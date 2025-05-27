BMW, daha yüksek menzil için katı hal batarya testlerine başladı

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Tam Boyutta Gör Dünya genelindeki otomotiv devleri hız kesmeden yeniliklere odaklanmaya devam ediyor. Bu dönüşümün önemli bir örneği ise BMW’den geliyor. Alman otomotiv devi, tamamen katı hal batarya teknolojisine sahip elektrikli araçları yollara çıkarmaya bir adım daha yaklaştı. Şirket, ABD merkezli Solid Power tarafından geliştirilen yüzde 100 katı hal bataryalarını test etmek üzere sahaya indi.

BMW, katı hal bataryalarda testte

BMW Group ve ABD merkezli batarya girişimi Solid Power, tamamen katı hal batarya (ASSB, All-Solid-State Battery) hücrelerini barındıran BMW i7 test aracıyla Münih sokaklarında önemli bir test sürecine başladı.

Tam Boyutta Gör BMW’nin açıklamasına göre, bu bataryalar konvansiyonel teknolojilere göre daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve bu sayede aynı ağırlıkla daha fazla menzil sunabiliyor. Ancak bu teknolojinin yaygın olarak kullanılabilmesi için halen bazı mühendislik zorluklarının aşılması gerekiyor. BMW özellikle batarya malzemesinin ısıl genleşmesi, basınç kontrolü ve sıcaklık yönetimi gibi konulara test sürecinde odaklanacak.

Katı hal bataryalar neden bu kadar önemli?

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç dünyasını takip edenler bilirler ki sektör, bir süredir katı hal bataryalara geçişi bekliyor. Peki bu, neden önemli?

Günümüz elektrikli araçlarında kullanılan sıvı elektrolitli lityum-iyon bataryalar genel kullanıcı memnuniyeti açısından sorun yaratmasa da, otomotiv dünyasında sürekli olarak daha hafif, daha kompakt ve daha güçlü sistemlere olan talep devam ediyor. Katı hal bataryalar, sıvı elektrolitlerin yerini tamamen katı maddelerle alarak bu beklentilere doğrudan yanıt veriyor.

Bu yeni nesil bataryalar, aynı hacimde daha yüksek enerji yoğunluğu sunabiliyor. Bu da daha uzun menzil veya aynı menzile sahip ama daha küçük ve hafif araçlar anlamına geliyor. Ayrıca katı hal bataryalar, üretim maliyetlerinde düşüş, tasarım esnekliği, tedarik zincirinde çeşitlilik ve toksik malzeme kullanımının azaltılması gibi birçok avantaj vadediyor.

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Solid Power’ın geliştirdiği teknolojinin temelinde sülfür (kükürt) bazlı katı elektrolitler yatıyor. Bu ince, katı tabaka hem anot ile katot arasında kısa devreyi önlüyor hem de iyonların iletimini sağlıyor. Ayrıca bu yapının sıvı elektrolitleri ve polimer ayırıcıları devre dışı bırakması, güvenlik ve maliyet açısından da avantaj yaratıyor.

Solid Power, 2028 yılına kadar yılda 800.000 aracı bu teknolojiyle donatabilecek üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef her ne kadar iddialı görünse de, BMW ile yürütülen test süreci teknoloji için kritik.

BMW ve Solid Power’ın iş birliği 2016 yılına kadar uzanırken ABD’deki prototip üretim tesisine ek olarak otomotiv devi, Almanya’da lisans altında kendi üretim hattını kuruyor. BMW’nin batarya konusundaki hassasiyeti büyük. Zira firmanın halihazırda üniversitelerden start-up’lara kadar 300’den fazla ortakla batarya teknolojileri geliştirdiği biliniyor.

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BMW, daha yüksek menzil için katı hal batarya testlerine başladı

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