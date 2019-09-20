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    BP'den motoru temizleyen yakıt teknolojisi

    BP'nin motordaki kirle savaşan yenilikçi ‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtları bugün tanıtıldı. BP Ultimate Euro Diesel ile tek depoda 59 km'ye kadar daha fazla yol yapılabilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    BP bugün düzenlediği etkinlikte, ‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtlarını tanıttı. BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen'in ev sahipliğinde Türk akaryakıt sektörünün standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların paylaşıldığı basın toplantısı BP'nin yerel ve uluslararası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

    110 farklı testten geçti

    BP’nin ‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtları, Almanya’nın Bochum kentinde bulunan BP’nin Avrupa’daki en büyük global akaryakıt teknoloji merkezinde kapsamlı testlere tabi tutuldu.
    110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç deneme testlerinin sonucunda yenilikçi ACTIVE technology formüllü BP Akaryakıtları pazara sunuldu.

    Tek depo ile 59 km daha fazla yol

    Bu merkezde yapılan çalışmalarla test edilen ACTIVE technology formüllü tüm BP Akaryakıtları’nın, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklandı.
    Enerji devi şirket, ACTIVE tehnology formüllü BP Ultimate Euro Diesel ile sektörde bir ilke imza atarak; tek depo ile 59 km’ye kadar daha fazla yol gitme imkânı sunuyor.

    Tüm benzinli ve dizel yakıtlarda kullanılıyor

    Yapılan basın toplantısında, BP’nin tüm benzinli ve dizel yakıtlarında kullanılmaya başlanan ACTIVE technology formülünün; sürekli kullanımda, motorda biriken kiri temizlediği ve kritik motor parçaları üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak, yeniden kir birikmesini engellemeye yardımcı olduğu paylaşıldı.
    Bu teknolojinin kullanıldığı BP Ultimate akaryakıtlarının motorun, ilk dolumdan itibaren çalışmaya başladığı ve mümkün olan en iyi şekilde performans göstermesine yardımcı olduğu da kaydedildi.


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    khytr89 48 dk.
    DPF, EGR, katalizör, emme manifoldu ve enjektörleri koruyacak bir katkı olursa aslında iyi olur. Gerçi dizel arabaya ne koyarlarsa koysunlar yine devirinde kullanmak gerekiyor, uzun yolda arada 3000rpm lere çıkıp sistemi temizletmek gerekiyor.
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    AO 1 sa.
    Zaten piyasanın en kaliteli yakıtı BP ve TOTAL de. BP yapmışsa inanırım bir miktar işe yarıyordur fakat mucize beklememek lazım sonuçta motorların çalışma sistemi belli yüksek ısı ve sürtünme kaçınılmaz.
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    Lethero 1 sa.
    Pompa fiyatindan 30 kurus pahaliya satarlar artik.
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    Lumibrite 57 dk. Lethero
    Fiyat farkı olmayacaktır bence...
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    metalmilita 1 sa.
    Dpf tıkanmasını da önler mi acaba?
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    hidrojennn 1 sa.
    bp ile ilgili hiç iyi anılarım yok.
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