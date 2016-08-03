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Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor

Avustralya 1994 yılındaki en son GPS koordinatlarını güncellediğinden bu yana 1.5 metre kadar kuzeye hareket etmiş durumda. Bunun ileride sorunlara neden olmaması için ise bir çalışma başlatıldı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor
 
Avustralya kıtası Küresel Konumla Sisteminin (GPS) ilk kurulduğu dönemde bulunduğu konumda şu anda bulunmuyor. Bunun nedeni ise Dünya'nın üzerinde yer alan plakaların sürekli hareket halinde olması ve Avustralya kıtasının da bu levhalardan biri olması. Ülke her sene yaklaşık olarak 7 santimetre kuzeye doğru ilerliyor.
Günlük işler açısından bu durum pek bir önem arz etmese de spesifik GPS koordinatlarını bulmaya gelince sorunlara yol açabiliyor. Avustralya yer bilimlerinden Dan Jaksa'nın ABC'ye yaptığı açıklamaya göre ülkenin GPS koordinatları 1.5 metre sapmaya sahip.
Akıllı telefonlardan, sürücüsüz araçlara GPS teknolojisine gittikçe daha da bütünleşik hale gelen dünyada kesin konuma sahip olmak artık daha kritik bir öneme sahip. Her ne kadar Pokemon Go oynarken ufak bir sapma pek sorun teşkil etmeyecek olsa da, otonom bir aracın yolu olduğundan 1.5 metre sol tarafta olarak düşünmesi hiç de istenmeyecek bir durum.
Koordinatların güncellenmesinin önemini "Hiçbir şey yapmamanın maaliyeti, bu işi yapmanın maaliyetini aşıyor."sözleriyle açıklayan Jaksa, devlet bilimadamlarından oluşan bir takım ile Avustralya'nın küresel konumlamasını “Geocentric Datum Australia 2017” adı altında bir sisteme güncellemeye başlamış. Bu sistem üzerinde son değişik ise 1994 yılında kişisel GPS kullanımının patlama yapmadan hemen öncesine yapılmış.

http://www.alphr.com/science/1004057/australia-needs-to-change-its-gps-because-the-country-can-t-keep-still Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
O zaman oradaki camilerin Kible'si de kayiyor! Insanlar Kible den sasiriyorlar cunku cami kayiyor!
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Mesudum 3 yıl
Bizim telefonlarda kullandığımız GPS hassasiyetini 10 metre biliyorum.
O bakımdan bir ömürde çok kayda değecek sorun çıkmaması lazım sanki.
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V4LKyR 3 yıl
Ostralya'yla beraber bakıyorsun... Kanada!
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frostburn 3 yıl
7 santimetre uzakdoğu ortalamasından da düşük , ama olsun her sene bir çük kuzeye ilerliyor koca kıta :))
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_CeKoCu_ 3 yıl
bu gidişle dayanacak çine rusya ya :)
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cryzboy43 3 yıl
bızımkıler ıse 2005 de kaldı-bunların zamanı gelmıs artık-
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Festen 3 yıl
7 santimetre yüksek bir rakam değil mi ? 15 yılda 1 metre kadar.
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dhdh 3 yıl
Aklımda olsun, Avustralyaya gidersem 1.5 metre kuzeyden hesaplarım.
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