Baidu'nun mobil işletim sistemi Baidu Yi görücüye çıktı

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Çin tahminlere göre 2014 yılında 957 milyon internet kullanıcısına sahip olacak. Bu rakam ABD ve Avrupa nüfusunun toplamından da fazla. Bu potansiyel onu teknoloji devlerinin de bir numaralı hedefine koyuyor. Ancak yasal kısıtlamalar nedeniyle Google, Twitter, Facebook bu ülkede erişime kapalı. Microsoft ve Apple ise rakiplerine göre biraz daha avantaj sahibi.





Tüm ülkenin büyük bir firewall ile kontrol edildiği Çin'in bir numaralı arama motoru Baidu. Ülke genelinde yüzde 75'lik paya sahip Baidu global pazarda ise yüzde 2-3 seviyelerinde seyrediyor.





Google ile hemen hemen tüm hizmetleri benzeyen Baidu kendi adını taşıyan internet tarayıcısından sonra şimdi de mobil işletim sistemini görücüye çıkardı. Uzun süredir üzerinde çalışılan işletim sisteminin adı Baidu Yi. "Yi" Çince'de kolaylık anlamına geliyor.





Windows Phone Mango güncellemesinde Bing entegrasyonuna benzer şekilde bu işletim sistemi arama sistemine dayanıyor. Yi yüklü telefonlar açıldıktan saniyeler sonra bir arama kutusunu ekrana getiriyor. Kullanıcı anlık olarak internette arama yapabilirken diğer bileşenler ise arka planda yüklenmeye devam ediyor. Sistem kullanıcılara 180GB bulut depolama kapasitesi hediye ediyor.





İşin ilginç tarafı ise Google'ın yasaklı olduğu ülkede Yi işletim sisteminin Android platformu üzerinde inşa edilmiş olması. Geliştiriciler sadece açık kaynak Android kernelini alarak Google'a lisanslı Android Market gibi tüm bileşenleri ayırdılar. Bu yapıya Çin'de Ophone adı veriliyor.





Çinli operatörler Google lisanslı uygulamaları kendi isteklerine göre üçüncü taraf olarak yükleyebilecekler. Baidu masaüstü işletim sistemi için ise aralıksız çalışmalarına devam ediyor.





Baidu Yi hali hazırda e-kitap uygulaması Yue, lokasyon bazlı Shen Bian uygulaması, Baidu haritalar, Ting müzik uygulaması ile yüklü gelecek. Baidu Yi taşıyan akıllı telefonlar ise yakında piyasada olacak.





Baidu başkan yardımcısı Wang Jing pazarda tek rakiplerinin Apple olduğunu belirtiyor. Apple Çin'de 184 milyon aboneye sahip China Unicom ve 930 milyon aboneye sahip China Mobile operatörleri ile iPhone satış anlaşması imzalamış durumda.

Ancak Çin hükümetinin kablosuz internet teknolojisi için TD-SCDMA standardının kullanılmasını zorunlu hale getirmesi nedeniyle ABD teknoloji şirketlerinin önüne büyük engeller çıkıyor. Bu bakımdan Baidu Yi biraz daha avantajlı duruma geliyor.