Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri "paralı" olabilir

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka, yeni ve heyecan verici bir teknoloji olarak hızla yükseliyor. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S24 ve diğer bazı cihazlarda yer alması beklenen teknolojinin mobil cihazlarda tam olarak nasıl uygulanacağına dair çok az şey biliyoruz.

Samsung Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi! 6 sa. önce eklendi

Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 gibi yeni işlemcilerin üretken yapay zeka desteği sunacağını duymuştuk. Ancak nasıl bir işleyişle karşılacağımız hala belirsizliğini koruyor. Şimdi ise Samsung'un Galaxy S24 telefonlarında üretken yapay zeka kullanımını abonelik modeliyle sunma konusunda aktif olarak çalıştığına dair bilgiler var.

Hayal kırıklığına yol açtı

Galaxy S24 serisi ve diğer Samsung akıllı telefonlarda sunulacak üretken yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyenlerin Güney Koreli şirkete ücret ödemesi gerekebilir. Bulut tabanlı bir hizmet sunulsa, bu durum anlayışla karşılanabilirdi. Ancak cihazın doğrudan sahip olduğu yapay zeka özellikleri için ek bir ücret talep etmek pek mantıklı görünmüyor.

Söz konusu iddialar birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı ve gerçek olmaması umuluyor. Galaxy S24'ü özellikle de Ultra modelini sabırsızlıkla bekleyenlerin istediği şey bu özelliklerin herkes tarafından kullanabilir olması. Şayet Samsung abonelik modeli düşünüyorsa, kullanıcıların olumsuz tepkilerine şimdiden hazırlıklı olmalı.

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