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BMW, HUD ekranını motosiklet kasklarına getiriyor

Otomobiller kadar olduğu kadar motosikletler için de geliştirilen güvenlik sistemlerinin sayısı artıyor. Bu noktada öne çıkan üreticilerden BMW, konsept olsa da geleceği gözler önüne seriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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BMW, HUD ekranını motosiklet kasklarına getiriyor

Almanya'nın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan ve aynı zamanda oldukça gelişmiş motosiklet modelleri de bulunan BMW, CES 2016 kapsamında yeni konsept HUD birimini görücüye çıkarttı. 
Firmanın şimdilik konsept aşamasında bulunan ve önümüzdeki yıllarda hayata geçmesi beklenen sistemi, dahili HUD ekranına sahip bir motosiklet kaskına dayanıyor. Kask sürücünün sağ gözüne denk gelen şeffaf ekranıyla temel hız ve vites gibi verileri direkt olarak gözler önüne getirebiliyor ve böylece çok daha güvenli bir sürüşün önünü aralıyor.
Üst tarafına yerleştirilen kamera ile yolu tarayan kask, örneğin bir yol çalışması algılarsa bunu yine HUD temelinde sürücüye aktarabiliyor ve BMW tarafından söylendiği kadarıyla farklı ihtiyaçlar doğrultusunda rahatlıka programlanabiliyor. Ekran aynı zamanda navigasyon yönlendirmelerini de karşınıza getirebiliyor.
Konsept kaskın içerisine ufak bir bilgisayar dahil eden ve BMW motosiklet gidonları üzerinden kontrol edilebilir şekilde planlayan büyük üretici, HUD sisteminin diğer kasklara da entegre edilebileceğini söylüyor. İki adet batarya ile 5 saat kullanım ömrü sunabildiği belirtilen teknoloji, kağıt üstünde çok büyük potansiyel vaadediyor.
 
BMW, HUD ekranını motosiklet kasklarına getiriyor

http://thenextweb.com/gadgets/2016/01/06/bmws-heads-up-display-for-helmets-could-make-riding-a-motorbike-safer/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Güzel ama 5 saat de çok az yani. Ben bir çıkıyorum sabah 9 da, akşam 7-8 de geliyorum...
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