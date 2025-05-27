BMW, daha yüksek menzil için katı hal batarya testlerine başladı

BMW, katı hal bataryalarda testte
BMW Group ve ABD merkezli batarya girişimi Solid Power, tamamen katı hal batarya (ASSB, All-Solid-State Battery) hücrelerini barındıran BMW i7 test aracıyla Münih sokaklarında önemli bir test sürecine başladı.
Katı hal bataryalar neden bu kadar önemli?
Günümüz elektrikli araçlarında kullanılan sıvı elektrolitli lityum-iyon bataryalar genel kullanıcı memnuniyeti açısından sorun yaratmasa da, otomotiv dünyasında sürekli olarak daha hafif, daha kompakt ve daha güçlü sistemlere olan talep devam ediyor. Katı hal bataryalar, sıvı elektrolitlerin yerini tamamen katı maddelerle alarak bu beklentilere doğrudan yanıt veriyor.
Bu yeni nesil bataryalar, aynı hacimde daha yüksek enerji yoğunluğu sunabiliyor. Bu da daha uzun menzil veya aynı menzile sahip ama daha küçük ve hafif araçlar anlamına geliyor. Ayrıca katı hal bataryalar, üretim maliyetlerinde düşüş, tasarım esnekliği, tedarik zincirinde çeşitlilik ve toksik malzeme kullanımının azaltılması gibi birçok avantaj vadediyor.
Solid Power’ın geliştirdiği teknolojinin temelinde sülfür (kükürt) bazlı katı elektrolitler yatıyor. Bu ince, katı tabaka hem anot ile katot arasında kısa devreyi önlüyor hem de iyonların iletimini sağlıyor. Ayrıca bu yapının sıvı elektrolitleri ve polimer ayırıcıları devre dışı bırakması, güvenlik ve maliyet açısından da avantaj yaratıyor.
Solid Power, 2028 yılına kadar yılda 800.000 aracı bu teknolojiyle donatabilecek üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef her ne kadar iddialı görünse de, BMW ile yürütülen test süreci teknoloji için kritik.
BMW ve Solid Power’ın iş birliği 2016 yılına kadar uzanırken ABD’deki prototip üretim tesisine ek olarak otomotiv devi, Almanya’da lisans altında kendi üretim hattını kuruyor. BMW’nin batarya konusundaki hassasiyeti büyük. Zira firmanın halihazırda üniversitelerden start-up’lara kadar 300’den fazla ortakla batarya teknolojileri geliştirdiği biliniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: