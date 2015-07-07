BMW'nin yeni dinamik fren lambası, motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor

Daha çok ürettiği lüks otomobil modelleriyle tanınan ancak çok uzun yıllardır inanılmaz motosiklet modelleri de hazırlayan BMW, güvenlik odaklı geliştirdiği yeni dinamik fren lambasıyla motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor.

Şimdilik sadece Avrupa pazarında satılan "2016" R1200GS, R1200GS Adventure ve S1000XR model motosikletler içerisinde opsiyonel, K1600GT, GTL ve GTL Exclusive modellerinde ise standart olarak yer alan yeni dinamik fren lambası, temel olarak motosiklet sürücülerinin sık sık yaşadığı arkadan çarpma sorununa odaklanıyor. İki aşamalı çalışan ışık sistemi, ilk aşamasında 50 km/s üzerindeki hızlarda yapılan frenlemelerde devreye giriyor ve fren lambasını saniyede 5 defa açıp katarak arkada yer alan sürücüyü uyarıyor.

Yeni dinamik fren lambası ikici aşamasında ise frenleme sonrası hız 14 km/s seviyesine geldiğinde ekstra bir uyarı vererek dörtlü flaşörü açıyor ve bu uyarıyı hız tekrardan 20 km/s seviyesine çıkana kadar açık bırakıyor. Ancak bütün bu uyarılara rağmen otomobil ile motosiklet modelleri ağırlık farkında dolayı aynı seviyede frenleme gerçekleştiremiyor. Bu nedenle de aktif trafik içerisinde motosiklet sürücülerine biraz daha fazla takip mesafesi bırakmak gerekiyor.

https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=bmw-motorrad-introduces-dynamic-brake-light-achieving-an-even-higher-level-of-safety-by-improving&outputChannelId=6&id=T0224684EN&left_menu_item=node__6629