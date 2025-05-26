Sadece 70 kişi sahip olabilecek: Yeni BMW Concept Speedtop

Skytop’un tasarım çizgilerini taşıyan Speedtop, aynı platform üzerine inşa edilmiş. Önde “köpekbalığı burnu” formu, V şeklindeki burun yapısı ve aydınlatmalı ızgaradan oluşan tasarım dili bu yeni modelde de korunmuş. Ancak Speedtop, gövde yapısı gereği daha fazla saklama alanına sahip olması sayesinde pratikliği şıklıkla buluşturuyor.
Otomobilin tavanında oldukça dikkat çekici bir renk geçişi yer alıyor. Ön bölümdeki gövde rengi, arkaya doğru ilerledikçe gümüş tonuna dönüşüyor. Kaputtan başlayıp tavana ve spoylere kadar uzanan merkezi bir çizgi de hem aerodinamik hem de görsel bir vurgu olarak tasarlanmış. Özel olarak geliştirilen çift tonlu, 14 kollu jantlar da Speedtop’un şıklığını tamamlıyor.
BMW her ne kadar teknik verileri şimdilik gizli tutsa da, Speedtop’un markanın halihazırda sunduğu en güçlü V8 motoru taşıdığı belirtiliyor. Tahminler, 4.4 litrelik çift turbo V8 motorun 617 beygir gücünde olduğu yönünde; bu da geçen yılki Skytop ile aynı seviyeye işaret ediyor.
BMW Concept Speedtop, bir tasarım çalışmasından fazlası. Marka, bu özel aracı yalnızca 70 adetle sınırlı olacak şekilde üretmeye hazırlanıyor.
BMW Marka ve Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Bernd Körber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl Skytop’un Villa d’Este’deki tanıtımı büyük bir ilgi gördü. Bu nedenle sınırlı üretim kararı almıştık. Bu yıl da aynı olumlu geri bildirimler sayesinde Speedtop’u sınırlı sayıda üretme kararı aldık. Şu anda siparişe açık olan bu eşsiz otomobil, koleksiyonerler için önemli bir parça olacak” dedi.
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