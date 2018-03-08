BMW i4'ün ne zaman üretileceği belli oldu

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Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren dev üreticilerden biri olan Alman üretici, BMW i3’ün arkasından gelecek bir sonraki “BMW i” üyesini nihayet birinci ağızdan doğruladı. Şirket, iVision Dynamics konseptinin üretim versiyonunu BMW i4 ismiyle çıkaracaklarını duyurdu.

Alman otomobil üreticilerinin son yıllarda trend haline gelen elektrikli araç pazarına girmekte oldukça yavaş kaldığı düşünülüyor. Özellikle Bavyeralı üretici BMW’ye bakıldığında 2013 yılında üretilen i3 modelinden sonra büyük bir boşluk göze çarpıyor. Ancak görünen o ki bunun farkına varan şirket işleri hızlandırmış durumda. BMW’nin i3’ten sonra bir sonraki tamamen elektrikli aracı olması beklenen elektrikli Mini, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak ve onun hemen arkasından BMW X3’ün elektrikli versiyonu kendini gösterecek. Bir sonraki BMW i üyesi ise 2021 yılında gelecek.

iVision Dynamics'ten ilham alacak

BMW i4 olarak adlandırılacak yeni üye, geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen BMW iVision Dynamics konsepti baz alınarak geliştirilecek. Bu konuda Cenevre’de konuşan şirket CEO’su Harald Krüger’in açıklaması şöyle; “2025 yılı itibariyle şirketimizin global ürün gamında 25 tamamen elektrikli veya hibrit model bulunacak. Geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda e-mobilite tarafındaki geleceğimizi gösteren BMW iVision Dynamics’i tanıttık. Bu araç gerçeğe dönüşecek: BMW i4 adıyla Münih’te üretimini gerçekleştireceğiz.”

Geçtiğimiz yıl tanıtılan konseptin duyurulan özellikleri arasında NEDC’ye göre 600 kilometre menzil, 200 km/s maksimum hız ve 4 saniyelik 0-100km/s hızlanma süresi gibi değerler yer alıyor. Bu özelliklerin üretim versiyonunda ne derece gelişime uğrayacağını bekleyip göreceğiz.

https://electrek.co/2018/03/06/bmw-i4-electric-sedan-ivision-dynamics-concept/