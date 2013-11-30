Badland, Android platformu için indirmeye sunuldu





Uzun süredir iOS platformunda yayında olan ve 10 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Badland oyunu nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.





Soldan sağa doğru ilerleyen bir oyun yapısıyla karşımıza çıkan yapımda, karakterimizi kontrol ederek birbirinden tehlikeli engelleri aşmaya çalışıyoruz. Tek dokunuşla kontrol edilen oyuna alışması ise biraz zaman alıyor.





Tekli oyuncu modunun yanı sıra, yerel çoklu oyuncu moduna da sahip olan yapım, arkadaşlarınızla da eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.











