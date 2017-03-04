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Ayakkabınızla pizza siparişi verebilirsiniz

Gittiğiniz herhangi bir yerde ayakkabılarınızı kullanarak üstelik tam olarak bulunduğunuz noktaya pizza siparişi vermek isterseniz Pizza Hut zincirinin size bir sürprizi var.
2 yıl
2,3b
1
14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü pizza restoranları zinciri Pizza Hut, teknolojiyi de kullanarak ilgi çekici bir kampanyaya imza atıyor. Pie-Top adındaki spor ayakkabılar ile pizza siparişi verebiliyorsunuz.

Pizza ayakkabının yanına geliyor

Pie-Top ayakkabılar mobil uygulama ile uyumlu olarak çalışıyor. Bluetooth entegreli ayakkabının üst kısmındaki kırmızı şapka tasarımlı tuşa bastığınızda, uygulamada önceden belirlenmiş olan pizza veya Supreme pizza siparişi veriyorsunuz. Üstelik ayakkabıda yer alan GPS yongası ile sipariş siz neredeyseniz o konuma getiriliyor.

Oz Büyücüsü’nün farklı bir konsepti gibi duran Pie-Top ayakkabıları henüz yaygın satışta değil. Pizza Hut ilk etapta geniş kitlelere hitap eden editörlere ve belirli Pizza Hut hayranlarına toplamda 64 ayakkabı dağıtacak. Basında gerekli ilgi toplandıktan sonra perakende kanallarında satışı başlayacak. Ayrıca eski NBA oyuncusu Grant Hill de ayakkabı reklamlarında oynayacak.

Ayrıca Bkz. "Energizer’dan batarya odaklı akıllı telefonlar"

Pizza Hut son dönemde aşırı rekabet nedeniyle kan kaybediyor ve satışlar yüzde 4 oranında azaldı. Pie-Top ayakkabı projesi ile kaybolan tüketici ilgisinin yeniden kazanılması hedefleniyor. Ayrıca iki ay boyunca Pie-Top pizzalarında iki adet 8$ şeklinde bir kampanya da olacak.

 

http://wccftech.com/pizza-hut-pietop-sneaker/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
radyasyonu ayaktan yemediğimiz kalmıştı
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Scorpioleo 2 yıl

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axaxa 2 yıl
Sponsor
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kadirirdem 2 yıl
Bir bu kalmıştı o da oldu...
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sadrag 2 yıl
Düşünsene arkadaş ortamını;
- abi ne yiyelim?
- aha bunu!
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pofpor01 2 yıl
Geleceğe Dönüş 2 filminde Marty'nin Nike ayakkabısının yerini hiç birşey tutamaz.
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Kerim5100 2 yıl pofpor01
pofpor01

Geleceğe Dönüş 2 filminde Marty'nin Nike ayakkabısının yerini hiç birşey tutamaz.

Nike MAG...
En son onun gerçekten de kendi kendini sıkan versiyonunu çıkardılar

youtube.com/...
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ozmenakif 2 yıl
Hayatım boyunca ayakkabımla pizza sipariş etmek istemişimdir. Benim gibi milyonlarca insan olduğuna da eminim. İnsanlığa verdiği faydayı bir düşünün hele şunun. Bizi bu hayalimize kavuşturan Pizza Hut'a milyonlar adına teşekkür ederim.
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irish 2 yıl
Pizza hut pizzaları berbat. Nasıl tercih ediliyor aklım almıyor.
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
radyasyonu ayaktan yemediğimiz kalmıştı
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eAkman 2 yıl
Çok mu işsizlermiş?
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BekirTemel 2 yıl
İronik bir durum...
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