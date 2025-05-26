Sadece 70 kişi sahip olabilecek: Yeni BMW Concept Speedtop

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Tam Boyutta Gör BMW, İtalya’nın görkemli Como gölünün düzenlenen Concorso d’Eleganza Villa d’Este etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da nefes kesici bir konsept otomobille sahne aldı. Geçtiğimiz yılın çok konuşulan iki koltuklu üstü açık Skytop modelinin ardından bu kez göz alıcı bir station wagon konsepti olan BMW Concept Speedtop tanıtıldı.

Skytop’un tasarım çizgilerini taşıyan Speedtop, aynı platform üzerine inşa edilmiş. Önde “köpekbalığı burnu” formu, V şeklindeki burun yapısı ve aydınlatmalı ızgaradan oluşan tasarım dili bu yeni modelde de korunmuş. Ancak Speedtop, gövde yapısı gereği daha fazla saklama alanına sahip olması sayesinde pratikliği şıklıkla buluşturuyor.

Otomobilin tavanında oldukça dikkat çekici bir renk geçişi yer alıyor. Ön bölümdeki gövde rengi, arkaya doğru ilerledikçe gümüş tonuna dönüşüyor. Kaputtan başlayıp tavana ve spoylere kadar uzanan merkezi bir çizgi de hem aerodinamik hem de görsel bir vurgu olarak tasarlanmış. Özel olarak geliştirilen çift tonlu, 14 kollu jantlar da Speedtop’un şıklığını tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise dış tasarımdaki renkler devam ediyor. Gövde rengi ve beyaz tonlarında iki renkli deri kaplamalar, zarif detaylarla süslenmiş. Ayrıca, dış tasarımda tavanda bulunan merkezi çizgi, iç tavanda deri döşemeye yansıtılan ışık huzmesiyle kendini gösteriyor.

BMW her ne kadar teknik verileri şimdilik gizli tutsa da, Speedtop’un markanın halihazırda sunduğu en güçlü V8 motoru taşıdığı belirtiliyor. Tahminler, 4.4 litrelik çift turbo V8 motorun 617 beygir gücünde olduğu yönünde; bu da geçen yılki Skytop ile aynı seviyeye işaret ediyor.

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BMW Concept Speedtop, bir tasarım çalışmasından fazlası. Marka, bu özel aracı yalnızca 70 adetle sınırlı olacak şekilde üretmeye hazırlanıyor.

BMW Marka ve Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Bernd Körber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl Skytop’un Villa d’Este’deki tanıtımı büyük bir ilgi gördü. Bu nedenle sınırlı üretim kararı almıştık. Bu yıl da aynı olumlu geri bildirimler sayesinde Speedtop’u sınırlı sayıda üretme kararı aldık. Şu anda siparişe açık olan bu eşsiz otomobil, koleksiyonerler için önemli bir parça olacak” dedi.

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Sadece 70 kişi sahip olabilecek: Yeni BMW Concept Speedtop

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