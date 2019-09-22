Avustralya’nın içme suyu kaynakları tükenmek üzere

Bu durumdan etkilenen kıtaların başında ise Avustralya (Okyanusya) kıtası geliyor. Kıtanın en geniş ülkesi olan Avustralya ise içme suyu tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Agence France-Presse (AFP) paylaştığı bilgilere göre ülkenin doğusunda bulunan bir düzineden fazla şehir ve kasaba, son içme suyunun da tükeneceği “Sıfır Günü”ne hızla yaklaşıyor.
Su hırsızlığı başladı
Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar ise bir hayli korkutucu. Otoriteler bazı kasabalarda içime suyunun tükendiğini diğerlerinde ise ancak birkaç aylık su rezervi kaldığını ifade etmiş. Bölgede, susuzluktan dolayı kapatılan çiftlikler olduğu ve insanların hayatta kalma mücadelesi yüzünden iş yerlerine kepenk vurduğu belirtiliyor. Yetkililer, “su hırsızlığı” hadiselerinin bile baş gösterdiğini söylemiş.
AFP’ye konuşan Tom Hehlen isimli bir vatandaş ise insanların diken üstünde olduğunu ve her an her şeyin olabileceği korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirtmiş.
https://futurism.com/the-byte/australia-drinking-water Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra varlık kuyruğu adı altında su kuyruğu yaşarız aman aman.
sen türkiyede asgari ücretli bi garsonsun ve amerikaya 1 dakikalık tatile bile uçak bileti alamıyosun, niye paranı dolara dönüştürünce tozdan farkı kalmıyor. sende diyosun ki amerika ne kadar kötü ülke çok pahalı lan diye. halbuki iş farklı işte.
konu siyasete her türlü giriyo istediğin kadar yap, bu ülkede her konu siyasetten en az mutlaka uğrar.