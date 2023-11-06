Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri "paralı" olabilir

Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 gibi yeni işlemcilerin üretken yapay zeka desteği sunacağını duymuştuk. Ancak nasıl bir işleyişle karşılacağımız hala belirsizliğini koruyor. Şimdi ise Samsung'un Galaxy S24 telefonlarında üretken yapay zeka kullanımını abonelik modeliyle sunma konusunda aktif olarak çalıştığına dair bilgiler var.
Hayal kırıklığına yol açtı
Galaxy S24 serisi ve diğer Samsung akıllı telefonlarda sunulacak üretken yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyenlerin Güney Koreli şirkete ücret ödemesi gerekebilir. Bulut tabanlı bir hizmet sunulsa, bu durum anlayışla karşılanabilirdi. Ancak cihazın doğrudan sahip olduğu yapay zeka özellikleri için ek bir ücret talep etmek pek mantıklı görünmüyor.
Söz konusu iddialar birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı ve gerçek olmaması umuluyor. Galaxy S24'ü özellikle de Ultra modelini sabırsızlıkla bekleyenlerin istediği şey bu özelliklerin herkes tarafından kullanabilir olması. Şayet Samsung abonelik modeli düşünüyorsa, kullanıcıların olumsuz tepkilerine şimdiden hazırlıklı olmalı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.