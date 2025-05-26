Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sadece 70 kişi sahip olabilecek: Yeni BMW Concept Speedtop

    BMW, İtalya’daki Villa d’Este’de Concept Speedtop’ı tanıttı. Şık tasarımı, özel renkleri ve sınırlı üretimiyle bu V8 motorlu canavar, koleksiyonluk bir şaheser olarak öne çıkıyor.

    Sadece 70 kişi sahip olabilecek: Yeni BMW Concept Speedtop Tam Boyutta Gör
    BMW, İtalya’nın görkemli Como gölünün düzenlenen Concorso d’Eleganza Villa d’Este etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da nefes kesici bir konsept otomobille sahne aldı. Geçtiğimiz yılın çok konuşulan iki koltuklu üstü açık Skytop modelinin ardından bu kez göz alıcı bir station wagon konsepti olan BMW Concept Speedtop tanıtıldı.

    Skytop’un tasarım çizgilerini taşıyan Speedtop, aynı platform üzerine inşa edilmiş. Önde “köpekbalığı burnu” formu, V şeklindeki burun yapısı ve aydınlatmalı ızgaradan oluşan tasarım dili bu yeni modelde de korunmuş. Ancak Speedtop, gövde yapısı gereği daha fazla saklama alanına sahip olması sayesinde pratikliği şıklıkla buluşturuyor.

    Otomobilin tavanında oldukça dikkat çekici bir renk geçişi yer alıyor. Ön bölümdeki gövde rengi, arkaya doğru ilerledikçe gümüş tonuna dönüşüyor. Kaputtan başlayıp tavana ve spoylere kadar uzanan merkezi bir çizgi de hem aerodinamik hem de görsel bir vurgu olarak tasarlanmış. Özel olarak geliştirilen çift tonlu, 14 kollu jantlar da Speedtop’un şıklığını tamamlıyor.

    Sadece 70 kişi sahip olabilecek: Yeni BMW Concept Speedtop Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise dış tasarımdaki renkler devam ediyor. Gövde rengi ve beyaz tonlarında iki renkli deri kaplamalar, zarif detaylarla süslenmiş. Ayrıca, dış tasarımda tavanda bulunan merkezi çizgi, iç tavanda deri döşemeye yansıtılan ışık huzmesiyle kendini gösteriyor.

    BMW her ne kadar teknik verileri şimdilik gizli tutsa da, Speedtop’un markanın halihazırda sunduğu en güçlü V8 motoru taşıdığı belirtiliyor. Tahminler, 4.4 litrelik çift turbo V8 motorun 617 beygir gücünde olduğu yönünde; bu da geçen yılki Skytop ile aynı seviyeye işaret ediyor.

    BMW Concept Speedtop, bir tasarım çalışmasından fazlası. Marka, bu özel aracı yalnızca 70 adetle sınırlı olacak şekilde üretmeye hazırlanıyor.

    BMW Marka ve Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Bernd Körber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl Skytop’un Villa d’Este’deki tanıtımı büyük bir ilgi gördü. Bu nedenle sınırlı üretim kararı almıştık. Bu yıl da aynı olumlu geri bildirimler sayesinde Speedtop’u sınırlı sayıda üretme kararı aldık. Şu anda siparişe açık olan bu eşsiz otomobil, koleksiyonerler için önemli bir parça olacak” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cipro kullananlar yorumlar honda civic 1.5 yakıt tüketimi yorumları lpg enjektör arızası egzoz muayenesi 1 gün geçerse ne olur seat ateca yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum