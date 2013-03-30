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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW'nin araç içi sisteminde iOS'in uygulama gücünden yararlanmaya başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
31
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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BMW'nin araç içi sisteminde iOS'in uygulama gücünden yararlanmaya başlıyor

Akıllı telefonların araç içi eğlence sistemleriyle bağlantı kurabilmesi bilinen ve yaygın kullanım yöntemlerinden biri.Fakat otomotiv endüstrisinin güçlü isimlerinden BMW, bunu bir adım daha öteye taşıyarak telefonların uygulama gücünden de yararlanmaya kararlı.

BMW'den yapılan açıklamaya göre bundan böyle hem BMW hem de MINI'nin araçları, iOS platformunun önemli ses ve müzik uygulamaları olan Audible, Rhapsody ve TuneIn ile konum paylaşım uygulaması Glympse ile uyumlu hale getirildi. Yani kullanıcılar, iPhone'u USB kablosu ya da SnapIn adaptörü ile bağladıktan sonra uygulamaların içeriğine iDrive kontrolcüsü üzerinden ulaşıp, uygulamaları araç içerisinde kullanabilecek.

2011 ve sonrası BMW / MINI araçlarında opsiyonel olarak sunulan BMW Apps hali hazırda BMW Connected üzerinden Facebook, Twitter, WebRadio gibi uygulamaların direk araç içerisinde kullanımına izin veriyordu.

BMW'nin destek vermeye başladığı uygulamaların App Store'daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


http://www.bmwblog.com/2013/03/27/bmw-announces-four-new-app-integrations-for-iphone/ Yorum Yaz
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seconder77 6 yıl en beğenilen
iyiki android kullanmamışlar
araba trafikte kasar,donar kazar yapar
3 Yanıt Yanıtla +21
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MrScorpion 3 yıl
o araç elektrikliyse yola çıkar çıkmaz biter onun pili
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***Leopard*** 6 yıl
Daemon tools simgesi değil mı o?
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u.r.k. 6 yıl
Bmw yiyorsa apple mapsi kullansın araçlarında.
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berkkarabacak 6 yıl
seconder77
iyiki android kullanmamışlararaba trafikte kasar,donar kazar yapar

apple'da sade yapcam diye arabaya tekerlek bile koymaz
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Atmosphere 6 yıl
Bizim 2008 model focus'a da utanmasalar tas plak koyacaklar
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playumb 6 yıl
Ahahaha bazılarının zoruna gitmiş.
Ula saftrik bmw gibi bir marka gidipte android yada samsung bilmem neyinden mi yardım alacaktı. Herhalde yani Apple kullanacaklar.
1 Yanıt Yanıtla
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Roman İbrahimoviç 6 yıl playumb
playumb

Ahahaha bazılarının zoruna gitmiş.
Ula saftrik bmw gibi bir marka gidipte android yada samsung bilmem neyinden mi yardım alacaktı. Herhalde yani Apple kullanacaklar.

ucuz mal bulmuş almıştır tıpkı yeni 3 serisinde malzemeden çaldıkları gibi
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S.Soylu 6 yıl
seconder77
iyiki android kullanmamışlararaba trafikte kasar,donar kazar yapar

Hayal gücünüz çok gelişmiş
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DH Misafiri 6 yıl
Başlıkta hata falan yok arkadaşlar, endişe etmeyin. Son zamanlarda bu tür lüks otomobil firmalarının iOS yönünde ilerlemesi anlaşılan bazı arkadaşları huzursuz etmiş. Neden etmiş anlamadım, yine de ilginç...
Not: Akıllı telefon veya tablet kullanıcısı değilim. Ne android, ne de iOS cihazım var. İşi gereği Macbook, kişisel hayatında PC kullanan bir insanım.
Başlık: ''BMW'nin araç içi sisteminde iOS'in uygulama gücünden yararlanmaya başlıyor.''

Haber: ''BMW'den yapılan açıklamaya göre bundan böyle hem BMW hem de MINI'nin araçları, iOS platformunun önemli ses ve müzik uygulamaları olan Audible, Rhapsody ve TuneIn ile konum paylaşım uygulaması Glympse ile uyumlu hale getirildi. Yani kullanıcılar, iPhone'u USB kablosu ya da SnapIn adaptörü ile bağladıktan sonra uygulamaların içeriğine iDrive kontrolcüsü üzerinden ulaşıp, uygulamaları araç içerisinde kullanabilecek.''
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KaleyDeskop 6 yıl
birde araçlar toptan ios ile kontrol edilirse hacklenmesi kaçınılmaz mazallah kaza yaptırırlar cia mssd
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seconder77 6 yıl en beğenilen
iyiki android kullanmamışlar
araba trafikte kasar,donar kazar yapar
2 Yanıt Yanıtla +21
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Roman İbrahimoviç 6 yıl seconder77
seconder77

iyiki android kullanmamışlar
araba trafikte kasar,donar kazar yapar

sadece apple'ın döşediği otobanlarda kullanılabiliyorsa görürsün sen ebenin örekesini
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catalyst 6 yıl seconder77
seconder77
iyiki android kullanmamışlar
araba trafikte kasar,donar kazar yapar

Jailbreak yapinca araba komple garanti disi kaliyormus, yapmayinca da gittigin her km icin apple'a 0.01 cent oduyormussun
Bu essiz sistem bu kadar ucuz olmamali degil mi? Sadece premium kullanicilar kullanabilmeli
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Smile75 6 yıl
Başlık doğru olsaydı ilgimi çekebilirdi.
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