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Badland, Android platformu için indirmeye sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Badland, Android platformu için indirmeye sunuldu

Uzun süredir iOS platformunda yayında olan ve 10 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Badland oyunu nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

Soldan sağa doğru ilerleyen bir oyun yapısıyla karşımıza çıkan yapımda, karakterimizi kontrol ederek birbirinden tehlikeli engelleri aşmaya çalışıyoruz. Tek dokunuşla kontrol edilen oyuna alışması ise biraz zaman alıyor. 

Tekli oyuncu modunun yanı sıra, yerel çoklu oyuncu moduna da sahip olan yapım, arkadaşlarınızla da eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.




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kpln04 6 yıl en beğenilen
Ateist At
Androidi ciddiye almalarına bile gerek yok firmaların

milyonlarca kullanıcısı olan bir sistemi almasınlar evet senin gibi söz ifrafı yapanı ciddiye alsınlar
Ateist AtAndroidi ciddiye almalarına bile gerek yok firmalarınmilyonlarca kullanıcısı olan bir sistemi almasınlar evet senin gibi sö...
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Beels 5 yıl
Deneyelim
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Elitforce 5 yıl
Nexus 4 cihazımda oyunu denedim gayet iyi.
Ayrıca tam ekran olup sanal tuslarda gizleniyor. Nexusdaşlara duyurulur
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
IOS'da konulandan farkı nedir ?
Birinde direkt paralı diğerinde oyun içi aşamalar mı paralı ?
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W.Fichtner 5 yıl
full olmadan da oynanmaz ki şimdi
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kemaloztin 5 yıl
Boyutu büyükmus şuanda internetim sınırlı sınırsız bulunca indiririm
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pastperfect 5 yıl
Hakikaten 300 tl ye android isletim sistemli telefonlar var ama isin daha komigi galaxy s3 leri sanirim belediye dagitiyor. Adanada kimin elinde telefon gorsem s3. Hayir yani korkuyorum 3310 kivanina gelecek diye :D
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ensar_cakmak 6 yıl
Super olduu
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AlliedSL 6 yıl
Dünyanın en güzel atmosferli oyunu. İosda bitirmiştim sıra androidde :)
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[__Zahid__] 6 yıl
herkes aynı şeyi yapıyo. ios a direk paralı olarak koyuyo. andoride ise beleş koyup oyunun içinden almak zorunda bırakıyo. bu sayede korsan engellenmiş oluyo. resmen android kullanıcılarına fakir muamelesi yapılıyo
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Fx_57,5 6 yıl
güzel ama abartılacakbir oyun değil.
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl
Mükemmel bir haber bu oyun efsane ya efsane
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