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BMW i4'ün ne zaman üretileceği belli oldu

Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan BMW CEO'su, geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan iVision Dynamics konseptinin 2021 yılında tamamen elektrikli BMW i4 olarak üretileceğini resmen onayladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW i4'ün ne zaman üretileceği belli oldu
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Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren dev üreticilerden biri olan Alman üretici, BMW i3’ün arkasından gelecek bir sonraki “BMW i” üyesini nihayet birinci ağızdan doğruladı. Şirket, iVision Dynamics konseptinin üretim versiyonunu BMW i4 ismiyle çıkaracaklarını duyurdu.

Alman otomobil üreticilerinin son yıllarda trend haline gelen elektrikli araç pazarına girmekte oldukça yavaş kaldığı düşünülüyor. Özellikle Bavyeralı üretici BMW’ye bakıldığında 2013 yılında üretilen i3 modelinden sonra büyük bir boşluk göze çarpıyor. Ancak görünen o ki bunun farkına varan şirket işleri hızlandırmış durumda. BMW’nin i3’ten sonra bir sonraki tamamen elektrikli aracı olması beklenen elektrikli Mini, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak ve onun hemen arkasından BMW X3’ün elektrikli versiyonu kendini gösterecek. Bir sonraki BMW i üyesi ise 2021 yılında gelecek.

iVision Dynamics'ten ilham alacak 

BMW i4 olarak adlandırılacak yeni üye, geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen BMW iVision Dynamics konsepti baz alınarak geliştirilecek. Bu konuda Cenevre’de konuşan şirket CEO’su Harald Krüger’in açıklaması şöyle; “2025 yılı itibariyle şirketimizin global ürün gamında 25 tamamen elektrikli veya hibrit model bulunacak. Geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda e-mobilite tarafındaki geleceğimizi gösteren BMW iVision Dynamics’i tanıttık. Bu araç gerçeğe dönüşecek: BMW i4 adıyla Münih’te üretimini gerçekleştireceğiz.”

Geçtiğimiz yıl tanıtılan konseptin duyurulan özellikleri arasında NEDC’ye göre 600 kilometre menzil, 200 km/s maksimum hız ve 4 saniyelik 0-100km/s hızlanma süresi gibi değerler yer alıyor. Bu özelliklerin üretim versiyonunda ne derece gelişime uğrayacağını bekleyip göreceğiz.


https://electrek.co/2018/03/06/bmw-i4-electric-sedan-ivision-dynamics-concept/ Yorum Yaz
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Draqonn 1 yıl en beğenilen
Elektrikli diye böyle abuk subuk tasarımlar yapılması da ayrı enteresan.
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haberelectro 1 yıl
TİTRE TESLA
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labtek38 1 yıl
Hadi yaşlanıyoruz üretecekseniz üretin de biz de elektrikli arabalara binebillim. Plan açıklarken ağızlarını 5 yıldan erkene açmıyorlar.
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fuckulteli 1 yıl
Konseptin ön tasarımı yine bir nebze güzelken arkadan görünüşü hoşuma gitmedi. (alamayacağım için benim düşüncemi önemsemezler tabi, ama alacak kişilerin zevkini çok merak ettim)
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FIRAT_G_ 1 yıl
Ne tasarım be insanın ağzı açık kalıyor. Tabiki sadece bakabiliyoruz bizim olacak değil
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Draqonn 1 yıl en beğenilen
Elektrikli diye böyle abuk subuk tasarımlar yapılması da ayrı enteresan.
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1ses1 1 yıl
Bu araçları normal vatandaşın ne zaman alacağı belli oldu . . . . . .
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Barni Moloztaş 1 yıl
Güzel olur ama bizim ülkede rahat 1 milyonu geçer
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aycibin 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
Güzel olur ama bizim ülkede rahat 1 milyonu geçer

I8 700 milyonlardaydi galiba.bu alt model daha dusuk tutarlar
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spirituals 1 yıl
Tamam anladık yenilikçi uzay tasarımı da birader sevemedim i serisini bir türlü. BMW cidden farklı bir ruh. Her serisi benim için harika.
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