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BMW'nin yeni dinamik fren lambası, motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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BMW'nin yeni dinamik fren lambası, motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor
 
Daha çok ürettiği lüks otomobil modelleriyle tanınan ancak çok uzun yıllardır inanılmaz motosiklet modelleri de hazırlayan BMW, güvenlik odaklı geliştirdiği yeni dinamik fren lambasıyla motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor.
Şimdilik sadece Avrupa pazarında satılan "2016" R1200GS, R1200GS Adventure ve S1000XR model motosikletler içerisinde opsiyonel, K1600GT, GTL ve GTL Exclusive modellerinde ise standart olarak yer alan yeni dinamik fren lambası, temel olarak motosiklet sürücülerinin sık sık yaşadığı arkadan çarpma sorununa odaklanıyor. İki aşamalı çalışan ışık sistemi, ilk aşamasında 50 km/s üzerindeki hızlarda yapılan frenlemelerde devreye giriyor ve fren lambasını saniyede 5 defa açıp katarak arkada yer alan sürücüyü uyarıyor.
Yeni dinamik fren lambası ikici aşamasında ise frenleme sonrası hız 14 km/s seviyesine geldiğinde ekstra bir uyarı vererek dörtlü flaşörü açıyor ve bu uyarıyı hız tekrardan 20 km/s seviyesine çıkana kadar açık bırakıyor. Ancak bütün bu uyarılara rağmen otomobil ile motosiklet modelleri ağırlık farkında dolayı aynı seviyede frenleme gerçekleştiremiyor. Bu nedenle de aktif trafik içerisinde motosiklet sürücülerine biraz daha fazla takip mesafesi bırakmak gerekiyor.
BMW'nin yeni dinamik fren lambası, motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor
 

https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=bmw-motorrad-introduces-dynamic-brake-light-achieving-an-even-higher-level-of-safety-by-improving&outputChannelId=6&id=T0224684EN&left_menu_item=node__6629 Yorum Yaz
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DokuzKuyrukluTilki 4 yıl en beğenilen
Arkadan çarpmazlar sıkıştırırlar sıkıntı yok.
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DH Misafiri 4 yıl
Trafik kuralları insanlar için.
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_bluescream_ 4 yıl
2000watts
Turkiyede araba surenlerin bir hastaligi var ondeki arabayi çok yakindan takip etmek. çozemedim neden. Hele birde uzun yillar yurt disinda yasayinca bu hastalik seklindeki seyi anlamak mumkun degil. Belki sizler fark etmiyorsunuz ama bu bir hastalik gibi bir sey. Mesela ben araba kullanirken ondeki arabayla mesafe birakiyorum ama hemen araya bir araba giriyor. Ya rabbim nedir bu hastalik. Sonrada kaza. Neymis kader. Yuh.

aynen öyle bu mayıs ayında berlinde idim, harbiden arabalar arasında 1 araba boşluk var, öyle sağdan soldan geçeni, araya sıkışanı falan yok, kırmızı ışıkta kuyruk var her araba arası nerdeyse 5-6 metre şaştım kaldım valla.
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aycibin 4 yıl
belli sınıf üstündeki alman arabalarında zaten olan bir özellik.aklıma gelen golf ve mini'de var mesela.motorlarda zaten olması lazımdı.

bazı kazmalar sanayine fren lambalarına bunun çakmasını yapıyor.tabiki olmuyor.her frene bastıklarına fren lambaları yanıp sönüyor.sadece panik frende olması lazım halbuki.
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kemal2020 4 yıl
zaten bizi görseler sıkıntı olmaz adamlar bize bakmıyorki arkadaki farı görsün
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2000watts 4 yıl
Turkiyede araba surenlerin bir hastaligi var ondeki arabayi çok yakindan takip etmek. çozemedim neden. Hele birde uzun yillar yurt disinda yasayinca bu hastalik seklindeki seyi anlamak mumkun degil. Belki sizler fark etmiyorsunuz ama bu bir hastalik gibi bir sey. Mesela ben araba kullanirken ondeki arabayla mesafe birakiyorum ama hemen araya bir araba giriyor. Ya rabbim nedir bu hastalik. Sonrada kaza. Neymis kader. Yuh.
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tobepeople 4 yıl
Onu bunu bilmem de arabaların arkasına ekolayzır koyuyorlar misal fiyatları da ucuz onun yerine pasif bir etiket yapılsa aktif edilebilen ekolayzırlar gibi '' Dikkat! kaza var '' yazsa bir buton ile aktif edilebilse şu çağda her haltı yapabiliyorlar bunu da cama ister sticker olarak yada direk cama işleyip otomobillerle satsalar fabrika çıkışlı çok işe yarayacağını düşünüyorum kazayı gören sürücüler açtığında zincirleme kazaların önüne geçeceği kesin
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DokuzKuyrukluTilki 4 yıl en beğenilen
Arkadan çarpmazlar sıkıştırırlar sıkıntı yok.
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