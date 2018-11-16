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Babahu X1 diş fırçasında devrim yapmaya geliyor

Fırçalama hareketlerine göre analiz yapan diş fırçaları geride kaldı. Babahu X1 adındaki ilginç diş fırçası yapay zekayı kullanarak dişinizi en iyi şekilde fırçalamayı amaçlıyor.
6 ay
15,5b
1
10
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda diş fırçaları da gelişen teknolojiden nasibini aldı. Akıllı telefonlara bağlanan ve fırçalama hareketlerinizi analiz eden pek çok akıllı diş fırçası bulmak mümkün. Babahu X1 ise bu alanda devrim yapacak.

Babahu X1 özellikleri

Indiegogo üzerinde destek arayacak olan Babahu standart diş fırçalarına benzemiyor. Daha çok takma diş tasarımı üzerine şekillenmiş. Kullanıcılar U şeklindeki yapının içine macunu sürdükten sonra dişlerini içerisine yerleştiriyor ve sonrasını yapay zekâ hallediyor.

Ayrıca Bkz. "Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış"

Akıllı algoritma dişlerinizi yerleştirdikten sonra algılama yaparak ağzınızın içini 6 bölgeye ayırıyor. Her bölgeyi farklı titreşimlerle temizleyerek en verimli temizliği sunuyor. Değiştirilebilir dişlikleri algılayan sistem titreşimleri buna göre ayarlıyor. 6, 12 ve 12 üzeri olarak şekilde 3 farklı dişlik mevcut.

IP67 ile suya dayanıklı olan Babahu diş fırçası 2 saatlik şarj ile 30 güne kadar bekleme süresi sunuyor ve kablosuz olarak şarj ediliyor. Indiegogo üzerinde mail listesine kayıt olan ilk 300 kişiye yüze 60 indirim yapılacak. Kampanyanın haftaya başlaması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/14/babahu-x1-the-1st-ai-powered-toothbrush-launches-next-week/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 6 ay en beğenilen
Bunla günde 5 kez dişimi fırçayabilirim.
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1 Avatar
Krone 6 ay
Diş fırçasının geleceği olabilir. Merak ettim cihazı.
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V4LKyR 6 ay
499$ falan olur...
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sistemli adam 6 ay
Diş taşlarını doktor koltuğuna oturmadan halledebilecek bir ürün geliştiren malı götürür.
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muhayyel genç 6 ay
Gayet güzel bir ürün.
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FlyingUnderpants 6 ay
çok iyi bu.
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OverClocK1ng 6 ay
Yapay zeka çıktı ya. Daha neler görecez...
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fhrstw 6 ay
6D ne ulan diş fırçalarken film mi seyretiyor bu fırça
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esmerbuyucu 6 ay en beğenilen
Bunla günde 5 kez dişimi fırçayabilirim.
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Y-ZiyA 6 ay
Aynı zamanda süre de kısalabilir esas o güzel olur 3-4 dk yerine 30 sn de bitebilir 15 saniye üst çene 15 saniye alt çene.
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FRAPS_TR 6 ay
Baba hu ne ?
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