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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri "paralı" olabilir

    Samsung'un yeni amiral gemilerinin gelişmiş yapay zeka özellikleriyle öne çıkacağı söyleniyordu. Ancak şirketin Galaxy S24'deki üretken yapay zeka özelliklerini abonelikle sunabileceği bildiriliyor.
    Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri 'paralı' olabilir Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka, yeni ve heyecan verici bir teknoloji olarak hızla yükseliyor. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S24 ve diğer bazı cihazlarda yer alması beklenen teknolojinin mobil cihazlarda tam olarak nasıl uygulanacağına dair çok az şey biliyoruz.

    Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 gibi yeni işlemcilerin üretken yapay zeka desteği sunacağını duymuştuk. Ancak nasıl bir işleyişle karşılacağımız hala belirsizliğini koruyor. Şimdi ise Samsung'un Galaxy S24 telefonlarında üretken yapay zeka kullanımını abonelik modeliyle sunma konusunda aktif olarak çalıştığına dair bilgiler var.

    Hayal kırıklığına yol açtı

    Galaxy S24 serisi ve diğer Samsung akıllı telefonlarda sunulacak üretken yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyenlerin Güney Koreli şirkete ücret ödemesi gerekebilir. Bulut tabanlı bir hizmet sunulsa, bu durum anlayışla karşılanabilirdi. Ancak cihazın doğrudan sahip olduğu yapay zeka özellikleri için ek bir ücret talep etmek pek mantıklı görünmüyor.

    Söz konusu iddialar birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı ve gerçek olmaması umuluyor. Galaxy S24'ü özellikle de Ultra modelini sabırsızlıkla bekleyenlerin istediği şey bu özelliklerin herkes tarafından kullanabilir olması. Şayet Samsung abonelik modeli düşünüyorsa, kullanıcıların olumsuz tepkilerine şimdiden hazırlıklı olmalı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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