Consumer Reports, 2024'ün en iyi 14 elektrikli otomobilini açıkladı

Tüketici odaklı araştırmalarıyla bilinen Consumer Reports (CR), yaklaşık 50 farklı elektrikli model üzerinde yaptığı testlerde 14 modeli final listesine ekledi. Peki CR'a göre hangi elektrikli modeller tercih edilmeli?
Kuruluşun test ettiği elektrikli otomobiller arasında en yüksek puan alan model BMW iX oldu. 100 üzerinden yapılan puanlamada 84 puan alan model, aynı zamanda kendi kategorisi olan lüks elektrikli SUV'lar arasında da ipi göğüslemeyi başardı. Aynı kategoride Genesis GV60 75 puan, Lexus RZ 74 puan, Audi Q4 e-tron 71 puan, Audi Q8 e-tron ise 70 puan topladı.
CR'un yüksek puan verdiği modellerden bir tanesi yine Hyundai Grubu'na ait: Kia Niro. Hibrit versiyonu da bulunan modelin %100 elektrikli versiyonu kuruluştan 71 puan almayı başarmış. Lüks otomobil kategorisine geri döndüğümüzde ise BMW i4'ün tıpkı Ioniq 6 gibi 83 puanla yüksek bir derece elde ettiği görülüyor. Porsche Taycan ise 76 puanla onun hemen arkasında yer alıyor.
Kia EV6, 77 puanla CR'un en çok önerdiği elektrikli otomobillerden biri oldu. Hemen ardında ise 72 puanla listedeki tek Tesla olan Tesla Model Y bulunuyor. Nissan Ariya ve Ford Mustang Mach-E modelleri de 70 puanla önerilen elektrikli modeller arasında yer alıyor. Kia EV9 ise 98 gibi yüksek bir puanla üç sıra koltuklu SUV kategorisinde tek seçenek.Kaynakça https://www.consumerreports.org/cars/hybrids-evs/best-electric-vehicles-from-consumer-reports-tests-a3759669425/ https://www.carscoops.com/2024/07/consumer-reports-lists-hyundai-ioniq-6-bmw-ix-and-kia-ev6-among-the-best-evs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.