Babahu X1 diş fırçasında devrim yapmaya geliyor

Son yıllarda diş fırçaları da gelişen teknolojiden nasibini aldı. Akıllı telefonlara bağlanan ve fırçalama hareketlerinizi analiz eden pek çok akıllı diş fırçası bulmak mümkün. Babahu X1 ise bu alanda devrim yapacak.

Babahu X1 özellikleri

Indiegogo üzerinde destek arayacak olan Babahu standart diş fırçalarına benzemiyor. Daha çok takma diş tasarımı üzerine şekillenmiş. Kullanıcılar U şeklindeki yapının içine macunu sürdükten sonra dişlerini içerisine yerleştiriyor ve sonrasını yapay zekâ hallediyor.

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Akıllı algoritma dişlerinizi yerleştirdikten sonra algılama yaparak ağzınızın içini 6 bölgeye ayırıyor. Her bölgeyi farklı titreşimlerle temizleyerek en verimli temizliği sunuyor. Değiştirilebilir dişlikleri algılayan sistem titreşimleri buna göre ayarlıyor. 6, 12 ve 12 üzeri olarak şekilde 3 farklı dişlik mevcut.

IP67 ile suya dayanıklı olan Babahu diş fırçası 2 saatlik şarj ile 30 güne kadar bekleme süresi sunuyor ve kablosuz olarak şarj ediliyor. Indiegogo üzerinde mail listesine kayıt olan ilk 300 kişiye yüze 60 indirim yapılacak. Kampanyanın haftaya başlaması bekleniyor.