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Baidu'nun mobil işletim sistemi Baidu Yi görücüye çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Çin tahminlere göre 2014 yılında 957 milyon internet kullanıcısına sahip olacak. Bu rakam ABD ve Avrupa nüfusunun toplamından da fazla. Bu potansiyel onu teknoloji devlerinin de bir numaralı hedefine koyuyor. Ancak yasal kısıtlamalar nedeniyle Google, Twitter, Facebook bu ülkede erişime kapalı. Microsoft ve Apple ise rakiplerine göre biraz daha avantaj sahibi.

Tüm ülkenin büyük bir firewall ile kontrol edildiği Çin'in bir numaralı arama motoru Baidu. Ülke genelinde yüzde 75'lik paya sahip Baidu global pazarda ise yüzde 2-3 seviyelerinde seyrediyor.

Google ile hemen hemen tüm hizmetleri benzeyen Baidu kendi adını taşıyan internet tarayıcısından sonra şimdi de mobil işletim sistemini görücüye çıkardı. Uzun süredir üzerinde çalışılan işletim sisteminin adı Baidu Yi. "Yi" Çince'de kolaylık anlamına geliyor.

Windows Phone Mango güncellemesinde Bing entegrasyonuna benzer şekilde bu işletim sistemi arama sistemine dayanıyor. Yi yüklü telefonlar açıldıktan saniyeler sonra bir arama kutusunu ekrana getiriyor. Kullanıcı anlık olarak internette arama yapabilirken diğer bileşenler ise arka planda yüklenmeye devam ediyor. Sistem kullanıcılara 180GB bulut depolama kapasitesi hediye ediyor.

İşin ilginç tarafı ise Google'ın yasaklı olduğu ülkede Yi işletim sisteminin Android platformu üzerinde inşa edilmiş olması. Geliştiriciler sadece açık kaynak Android kernelini alarak Google'a lisanslı Android Market gibi tüm bileşenleri ayırdılar. Bu yapıya Çin'de Ophone adı veriliyor.

Çinli operatörler Google lisanslı uygulamaları kendi isteklerine göre üçüncü taraf olarak yükleyebilecekler. Baidu masaüstü işletim sistemi için ise aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Baidu Yi hali hazırda e-kitap uygulaması Yue, lokasyon bazlı Shen Bian uygulaması, Baidu haritalar, Ting müzik uygulaması ile yüklü gelecek. Baidu Yi taşıyan akıllı telefonlar ise yakında piyasada olacak.

Baidu başkan yardımcısı Wang Jing pazarda tek rakiplerinin Apple olduğunu belirtiyor. Apple Çin'de 184 milyon aboneye sahip China Unicom ve 930 milyon aboneye sahip China Mobile operatörleri ile iPhone satış anlaşması imzalamış durumda.
Ancak Çin hükümetinin kablosuz internet teknolojisi için TD-SCDMA standardının kullanılmasını zorunlu hale getirmesi nedeniyle ABD teknoloji şirketlerinin önüne büyük engeller çıkıyor. Bu bakımdan Baidu Yi biraz daha avantajlı duruma geliyor.  

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DH Misafiri 8 yıl
Çinlilerin kendilerine ait anlayışı işte
DH misafirlerinden biri de çok doğru söylemiş
Birde bunun nesi yeni diyenler adamlar çinde ios la androide engel koymuş ordakilerden kaçtanesi androidin yada iosun ara yüzünü tanıyor bunuda bir düşünün.
Kısacası bu iş çinde maximum etrafında tayvan vb. yerlere gider çünkü zihniyet ordada aynı avrupaya uğramaz bile.
Bu arada videodan bişey anlayan varsa bütün foruma anlatsın :D
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Guest-F8946C419 8 yıl
Samsung özel ders almaya başlar yakında :)

GRAND THEFT TECH :)


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DH Misafiri 8 yıl
çin malı abi ne bekliyorusunuz ki?Bu çakma olabilir :D
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Mellkor 8 yıl
isletim sistemi bile kopyaliyor adamlar yuhhh
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DH Misafiri 8 yıl
google ve apple'a kendi ülkesinden sermaya akmasını engelleyip bunu içeride çözmüş çinliler. politika gayet doğru. yapabiliyorlarki yapıyorlar. Çalmış dediğiniz tasarımların zaten hepsi (yani orijinal iphone, ios,vd) çinde üretiliyor. bi zahmet özenince iyisini onlarda yapabiliyor olsunlar. Samsung koreli o bile çok süper telefonlar yapabiliyor iken, çinli neden yapamasın ki. çalmakla alakası yok. artık dokunmatik telefonlar standardize durumda. önde bir ekran arkada oval kasa. bunu apple'a yamamak abesle iştigaldir.
Bizde kendi arama motorumuzu kurabileydik de her ay milyonlarca dolar reklam parasını google'a vermek yerine bir türk şirketine verebileydik.
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ulaulas 8 yıl
3gs i al adroid yükle üstüne kıçlarıyla yapmış oldukları arayüzü yüle android marketi kapat al sana yeni telefon al sana yeni işletim sistemi helal olsun:@
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Çorba gibi olmuş. Biraz ondan biraz bundan. Elmalı Android çorbası...
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Y. 8 yıl
Telefon iphone olsun işletim sistemi android.Ortaya bi karışık lütfen.
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theoden541 8 yıl
Adamlar İnternete Bile Sed Çekmişler Arkadaş Genlerinde Mi Var Nedir?..
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floydrose 8 yıl
Yazının başındaki resimdeki ilk iki sayda ios son iki sayfa androidden çalma resmen hatta son sayfanın altındaki icon barı adw launcher çakması.
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Lepanto 8 yıl
Bence sloganları "Neredeyse orjinaliyle aynı, ayırt edemeyeceksiniz" olmalı.
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napolyon94 8 yıl
Ulan iyiki bi dalvik var ha onune gelen android uygulamalarini calistiriyor
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Enochian. 8 yıl
Google'ında çakması Baidu :)
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Bl00dyHell 8 yıl
Biraz Android biraz da iOS katmış Çinli arkadaşlar.
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photo sir 8 yıl
İos çakması diye eklenseydi bari.
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