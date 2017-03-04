Ayakkabınızla pizza siparişi verebilirsiniz

Dünyaca ünlü pizza restoranları zinciri Pizza Hut, teknolojiyi de kullanarak ilgi çekici bir kampanyaya imza atıyor. Pie-Top adındaki spor ayakkabılar ile pizza siparişi verebiliyorsunuz.

Pizza ayakkabının yanına geliyor

Pie-Top ayakkabılar mobil uygulama ile uyumlu olarak çalışıyor. Bluetooth entegreli ayakkabının üst kısmındaki kırmızı şapka tasarımlı tuşa bastığınızda, uygulamada önceden belirlenmiş olan pizza veya Supreme pizza siparişi veriyorsunuz. Üstelik ayakkabıda yer alan GPS yongası ile sipariş siz neredeyseniz o konuma getiriliyor.

Oz Büyücüsü’nün farklı bir konsepti gibi duran Pie-Top ayakkabıları henüz yaygın satışta değil. Pizza Hut ilk etapta geniş kitlelere hitap eden editörlere ve belirli Pizza Hut hayranlarına toplamda 64 ayakkabı dağıtacak. Basında gerekli ilgi toplandıktan sonra perakende kanallarında satışı başlayacak. Ayrıca eski NBA oyuncusu Grant Hill de ayakkabı reklamlarında oynayacak.

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Pizza Hut son dönemde aşırı rekabet nedeniyle kan kaybediyor ve satışlar yüzde 4 oranında azaldı. Pie-Top ayakkabı projesi ile kaybolan tüketici ilgisinin yeniden kazanılması hedefleniyor. Ayrıca iki ay boyunca Pie-Top pizzalarında iki adet 8$ şeklinde bir kampanya da olacak.