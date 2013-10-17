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Ayrıntılı hava durumu bilgisi isteyenlere yeni uygulama: Weather Line

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ayrıntılı hava durumu bilgisi isteyenlere yeni uygulama: Weather Line
Apple'ın iOS 7 işletim sistemine özel olarak Off Coast adlı geliştirici tarafından tasarlanan ve geriye doğru iOS 6 desteğini de veren yeni hava durumu uygulaması Weather Line, infografik temelli yapısıyla sade bir tasarım ortaya koyuyor.
Olabilecek en sade yapıda hazırlanan ara yüzü ile kişilere 36 saatlik, 7 günlük ve 12 aylık olarak ayrıntılı hava durumu bilgisi sağlayabilen Weather Line, seçilen bölgelerin aylık ortalamalarını verebiliyor ve ayrıca nem, rüzgar, gündoğumu ve günbatımı saatleri gibi farklı bilgileri de ihtiyacı olan kişilere gösterebiliyor.
Ayrıntılı hava durumu bilgisi isteyen kişiler için yeni bir alternatif oluşturan Weather Line uygulamasına 5,49 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id715319015?mt=8 Yorum Yaz
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