla boğuştu ölenler bile oldu.
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    Brky 1 sa.
    Australia'da doğdum, üniversiteyide orada okudum; yani yillarca orada yasadim, hic boyle bir sey duymadım.
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    hamza5806 2 sa.
    Avustralyada susuz da yaşanır cennet gibi yer dünyanın en güzel 2. Ulkesi
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    thebiqboss 2 sa. hamza5806
    knk sana göre dünyanın en güzel ülkesi her halde :D türkiyeden iyi olduğu kat,kat iyi o kesinde bana göre Avustralya,Almanya gibi ülkeler berbat Norveç,Tokyo,Hong,Kong,Şangay filan Dünyanın en güzel ülkeleri.
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    .Kiwii 1 sa. yeni yorumcu hamza5806
    içeriyi dışardan bilemezsin. türkiye dışardan cennet gibi. düşün amerikada garsonsun. 2020 yılında 3000 dolar olacak olan asgari ücretli bi garsondan sadece birisin. maaşını çektin 1000 dolar ihtiyaçlarına harcadın ve türkiyeye tatile geldin. dövize bastın ve hoop = 11.000 liran cepte. bu 11.000 lira ile türkiyede 1 haftalık tatilde neler yapılır neler demi?
    sen türkiyede asgari ücretli bi garsonsun ve amerikaya 1 dakikalık tatile bile uçak bileti alamıyosun, niye paranı dolara dönüştürünce tozdan farkı kalmıyor. sende diyosun ki amerika ne kadar kötü ülke çok pahalı lan diye. halbuki iş farklı işte.
    konu siyasete her türlü giriyo istediğin kadar yap, bu ülkede her konu siyasetten en az mutlaka uğrar.
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    .Davy Jones. 2 sa.
    peki avustralyanın bundan haberi var mı
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    deniz_sea 2 sa.
    İngiltere gibi, Deniz suyunu arıtmaları en iyi çözüm olacak gibi görünüyor....
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