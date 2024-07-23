Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Consumer Reports, 2024'ün en iyi 14 elektrikli otomobilini açıkladı

    Consumer Reports tarafından yapılan testlerde en yüksek puanı BMW iX alırken, daha erişilebilir modeller arasında ise en çok önerilen model Hyundai Ioniq 6 oldu.  

    Tüketici odaklı araştırmalarıyla bilinen Consumer Reports (CR), yaklaşık 50 farklı elektrikli model üzerinde yaptığı testlerde 14 modeli final listesine ekledi. Peki CR'a göre hangi elektrikli modeller tercih edilmeli?

    Kuruluşun test ettiği elektrikli otomobiller arasında en yüksek puan alan model BMW iX oldu. 100 üzerinden yapılan puanlamada 84 puan alan model, aynı zamanda kendi kategorisi olan lüks elektrikli SUV'lar arasında da ipi göğüslemeyi başardı. Aynı kategoride Genesis GV60 75 puan, Lexus RZ 74 puan, Audi Q4 e-tron 71 puan, Audi Q8 e-tron ise 70 puan topladı.

    Consumer Reports'a göre 2024'ün en iyi elektrikli otomobilleri Tam Boyutta Gör
    Elbette BMW iX'in yüksek fiyatı herkesin bütçesine uygun değil. Rotamızı biraz daha erişilebilir elektrikli modellere çevirdiğimizde karşımıza ilk çıkan model Hyundai Ioniq 6 oluyor. Tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken modele 83 puan veren kuruluş, sürüş deneyiminin çok iyi olduğuna, 350 kW'lık DC hızlı şarj kapasitesine, ses yalıtımına ve performansına vurgu yapıyor.

    CR'un yüksek puan verdiği modellerden bir tanesi yine Hyundai Grubu'na ait: Kia Niro. Hibrit versiyonu da bulunan modelin %100 elektrikli versiyonu kuruluştan 71 puan almayı başarmış. Lüks otomobil kategorisine geri döndüğümüzde ise BMW i4'ün tıpkı Ioniq 6 gibi 83 puanla yüksek bir derece elde ettiği görülüyor. Porsche Taycan ise 76 puanla onun hemen arkasında yer alıyor.

    Kia EV6, 77 puanla CR'un en çok önerdiği elektrikli otomobillerden biri oldu. Hemen ardında ise 72 puanla listedeki tek Tesla olan Tesla Model Y bulunuyor. Nissan Ariya ve Ford Mustang Mach-E modelleri de 70 puanla önerilen elektrikli modeller arasında yer alıyor. Kia EV9 ise 98 gibi yüksek bir puanla üç sıra koltuklu SUV kategorisinde tek seçenek.

    Kaynakça https://www.consumerreports.org/cars/hybrids-evs/best-electric-vehicles-from-consumer-reports-tests-a3759669425/ https://www.carscoops.com/2024/07/consumer-reports-lists-hyundai-ioniq-6-bmw-ix-and-kia-ev6-among-the-best-evs/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford ecosport yorum saçı sadece suyla yıkamak zararlımı kiraz çekirdeği yutmak minoxil saç döker mi wan ışığı yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 14
    Lenovo ThinkBook 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız