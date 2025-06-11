Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW iX3'ten yeni detaylar: 800 km menzil, 400 kW şarj hızı ve daha fazlası

    BMW, Neue Klasse platformlu ilk elektrikli SUV modeli iX3’ü Eylül 2025’te tanıtacak. 800 km menzil, 400 kW şarj ve yapay zekâ destekli sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni BMW iX3'e ilişkin etkileyici özellikler ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    BMW’nin tamamen yeni "Neue Klasse" platformuna dayanan ilk modeli olan iX3, Eylül ayında Münih’te dünya sahnesine çıkacak. Tanıtım öncesi kamuflajlı prototiplerle yapılan test sürüşlerinden önemli detaylar paylaşıldı. Öne çıkan bilgiler arasında 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği ve 800 kilometreye ulaşan menzil yer alıyor.

    BMW’ye göre neredeyse üretime hazır durumda olan iX3, şu sıralar Fransa’nın güneyindeki Miramas pistinde son testlerden geçiyor. Şirket, modelin üretim öncesi hazırlıklarının Debrecen’deki yeni fabrikasında başladığını da doğruladı.

    400 kW hızlı şarj

    Yeni modelle ilgili tüm teknik detaylar henüz açıklanmasa da BMW, dikkat çekici bazı verileri duyurdu. iX3’ün 800 volt mimariye sahip olduğu zaten biliniyordu. Ancak şimdi aracın 400 kW zirve şarj gücüne ulaşabileceği doğrulandı.

    Yeni BMW iX3'e ilişkin etkileyici özellikler ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Testler, Alpitronic’in HYC400 hiper şarj cihazı ile yapıldı. BMW, yalnızca 10 dakikalık şarjla 350 km’den fazla menzilin geri kazanılabileceğini belirtiyor. Şirket, %10’dan %80’e şarj süresine dair net bilgi vermemekle birlikte bu sürenin 20 dakikanın altında olabileceği tahmin ediliyor.

    BMW iX3 50 xDrive’ın WLTP’ye göre 800 km sürüş menzili sunacağı açıklandı. Bu da bataryanın %10-80 arası kısmıyla yaklaşık 560 km’lik menzilin mümkün olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, BMW’nin “My BMW” uygulaması aracılığıyla şarj eğrisi gibi verilerin uzaktan takip edilebileceği belirtildi.

    Mercedes’e ince gönderme

    BMW, iX3’ün 400V hızlı şarj istasyonlarını da destekleyeceğini vurguladı. Bu açıklama, Mercedes’in yalnızca 800V sistemleri destekleyen yeni CLA modeli üzerinden dolaylı bir karşılaştırma içeriyor. Mercedes, 2026’dan itibaren 400V desteğini eklemeyi planlıyor.

    BMW, şarj teknolojilerinde yapay zekayı da devreye sokuyor. Akıllı şarj kapağı, sürücünün araca yaklaşma biçimini analiz ederek şarj niyetini algılıyor ve otomatik olarak açılıyor. Elektrikli SUV ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde 3,7 kW güce kadar harici cihazlara elektrik verebilecek. Ayrıca V2H (Vehicle-to-Home) ve V2G (Vehicle-to-Grid) gibi çözümler sayesinde şebekeye güç vermek de mümkün olacak.

    Yeni BMW iX3'e ilişkin etkileyici özellikler ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    iX3 ile birlikte tanıtılan bir diğer yenilik ise “Heart of Joy” adını taşıyan yeni merkezi kontrol sistemi. Bu sistem, güç aktarımı, frenleme, rejenerasyon ve direksiyon alt sistemlerini koordine ediyor. BMW’ye göre önceki nesle kıyasla 10 kat daha hızlı veri işliyor ve sürücünün komutlarına daha hızlı tepki veriyor.

    Bu sayede daha az müdahale ile daha kararlı ve hassas bir sürüş karakteri elde ediliyor. Rejeneratif frenlemenin ise aracın günlük sürüş koşullarında %98 oranında disk fren kullanmadan durmasını sağlayacak düzeyde etkin çalıştığı ifade ediliyor.

    BMW iX3, aynı zamanda markanın yeni nesil sürücü destek sistemlerine de ev sahipliği yapacak. Kurallara dayalı sistemlere ek olarak yapay zekâ tabanlı gelişmiş bir sürüş asistanı da devreye giriyor. Bu sistem, selefine göre 20 kat daha hızlı işlem yapabiliyor.

    Yeni “Neue Klasse” platformunda dört adet merkezi kontrol ünitesi (“süper beyin”) görev yapıyor. Bu mimari, yazılım güncellemeleri ve yeni özelliklerin piyasaya sunulmasından sonra over-the-air yani uzaktan güncelleme yöntemiyle araca eklenmesini mümkün kılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sorento 2.5 crdi en iyi jel akü markaları incehesap güvenilir mi arabada bluetooth bağlı ama ses gelmiyor hususi kamyonet src belgesi gerekli mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 1
    LENOVO IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum