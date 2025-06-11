BMW iX3'ten yeni detaylar: 800 km menzil, 400 kW şarj hızı ve daha fazlası

BMW’ye göre neredeyse üretime hazır durumda olan iX3, şu sıralar Fransa’nın güneyindeki Miramas pistinde son testlerden geçiyor. Şirket, modelin üretim öncesi hazırlıklarının Debrecen’deki yeni fabrikasında başladığını da doğruladı.
400 kW hızlı şarj
Yeni modelle ilgili tüm teknik detaylar henüz açıklanmasa da BMW, dikkat çekici bazı verileri duyurdu. iX3’ün 800 volt mimariye sahip olduğu zaten biliniyordu. Ancak şimdi aracın 400 kW zirve şarj gücüne ulaşabileceği doğrulandı.
BMW iX3 50 xDrive’ın WLTP’ye göre 800 km sürüş menzili sunacağı açıklandı. Bu da bataryanın %10-80 arası kısmıyla yaklaşık 560 km’lik menzilin mümkün olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, BMW’nin “My BMW” uygulaması aracılığıyla şarj eğrisi gibi verilerin uzaktan takip edilebileceği belirtildi.
Mercedes’e ince gönderme
BMW, iX3’ün 400V hızlı şarj istasyonlarını da destekleyeceğini vurguladı. Bu açıklama, Mercedes’in yalnızca 800V sistemleri destekleyen yeni CLA modeli üzerinden dolaylı bir karşılaştırma içeriyor. Mercedes, 2026’dan itibaren 400V desteğini eklemeyi planlıyor.
BMW, şarj teknolojilerinde yapay zekayı da devreye sokuyor. Akıllı şarj kapağı, sürücünün araca yaklaşma biçimini analiz ederek şarj niyetini algılıyor ve otomatik olarak açılıyor. Elektrikli SUV ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde 3,7 kW güce kadar harici cihazlara elektrik verebilecek. Ayrıca V2H (Vehicle-to-Home) ve V2G (Vehicle-to-Grid) gibi çözümler sayesinde şebekeye güç vermek de mümkün olacak.
Bu sayede daha az müdahale ile daha kararlı ve hassas bir sürüş karakteri elde ediliyor. Rejeneratif frenlemenin ise aracın günlük sürüş koşullarında %98 oranında disk fren kullanmadan durmasını sağlayacak düzeyde etkin çalıştığı ifade ediliyor.
BMW iX3, aynı zamanda markanın yeni nesil sürücü destek sistemlerine de ev sahipliği yapacak. Kurallara dayalı sistemlere ek olarak yapay zekâ tabanlı gelişmiş bir sürüş asistanı da devreye giriyor. Bu sistem, selefine göre 20 kat daha hızlı işlem yapabiliyor.
Yeni “Neue Klasse” platformunda dört adet merkezi kontrol ünitesi (“süper beyin”) görev yapıyor. Bu mimari, yazılım güncellemeleri ve yeni özelliklerin piyasaya sunulmasından sonra over-the-air yani uzaktan güncelleme yöntemiyle araca eklenmesini mümkün kılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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