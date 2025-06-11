BMW iX3'ten yeni detaylar: 800 km menzil, 400 kW şarj hızı ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör BMW’nin tamamen yeni "Neue Klasse" platformuna dayanan ilk modeli olan iX3, Eylül ayında Münih’te dünya sahnesine çıkacak. Tanıtım öncesi kamuflajlı prototiplerle yapılan test sürüşlerinden önemli detaylar paylaşıldı. Öne çıkan bilgiler arasında 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği ve 800 kilometreye ulaşan menzil yer alıyor.

BMW’ye göre neredeyse üretime hazır durumda olan iX3, şu sıralar Fransa’nın güneyindeki Miramas pistinde son testlerden geçiyor. Şirket, modelin üretim öncesi hazırlıklarının Debrecen’deki yeni fabrikasında başladığını da doğruladı.

400 kW hızlı şarj

Yeni modelle ilgili tüm teknik detaylar henüz açıklanmasa da BMW, dikkat çekici bazı verileri duyurdu. iX3’ün 800 volt mimariye sahip olduğu zaten biliniyordu. Ancak şimdi aracın 400 kW zirve şarj gücüne ulaşabileceği doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Testler, Alpitronic’in HYC400 hiper şarj cihazı ile yapıldı. BMW, yalnızca 10 dakikalık şarjla 350 km’den fazla menzilin geri kazanılabileceğini belirtiyor. Şirket, %10’dan %80’e şarj süresine dair net bilgi vermemekle birlikte bu sürenin 20 dakikanın altında olabileceği tahmin ediliyor.

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BMW iX3 50 xDrive’ın WLTP’ye göre 800 km sürüş menzili sunacağı açıklandı. Bu da bataryanın %10-80 arası kısmıyla yaklaşık 560 km’lik menzilin mümkün olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, BMW’nin “My BMW” uygulaması aracılığıyla şarj eğrisi gibi verilerin uzaktan takip edilebileceği belirtildi.

Mercedes’e ince gönderme

BMW, iX3’ün 400V hızlı şarj istasyonlarını da destekleyeceğini vurguladı. Bu açıklama, Mercedes’in yalnızca 800V sistemleri destekleyen yeni CLA modeli üzerinden dolaylı bir karşılaştırma içeriyor. Mercedes, 2026’dan itibaren 400V desteğini eklemeyi planlıyor.

BMW, şarj teknolojilerinde yapay zekayı da devreye sokuyor. Akıllı şarj kapağı, sürücünün araca yaklaşma biçimini analiz ederek şarj niyetini algılıyor ve otomatik olarak açılıyor. Elektrikli SUV ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde 3,7 kW güce kadar harici cihazlara elektrik verebilecek. Ayrıca V2H (Vehicle-to-Home) ve V2G (Vehicle-to-Grid) gibi çözümler sayesinde şebekeye güç vermek de mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör iX3 ile birlikte tanıtılan bir diğer yenilik ise “Heart of Joy” adını taşıyan yeni merkezi kontrol sistemi. Bu sistem, güç aktarımı, frenleme, rejenerasyon ve direksiyon alt sistemlerini koordine ediyor. BMW’ye göre önceki nesle kıyasla 10 kat daha hızlı veri işliyor ve sürücünün komutlarına daha hızlı tepki veriyor.

Bu sayede daha az müdahale ile daha kararlı ve hassas bir sürüş karakteri elde ediliyor. Rejeneratif frenlemenin ise aracın günlük sürüş koşullarında %98 oranında disk fren kullanmadan durmasını sağlayacak düzeyde etkin çalıştığı ifade ediliyor.

BMW iX3, aynı zamanda markanın yeni nesil sürücü destek sistemlerine de ev sahipliği yapacak. Kurallara dayalı sistemlere ek olarak yapay zekâ tabanlı gelişmiş bir sürüş asistanı da devreye giriyor. Bu sistem, selefine göre 20 kat daha hızlı işlem yapabiliyor.

Yeni “Neue Klasse” platformunda dört adet merkezi kontrol ünitesi (“süper beyin”) görev yapıyor. Bu mimari, yazılım güncellemeleri ve yeni özelliklerin piyasaya sunulmasından sonra over-the-air yani uzaktan güncelleme yöntemiyle araca eklenmesini mümkün kılıyor.

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