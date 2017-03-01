Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Energizer’dan batarya odaklı akıllı telefonlar

Pil denince akla gelen ilk firmalardan olan Energizer, akıllı telefon pazarında da boy gösteriyor. Firma MWC 2017 fuarında dayanıklılık odaklı telefonlarını tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Enerji çözümleri ile yakından tanıdığımız Energizer, bir kaç yıldır akıllı telefon pazarında da boy gösteriyor. Daha çok dayanıklılık odaklı telefonlar geliştirmeyi tercih eden firma MWC 2017 fuarında da bu alışkanlığını devam ettirdi. Energizer E520LTE ve Energizer E550LTE adındaki yeni akıllı telefonlar, farklı donanım özelliklerine sahip.

Energizer E550LTE

Energizer E550LTE firmanın amiral gemisi akıllı telefonu olacak. IP68 sertifikası ile 1.5 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabilen akıllı telefon, düşmelere ve darbeye karşı da dayanıklı.

Modelin farklı yanı 13MP + 8MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olması. Böylece zorlu dış ortam şartlarında dahi kaliteli fotoğraflar çekebilceceksiniz. Firma çift kamera barındıran dayanıklılık odaklı ilk akıllı telefonun Energizer E550LTE olduğunu iddia ediyor. Dayanıklılık sebebiyle modelin kalınlığı 11mm’yi buluyor.

Ayrıca Bkz. "SanDisk’ten iOS cihazları için 256GB harici depolama alanı"

8 adet Cortex-A53 çekirdekli MTK6744 yonga setinin güç verdiği modelde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunmuş. Ayrıca ekstradan dayanıklı bir ekran kaplaması da kutu içeriğine dahil edilmiş.

4GB LPDDR3 RAM ile desteklenen sistemde 64GB depolama kapasitesi kullanılmış. 4000mAh kapasiteli batarya MediaTek’in 3mAh hızlı şarj teknolojisini barındırıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Parmak izi okuyucu bulunan model için 449 Avro talep ediliyor.

 

Energizer’dan batarya odaklı akıllı telefonlar
Tam Boyutta Gör

Energizer E520LTE

Energizer E520LTE modeli orta seviyeye hitap ediyor ve dayanıklı yapıyı devam ettiriyor. 5.2 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındıran modelde 4 çekirdekli MTK6735 yonga seti gerekli gücü sağlıyor.

2GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde de ön kamera bulunuyor. Yine 4000mAh kapasiteli bir batarya barındıran model 2.4mAh hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. Fiyatı ise 299 Avro. Modeller yaz aylarında piyasada olacak. 

 

http://showstoppers-mwc.vporoom.com/Energizer/Energizer-Smartphone-E550LTE-be-Elegant-be-Smart-be-Tough#assets_219:19194 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GamerFX 2 yıl
Arkadaslar ciddi bir konu hakkinda bisi soracam bende telefon yaptirip kendi markamla turkiye getirmek istiyorum grafiker ve tasarimci bikac arkadasim var tasarim isine yardimci olcak ekibi kurariz dediler ama yazilim ve guncelleme isi kolay ama istedigim ozellikte yapilmasini nasil saglarim ulkeye getirmedeki zincir hakkinda bir bilgisi olan varmi 4 model dusunuyorum giris seviyesi sd435 2gb ram dahili hafiza veya mtk p10 2gb ram orta seviye sd 652 veya mtk x10 20 3gb ram ust seviyeyi de sd 821 ve 4-6 ram li dusunuyom cunku fiyat biraz daha asagida olur bu chipsetin sd835 li dusunemem cunku ona simdilik erisemeyiz tecrube kazandikca piyasada isim yaptikca anzak ileride olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King Stannis 2 yıl
Mtk 6744 yazılmış, 6755(Helio P10) olacaktı galbaha?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_vezir_ 2 yıl
bi sen eksiktin zaten yakında şu anda içtiğim fanta da tel yapar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King Stannis 2 yıl _vezir_
_vezir_
bi sen eksiktin zaten yakında şu anda içtiğim fanta da tel yapar

Pepsi telefon çıkarmıştı.

banggood.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
energizer denince akla gelen ilk firma union carbide olmasi gerekmiyormu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Bune ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fırat.ç. 2 yıl
2.4mAh, 2,4Ah olmasin?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 2 yıl fırat.ç.
Sadece A (amper) olması gerek. mA olursa 1000 ile çarpılmalı. Ah batarya kapasitesidir burada kullanılmaması gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet 2 yıl Dayanıklılık odaklı Samsung Galaxy Xcover 4 resmiyet kazandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X incelemesi "AMD tüm gücüyle, rakiplerini eze eze döndü!" 2 yıl Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak 2 yıl Snapdragon 835'li Samsung Galaxy S8+ benchmark testinde göründü 2 yıl Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor 2 yıl Teknoloji devi IBM'den patent trollüğü 2 yıl Raspberry Pi bilgisayarlarına devam 2 yıl Foursquare, konum tabanlı yeni hizmetini duyurdu 2 yıl KDV’ye düzenleme geliyor: Maliye Bakanı’ndan resmî açıklama! 2 yıl Mozilla, bir dönemin popüler uygulaması Pocket'ı satın aldı 2 yıl Gmail’de e-posta sınırı 50MB’a yükseltildi 2 yıl Moto G5 Plus ön inceleme videosu: "Tüm detaylar" 2 yıl Faraday Future'ın mali işleri eski BMW yöneticisine emanet 2 yıl PSA Gurubu, TravelCar yatırımı ile ABD’ye geri dönüyor 2 yıl Xbox One ve Project Scorpio, yakında “mixed reality” teknolojisini kullanacak 2 yıl Android telefonlar, iPhone’dan daha az bozuluyorlar 2 yıl Range Rover ailesinin yeni üyesi Velar'ın görselleri sızdırıldı 2 yıl Volvo XC60 yeni güvenlik önlemleriyle geliyor 2 yıl Netflix, düşük bağlantı hızına rağmen kaliteli yayın yapmanın yolunu buldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Energizer’dan batarya odaklı akıllı telefonlar Sonraki Facebook, intihara meyilli kişileri belirleyen yapay zeka üzerinde çalışıyor 2 yıl Samsung telefonlarına RCS desteği geliyor 2 yıl Alien: Covenant ve Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin yeni fragmanları yayınlandı 2 yıl BTK'dan referandum açıklaması: Sosyal ağları yalan haber konusunda uyardık! 2 yıl BlackBerry BBC100-1'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı 2 yıl Meizu bataryanızı sadece 20 dakikada dolduracak 2 yıl Snapchat sürpriz bir şekilde drone pazarına girmeye hazırlanıyor 2 yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak 2 yıl Ford'dan geleceğe yönelik otomatik teslimat sistemi 2 yıl Xiaomi Redmi 4X ile tanışın 2 yıl Google, Play Store yeniliklerini duyurdu 2 yıl YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV 2 yıl Hyperloop hayali Hindistan'da gerçek olabilir 2 yıl Toshiba çip bölümü için 13 milyar dolar istiyor 2 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy S8'in resmi basın görseli 2 yıl Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de! 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ilk izlenim videosu 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti: Yeni canavar ile tanışın 2 yıl General Mobile ve Vestel’e ‘Android European Hero’ Ödülü 2 yıl Arktik Okyanusu'ndaki asit artışının suçlusu iklim değişikliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three
Bölüm Sonu Canavarı
Shenmue III E3 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim
DonanımHaber
Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak
DonanımHaber
iPhone olabilir
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim