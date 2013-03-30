BMW'nin araç içi sisteminde iOS'in uygulama gücünden yararlanmaya başlıyor

Akıllı telefonların araç içi eğlence sistemleriyle bağlantı kurabilmesi bilinen ve yaygın kullanım yöntemlerinden biri.Fakat otomotiv endüstrisinin güçlü isimlerinden BMW, bunu bir adım daha öteye taşıyarak telefonların uygulama gücünden de yararlanmaya kararlı.

BMW'den yapılan açıklamaya göre bundan böyle hem BMW hem de MINI'nin araçları, iOS platformunun önemli ses ve müzik uygulamaları olan Audible, Rhapsody ve TuneIn ile konum paylaşım uygulaması Glympse ile uyumlu hale getirildi. Yani kullanıcılar, iPhone'u USB kablosu ya da SnapIn adaptörü ile bağladıktan sonra uygulamaların içeriğine iDrive kontrolcüsü üzerinden ulaşıp, uygulamaları araç içerisinde kullanabilecek.

2011 ve sonrası BMW / MINI araçlarında opsiyonel olarak sunulan BMW Apps hali hazırda BMW Connected üzerinden Facebook, Twitter, WebRadio gibi uygulamaların direk araç içerisinde kullanımına izin veriyordu.

BMW'nin destek vermeye başladığı uygulamaların App Store'daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

http://www.bmwblog.com/2013/03/27/bmw-announces-four-new-app-integrations-for-iphone/