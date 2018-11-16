Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış

2020 yılında Olimpiyat Oyunlarını düzenlemeye hazırlanan Japonya’da siber güvenlik operasyonlarından sorumlu olan yönetici hayatı boyunca bilgisayar kullanmamış.
6 ay
13,3b
1
31
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış

Bugün siber saldırılar büyük tehlikeler oluşturabilecek seviyelere geldi ve adeta devletler arası savaşlara sahne oluyor. Bu nedenle de ülkelerin siber güvenlik konusundaki tedbirleri giderek artıyor.

Bilgisayar bilmeyen siber güvenlik uzmanı

Genelde ülkelerin siber güvenlik dairelerinde konusunda uzman ve donanımlı personellere görev verilir. En tepeye çıkıldığında ise donanım konusu es geçilebiliyor. Japonya siber güvenlik dairesinin başkan yardımcısı buna son örnek.

Geçen ay Başbakan Shinzo Abe tarafından göreve getirilen 68 yaşındaki Yoshitaka Sakurada aynı zamanda 2020 Olimpiyat Oyunlarında da siber güvenlik operasyonlarını denetleyecek en üst düzey bürokrat konumunda.

Ayrıca Bkz. "Google Glass küllerinden doğuyor"

Sakurada mecliste muhalefet tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdikçe teknoloji gündemini sarsmaya başladı. Japonya’nın siber güvenliğinin emanet edildiği isim ne yazık ki hayatı boyunca bilgisayar kullanmamıştı.

Muhalefet kanadında bu cevap şaşkınlık yaratırken Sakurada ise kendisinden oldukça emin. 43 yıldır çalışanlarının teknolojiye ilgili olmasını teşvik ettiğini belirten Sakurada, siber güvenlik konusunda herhangi bir problem yaşanmayacağını düşünüyor.

Japonya’nın son yıllardaki kanayan yarası olan nükleer santrallerin güvenliği konusunda ise Sakurada biraz tereddütlü. Nükleer santrallerde USB bellek kullanılıp kullanılmadığı konusunda ve alınan tedbirler konusundaki iki soruya Sakurada detayları net olarak bilmediği şeklinde cevap vermiş.

Diğer taraftan geçtiğimiz ay da Sakurada’nın cevapları tartışma konusu olmuştu. Olimpiyat Oyunlarında alınacak güvenlik tedbirleri ve bütçesi konusunda sorulara cevap veremeyen Sakurada, danışmanlarından bilgiler aktararak geçiştirmeye çalışmıştı.

 

https://www.businessinsider.com/japan-cybersecurity-minister-admits-he-does-not-use-computers-2018-11 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
Eee tamam işte. En güvenlisini yapmış.

Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 6 ay
vehbi koç eline ingiliz anahtarı almış mı? ama araba satıyor. yöneticilik ayrı birşey. işi bilmek yapmak başka, işi bilen yapan 2 kişiyi yönetmek başka. gs başkanı futbolcu değil ama futbolcu yönetiyor. bana garip gelmedi bu haber.
vehbi koç eline ingiliz anahtarı almış mı? ama araba satıyor. yöneticilik ayrı birşey. işi bilmek yapmak başka, işi bilen yapan 2 kişiyi yönetmek başka. gs başk...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danner 6 ay __By_CiN_oO__
Bilmeyen adamdan sıkıntı gelmez sıkıntı herşeyi bildiğini sanan adamdan gelir. Türkiye de ki en büyük problem bu.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atilasat 6 ay
merak etmeyin, siber güvenlikle ilgili bir sorun olursa gereğini yapar istifa eder belki harakiri yapar. ülkemizle arafaki en büyük fark burada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dogukankaya844 6 ay
Biz Türkiyede böyle şeylere alışığız.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venomvenom 6 ay
Boyle haber yapmayin simdi adam intihar edebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dencedenceo 6 ay
Şaşırtıcı bir haber 🤔
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
davidoff26 6 ay
M
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan239 6 ay
Yaşadığımız dünyada çok normal bir durum değil mi ? Yürütülen demokratik sistemler çok mu adildir ? Devleti yönetmeyi, müdafaa etmeyi, ilerletmeyi bilenler, yapabilecekler mi hükümeti kurup ülkeyi yönetiyor ? Hayır. Oy almayı başaran bu ülkenin bu vatandaşın düşmanı da olsa ülkeyi yönetmiyor mu ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amonephis 6 ay
Adamın altında çalışanların hepsi birer mühendistir yazılımcı donanımcı bol adamlar sürümden kurtarıyor varsın başlarındaki bişey bilmesin 😁
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 6 ay
Türkiye'den klasik bir haber zanneden bir tek ben miyim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hcmanx 6 ay
Bizde olsa gönderdiler ortalığı ayağa kaldırdılar vay efendim nasıl olur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MASAGET 6 ay
İlginç. Ama bilgisayar kullanmasını beklerdim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13289 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, yoshitaka sakurada ve
5 etiket daha Güvenlik Internet Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay 2019 BMW 330e plug-in hybrid tanıtıldı 6 ay Yangında kül olan evin garajından hasarsız kurtulan 103 yıllık klasik: Ford Model T 6 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı 6 ay Babahu X1 diş fırçasında devrim yapmaya geliyor 6 ay Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek 6 ay ABD’li perakende devinin Twitter hesabı Bitcoin dolandırıcılığında kullanıldı 6 ay Sıfırdan ileri seviyeye Python programlama dili kursu sadece 24,99 TL 6 ay Apple'dan "yerli plaka" hizmeti: Türkiye'de geliştirilen başarılı uygulama örnekleri 6 ay Command & Conquer efsanesi geri dönüyor 6 ay Samsung ücretsiz tema kullanımına sınırlama getiriyor 6 ay Sahte ICO’larla 68 milyon dolar dolandıran çete yakalandı 6 ay PlayStation için Black Friday indirimleri başladı 6 ay Pixel 3 XL akıllı telefonlarda hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı 6 ay Yeni Toyota Corolla Sedan tanıtıldı! Hibrit versiyonla birlikte geliyor 6 ay Su damlası çentikli Moto G7'nin basın görseli yayınlandı 6 ay 15 inçlik MacBook Pro modeli için Radeon Pro Vega seçeneği satışa sunuldu 6 ay Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek 6 ay 2020 Mazda 3 Hatchback kameralara yakalandı 6 ay Raspberry Pi 3 Model A+ tanıtıldı: Daha küçük ve daha ucuz 6 ay Otobüs bileti platformu Govego büyümeye devam ediyor 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış Sonraki Intel yeni USB tabanlı yapay zekâ belleğini duyurdu 6 ay Supercell’in yeni oyunu Fornite ve Clash Royale karışımı oynanış sunacak 6 ay Microsoft yeniden tasarladığı Cortana uygulamasını iOS'ta kullanıma sundu 6 ay Dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum jantı görücüye çıktı 6 ay Sony, PlayStation 4 tarihinin en çok satan beş oyununu açıkladı 6 ay Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek 6 ay iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X patladı! 6 ay Boeing'in iklim araştırma drone'u 2019'da havalanacak 6 ay RFID etiketleri ile yiyeceklerin bozulup bozulmadığı kontrol edilebilecek 6 ay Güneşle çalışan insansız otonom hava aracı: Odysseus 6 ay Instagram, uygulama üzerinde geçirdiğiniz süreyi gösterecek 6 ay Dünyanın ilk 7nm ekran kartı: AMD'nin en güçlü silahı 6 ay Bedava poşet veren işletmelere ceza! 6 ay Pickup sınıfının üstü açılabilen ilk üyesi Jeep Gladiator ve sızdırılan özellikleri 6 ay Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in Harry Potter oyunu 2019'da geliyor 6 ay Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor 6 ay Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı 6 ay Huawei’den Alexa ve Google Assistant'a rakip sesli asistan geliyor 6 ay UMIDIGI S3 Pro modeli 48MP Sony IMX586 sensör ile rekor kırmaya geliyor 6 ay Tüm Facebook yöneticilerine Android cihaz kullanma zorunluluğu geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim