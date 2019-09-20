BP'den motoru temizleyen yakıt teknolojisi

BP bugün düzenlediği etkinlikte, ‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtlarını tanıttı. BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen'in ev sahipliğinde Türk akaryakıt sektörünün standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların paylaşıldığı basın toplantısı BP'nin yerel ve uluslararası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

110 farklı testten geçti

BP’nin ‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtları, Almanya’nın Bochum kentinde bulunan BP’nin Avrupa’daki en büyük global akaryakıt teknoloji merkezinde kapsamlı testlere tabi tutuldu.

110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç deneme testlerinin sonucunda yenilikçi ACTIVE technology formüllü BP Akaryakıtları pazara sunuldu.

Tek depo ile 59 km daha fazla yol

Bu merkezde yapılan çalışmalarla test edilen ACTIVE technology formüllü tüm BP Akaryakıtları’nın, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklandı.

Enerji devi şirket, ACTIVE tehnology formüllü BP Ultimate Euro Diesel ile sektörde bir ilke imza atarak; tek depo ile 59 km’ye kadar daha fazla yol gitme imkânı sunuyor.

Tüm benzinli ve dizel yakıtlarda kullanılıyor

Yapılan basın toplantısında, BP’nin tüm benzinli ve dizel yakıtlarında kullanılmaya başlanan ACTIVE technology formülünün; sürekli kullanımda, motorda biriken kiri temizlediği ve kritik motor parçaları üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak, yeniden kir birikmesini engellemeye yardımcı olduğu paylaşıldı.

Bu teknolojinin kullanıldığı BP Ultimate akaryakıtlarının motorun, ilk dolumdan itibaren çalışmaya başladığı ve mümkün olan en iyi şekilde performans göstermesine yardımcı olduğu da kaydedildi.