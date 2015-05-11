BMW ile Alpinestars, hava yastıklı motosiklet ceketleri için ortaklığa gitti

Çoğu kişinin daha çok hazırladığı otomobil modelleriyle tanıdığı ancak motosiklet dünyasında da uzun yıllardır aktif olarak yer alan BMW ile motor sporları için hazırladığı yüksek teknoloji kıyafetler ile tanınan Alpinestars, hava yastıklı motosiklet ceketleri için ortaklığa gittiğini duyurdu.

BMW'nin yeni "Motorrad" motorcu ceketi serisinde kendisine yer bulacağı belirtilen bu ortaklık, Alpinestars'ın "Tech-Air" sistemi temelinde kurulacak. Dünyanın motosiklet üzerine herhangi bir sensör takılmadan kullanılabilen ilk giyilebilir hava yastığı sistemi olarak tanıtılan Tech-Air, herhangi bir kaza durumunda yüksek hızda şişerek motosiklet sürücüsünün iç organlarını koruyabiliyor.

Uygulandığı cekette LED ışık birimiyle aktiflik durumu ve batarya süresi hakkında bilgi veren sistem, belirtildiği kadarıyla tam şarj ile 25 saat boyunca aktif olarak kullanılabiliyor ve sadece 1 saat şarj ile 4 saat koruma elde edilebiliyor. Bünyesinde yer alan ufak elektronik birimler ve sensörler sayesinde özel algoritmasıyla çalışma gösteren Tech-Air, Marc Marquez, Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa gibi MotoGP starlarından toplanan veriler çerçevesinde çarpmaları 30 ila 60 milisaniye hızında algılayarak sadece 25 milisaniye içerisinde harekete geçebiliyor.

Bu ortaklık doğrultusunda hazırlananacak olan Tech-Air tabanlı ceketin hem BMW hem de Alpinestars logosu taşıyacağı belirtiliyor. Bay ve bayan olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanacak olan ceketin, yıl sonunda satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

https://www.press.bmwgroup.com/africa-dom-easteurope/pressDetail.html?title=bmw-motorrad-announce-exclusive-cooperation-to-incorporate-alpinestars-airbag-technology-in-bmw&outputChannelId=36&id=T0214822EN&left_menu_item=node__6629