Consumer Reports, 2024'ün en iyi 14 elektrikli otomobilini açıkladı

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Tüketici odaklı araştırmalarıyla bilinen Consumer Reports (CR), yaklaşık 50 farklı elektrikli model üzerinde yaptığı testlerde 14 modeli final listesine ekledi. Peki CR'a göre hangi elektrikli modeller tercih edilmeli?

Kuruluşun test ettiği elektrikli otomobiller arasında en yüksek puan alan model BMW iX oldu. 100 üzerinden yapılan puanlamada 84 puan alan model, aynı zamanda kendi kategorisi olan lüks elektrikli SUV'lar arasında da ipi göğüslemeyi başardı. Aynı kategoride Genesis GV60 75 puan, Lexus RZ 74 puan, Audi Q4 e-tron 71 puan, Audi Q8 e-tron ise 70 puan topladı.

Tam Boyutta Gör Elbette BMW iX'in yüksek fiyatı herkesin bütçesine uygun değil. Rotamızı biraz daha erişilebilir elektrikli modellere çevirdiğimizde karşımıza ilk çıkan model Hyundai Ioniq 6 oluyor. Tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken modele 83 puan veren kuruluş, sürüş deneyiminin çok iyi olduğuna, 350 kW'lık DC hızlı şarj kapasitesine, ses yalıtımına ve performansına vurgu yapıyor.

CR'un yüksek puan verdiği modellerden bir tanesi yine Hyundai Grubu'na ait: Kia Niro. Hibrit versiyonu da bulunan modelin %100 elektrikli versiyonu kuruluştan 71 puan almayı başarmış. Lüks otomobil kategorisine geri döndüğümüzde ise BMW i4'ün tıpkı Ioniq 6 gibi 83 puanla yüksek bir derece elde ettiği görülüyor. Porsche Taycan ise 76 puanla onun hemen arkasında yer alıyor.

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Kia EV6, 77 puanla CR'un en çok önerdiği elektrikli otomobillerden biri oldu. Hemen ardında ise 72 puanla listedeki tek Tesla olan Tesla Model Y bulunuyor. Nissan Ariya ve Ford Mustang Mach-E modelleri de 70 puanla önerilen elektrikli modeller arasında yer alıyor. Kia EV9 ise 98 gibi yüksek bir puanla üç sıra koltuklu SUV kategorisinde tek seçenek.

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