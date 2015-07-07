BMW'nin yeni dinamik fren lambası, motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor

Haber Editörü
Daha çok ürettiği lüks otomobil modelleriyle tanınan ancak çok uzun yıllardır inanılmaz motosiklet modelleri de hazırlayan BMW, güvenlik odaklı geliştirdiği yeni dinamik fren lambasıyla motosiklet sürücülerini arka çarpmalardan korumayı hedefliyor.
Şimdilik sadece Avrupa pazarında satılan "2016" R1200GS, R1200GS Adventure ve S1000XR model motosikletler içerisinde opsiyonel, K1600GT, GTL ve GTL Exclusive modellerinde ise standart olarak yer alan yeni dinamik fren lambası, temel olarak motosiklet sürücülerinin sık sık yaşadığı arkadan çarpma sorununa odaklanıyor. İki aşamalı çalışan ışık sistemi, ilk aşamasında 50 km/s üzerindeki hızlarda yapılan frenlemelerde devreye giriyor ve fren lambasını saniyede 5 defa açıp katarak arkada yer alan sürücüyü uyarıyor.
Yeni dinamik fren lambası ikici aşamasında ise frenleme sonrası hız 14 km/s seviyesine geldiğinde ekstra bir uyarı vererek dörtlü flaşörü açıyor ve bu uyarıyı hız tekrardan 20 km/s seviyesine çıkana kadar açık bırakıyor. Ancak bütün bu uyarılara rağmen otomobil ile motosiklet modelleri ağırlık farkında dolayı aynı seviyede frenleme gerçekleştiremiyor. Bu nedenle de aktif trafik içerisinde motosiklet sürücülerine biraz daha fazla takip mesafesi bırakmak gerekiyor.
https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=bmw-motorrad-introduces-dynamic-brake-light-achieving-an-even-higher-level-of-safety-by-improving&outputChannelId=6&id=T0224684EN&left_menu_item=node__6629 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynen öyle bu mayıs ayında berlinde idim, harbiden arabalar arasında 1 araba boşluk var, öyle sağdan soldan geçeni, araya sıkışanı falan yok, kırmızı ışıkta kuyruk var her araba arası nerdeyse 5-6 metre şaştım kaldım valla.
bazı kazmalar sanayine fren lambalarına bunun çakmasını yapıyor.tabiki olmuyor.her frene bastıklarına fren lambaları yanıp sönüyor.sadece panik frende olması lazım halbuki.