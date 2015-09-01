Avusturalya'yı ziyaret eden turistlere ilginç hizmet: Giga Selfie

Avusturalya teknolojiyi takip etme konusunda oldukça istekli. Geçtiğimiz günlerde "Dünyanın ilk sanal gerçeklik oyun merkezi"nin yine Avusturalya'da açıldığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise hedef kitle oyuncular değil özçekim tutkunu turistler.

Giga Selfie adı verilen bu hizmette şehrin bazı turistik noktalarında selfie standları bulunuyor. Turistler bu stand üzerinde yaklaşık 100 metre ötedeki fotoğraf makinesiyle haberleşerek kendi fotoğraflarını çekebiliyorlar. Haberleşmek için akıllı telefon uygulaması kullanılırken fotoğraf makinesinin arayüzü de bu uygulama sayesinde kontrol edilebiliyor. Sonrasında ise fotoğraf ve beraberinde hazırlanan bir video içerik akıllı telefona indiriliyor.

Video önce fotoğrafı çektiren kişinin yüzüne yakınlaşarak sıradan bir fotoğraf havası veriyor. Daha sonra ise git gide uzaklaşarak etrafınızdaki güzel manzaraları ön plana çıkarıyor. Giga Selfie hizmeti bir kaç gün içerisine iki noktada hizmete başlayacak. İlerleyen zamanda ise daha geniş alana yaygınlaşması planlanıyor.