Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor

Avustralya kıtası Küresel Konumla Sisteminin (GPS) ilk kurulduğu dönemde bulunduğu konumda şu anda bulunmuyor. Bunun nedeni ise Dünya'nın üzerinde yer alan plakaların sürekli hareket halinde olması ve Avustralya kıtasının da bu levhalardan biri olması. Ülke her sene yaklaşık olarak 7 santimetre kuzeye doğru ilerliyor.

Günlük işler açısından bu durum pek bir önem arz etmese de spesifik GPS koordinatlarını bulmaya gelince sorunlara yol açabiliyor. Avustralya yer bilimlerinden Dan Jaksa'nın ABC'ye yaptığı açıklamaya göre ülkenin GPS koordinatları 1.5 metre sapmaya sahip.

Akıllı telefonlardan, sürücüsüz araçlara GPS teknolojisine gittikçe daha da bütünleşik hale gelen dünyada kesin konuma sahip olmak artık daha kritik bir öneme sahip. Her ne kadar Pokemon Go oynarken ufak bir sapma pek sorun teşkil etmeyecek olsa da, otonom bir aracın yolu olduğundan 1.5 metre sol tarafta olarak düşünmesi hiç de istenmeyecek bir durum.

Koordinatların güncellenmesinin önemini "Hiçbir şey yapmamanın maaliyeti, bu işi yapmanın maaliyetini aşıyor."sözleriyle açıklayan Jaksa, devlet bilimadamlarından oluşan bir takım ile Avustralya'nın küresel konumlamasını “Geocentric Datum Australia 2017” adı altında bir sisteme güncellemeye başlamış. Bu sistem üzerinde son değişik ise 1994 yılında kişisel GPS kullanımının patlama yapmadan hemen öncesine yapılmış.

http://www.alphr.com/science/1004057/australia-needs-to-change-its-gps-because-the-country-can-t-keep-still