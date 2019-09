Avustralya’nın içme suyu kaynakları tükenmek üzere

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha da hissedilmeye başlıyor. Artan sıcaklıklar ve insanların umursamaz davranışları mevsimleri birbirine kattığı gibi Dünya üzerinde bulunan su kaynaklarının yalnızca %2.5’luk dilimini oluşturan içilebilir su kaynaklarını da tehdit ediyor.

Bu durumdan etkilenen kıtaların başında ise Avustralya (Okyanusya) kıtası geliyor. Kıtanın en geniş ülkesi olan Avustralya ise içme suyu tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Agence France-Presse (AFP) paylaştığı bilgilere göre ülkenin doğusunda bulunan bir düzineden fazla şehir ve kasaba, son içme suyunun da tükeneceği “Sıfır Günü”ne hızla yaklaşıyor.

Su hırsızlığı başladı

Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar ise bir hayli korkutucu. Otoriteler bazı kasabalarda içime suyunun tükendiğini diğerlerinde ise ancak birkaç aylık su rezervi kaldığını ifade etmiş. Bölgede, susuzluktan dolayı kapatılan çiftlikler olduğu ve insanların hayatta kalma mücadelesi yüzünden iş yerlerine kepenk vurduğu belirtiliyor. Yetkililer, “su hırsızlığı” hadiselerinin bile baş gösterdiğini söylemiş.

Avustralya hükümeti ise soruna geçici bir çözüm üretmek maksadıyla ülkeye dışarıdan su taşımak alternatifini masaya yatırmış durumda. Oldukça maliyetli olan bu fikir ise maalesef pek sürdürülebilir görünmüyor.

AFP’ye konuşan Tom Hehlen isimli bir vatandaş ise insanların diken üstünde olduğunu ve her an her şeyin olabileceği korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirtmiş.

https://futurism.com/the-byte/australia-drinking-water