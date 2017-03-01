Energizer’dan batarya odaklı akıllı telefonlar

Enerji çözümleri ile yakından tanıdığımız Energizer, bir kaç yıldır akıllı telefon pazarında da boy gösteriyor. Daha çok dayanıklılık odaklı telefonlar geliştirmeyi tercih eden firma MWC 2017 fuarında da bu alışkanlığını devam ettirdi. Energizer E520LTE ve Energizer E550LTE adındaki yeni akıllı telefonlar, farklı donanım özelliklerine sahip.

Energizer E550LTE

Energizer E550LTE firmanın amiral gemisi akıllı telefonu olacak. IP68 sertifikası ile 1.5 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabilen akıllı telefon, düşmelere ve darbeye karşı da dayanıklı.

Modelin farklı yanı 13MP + 8MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olması. Böylece zorlu dış ortam şartlarında dahi kaliteli fotoğraflar çekebilceceksiniz. Firma çift kamera barındıran dayanıklılık odaklı ilk akıllı telefonun Energizer E550LTE olduğunu iddia ediyor. Dayanıklılık sebebiyle modelin kalınlığı 11mm’yi buluyor.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli MTK6744 yonga setinin güç verdiği modelde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunmuş. Ayrıca ekstradan dayanıklı bir ekran kaplaması da kutu içeriğine dahil edilmiş.

4GB LPDDR3 RAM ile desteklenen sistemde 64GB depolama kapasitesi kullanılmış. 4000mAh kapasiteli batarya MediaTek’in 3mAh hızlı şarj teknolojisini barındırıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Parmak izi okuyucu bulunan model için 449 Avro talep ediliyor.

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Energizer E520LTE

Energizer E520LTE modeli orta seviyeye hitap ediyor ve dayanıklı yapıyı devam ettiriyor. 5.2 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındıran modelde 4 çekirdekli MTK6735 yonga seti gerekli gücü sağlıyor.

2GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde de ön kamera bulunuyor. Yine 4000mAh kapasiteli bir batarya barındıran model 2.4mAh hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. Fiyatı ise 299 Avro. Modeller yaz aylarında piyasada olacak.