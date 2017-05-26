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Baidu'dan insan sesini neredeyse kusursuz taklit eden yapay zeka

Çinli arama motoru Baidu, 3 ay önce ilk kez tanıttığı Deep Voice isimli yapay zekanın yeni sürümünü duyurdu. Yenilenen yapay zeka insan sesini karakteristik özellikleriyle birlikte taklit edebiliyor.
1 yıl
3,5b
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5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Baidu'dan insan sesini neredeyse kusursuz taklit eden yapay zeka
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Günümüzde özellikle Siri, Cortana ve Google Home ve Amazon Alexa gibi sesli asistanların insan sesini algılayıp tanıması ve hatta taklit etmeye çalışmasına uzun bir süredir şahit oluyoruz. Bu asistanların sesleri her ne kadar kullanıcıların anlaması için yeterli ancak sesler hem insan sesi gibi doğal değil hem de vurgu, duraklama gibi sesin karakteristik özelliklerine dikkat edilmeden kullanıcıya aktarılıyor. Bu da daha robotik, yapay bir sesle karşılaşmamıza neden oluyordu. Çinli teknoloji devi Baidu ise insan sesini mükemmele yakın bir şekilde taklit edebilen yeni nesil yapay zekasını tanıttı.

Çin’in en önemli arama motoru olarak ön plana çıksa da yapay zeka ve robot teknolojilerine önemli ölçüde yatırım yapan Baidu, 3 ay önce, insan sesini taklit edebilen Deep Voice isimli yapay zekasını tanıtmıştı. Bu teknolojiyi 3 ay gibi kısa bir süre içinde geliştiren şirket çok daha yetenekli Deep Voice 2’yi tanıttı.  İnsan sesinin; telaffuz, vurgu, konuşma alışkanlıkları gibi karakteristik noktalarını öğrenen ve sadece yarım saatlik bir konuşma sonrasında karşısındaki kişinin sesini neredeyse kusursuz bir şekilde taklit edebilen Deep Voice 2, bu sayede binlerce kişinin konuştuğu bir ortamda bile sesini dinlediği(öğrendiği) kişiyi tanıyabiliyor.

Google'ın Bir Adım Önünde 

Baidu’nun bu teknolojiyi özellikle sanal asistanlarda ve elektronik kitaplar için sesli okuyucu sistemlerinde kullanmak istiyor. Tabi Baidu’nun Deep Voice 2 ile üst düzey bir ses taklit yeteneği sunsa da bu alanda faaliyet gösteren tek firma değil.  Geçtiğimiz eylül ayında Google’a bağlı DeepMind şirketi WaveNet isimli insan sesini algılayabilen ve duyduğu sesleri tanıyıp taklit edebilen yapay zekasını tanıtmıştı ancak WaveNet’in sesi tanımak için çok uzun bir süreye ihtiyaç duyduğunu düşünürsek Baidu’nun şu an için bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.

Deep Voice 2’nin, farklı kişiler tarafından okunan metinleri kişilerin tonlama, vurgu ve konuşma alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak seslendirmesini buradan dinleyebilirsiniz


http://research.baidu.com/deep-voice-2-multi-speaker-neural-text-speech/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
O zaman bu demektir ki, efsanevi seslere sahip kişilerin sesleri ölümsüz olabilir.
Örnek: David Attenborough, Morgan Freeman, Nur Subaşı, Yekta Kopan, Sezai Aydın, Uğur Taşdemir, vs.
--> Zeynep Özden Ayyıldız <--
O zaman bu demektir ki, efsanevi seslere sahip kişilerin sesleri ölümsüz olabilir.Örnek: David Attenborough, Morgan Freeman, Nur Subaşı, Yekta Kopan, Sezai ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kadirirdem 1 yıl
Siyasette kötü yönde bunu kullanırlarsa çok iftira atan olur.
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nForcer 1 yıl kadirirdem
Orijinalden alıntı: kadirirdem
Siyasette kötü yönde bunu kullanırlarsa çok iftira atan olur.

Katılıyorum. Aman FETÖ duymasın. Çünkü bu konuda çok deneyimliler.
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wolf silver 1 yıl
Şu Çinliler teknolojiye el atmasalar. Batılı teknoloji şirketleri bize verecekleri teknolojiyi gıdım gıdım verecekler.. Gerçekten Çinlilerde rekabet gücü çok fazla. Adamlar yapıyor.
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
O zaman bu demektir ki, efsanevi seslere sahip kişilerin sesleri ölümsüz olabilir.
Örnek: David Attenborough, Morgan Freeman, Nur Subaşı, Yekta Kopan, Sezai Aydın, Uğur Taşdemir, vs.
--> Zeynep Özden Ayyıldız <--
1 Yanıt Yanıtla +5
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Logic_Man 1 yıl V4LKyR
İstemi Betil ve Erol Günaydın 'ın dublajı olmasaydı, Yüzüklerin Efendisi serisi nasıl bir film olurdu bilemiyorum. Bakalım sinema sektöründe nasıl kullanılacak.
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