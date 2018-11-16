Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış

Bugün siber saldırılar büyük tehlikeler oluşturabilecek seviyelere geldi ve adeta devletler arası savaşlara sahne oluyor. Bu nedenle de ülkelerin siber güvenlik konusundaki tedbirleri giderek artıyor.

Bilgisayar bilmeyen siber güvenlik uzmanı

Genelde ülkelerin siber güvenlik dairelerinde konusunda uzman ve donanımlı personellere görev verilir. En tepeye çıkıldığında ise donanım konusu es geçilebiliyor. Japonya siber güvenlik dairesinin başkan yardımcısı buna son örnek.

Geçen ay Başbakan Shinzo Abe tarafından göreve getirilen 68 yaşındaki Yoshitaka Sakurada aynı zamanda 2020 Olimpiyat Oyunlarında da siber güvenlik operasyonlarını denetleyecek en üst düzey bürokrat konumunda.

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Sakurada mecliste muhalefet tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdikçe teknoloji gündemini sarsmaya başladı. Japonya’nın siber güvenliğinin emanet edildiği isim ne yazık ki hayatı boyunca bilgisayar kullanmamıştı.

Muhalefet kanadında bu cevap şaşkınlık yaratırken Sakurada ise kendisinden oldukça emin. 43 yıldır çalışanlarının teknolojiye ilgili olmasını teşvik ettiğini belirten Sakurada, siber güvenlik konusunda herhangi bir problem yaşanmayacağını düşünüyor.

Japonya’nın son yıllardaki kanayan yarası olan nükleer santrallerin güvenliği konusunda ise Sakurada biraz tereddütlü. Nükleer santrallerde USB bellek kullanılıp kullanılmadığı konusunda ve alınan tedbirler konusundaki iki soruya Sakurada detayları net olarak bilmediği şeklinde cevap vermiş.

Diğer taraftan geçtiğimiz ay da Sakurada’nın cevapları tartışma konusu olmuştu. Olimpiyat Oyunlarında alınacak güvenlik tedbirleri ve bütçesi konusunda sorulara cevap veremeyen Sakurada, danışmanlarından bilgiler aktararak geçiştirmeye çalışmıştı.