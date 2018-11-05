Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor!

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Türkiye’nin mikro ölçekli uyduları alçak dünya yörüngesine yerleştirebilecek fırlatma teknolojisine kavuşması adına uzunca bir süredir gündemde olan çalışmalar sonunda tamamlandı ve projeye hayata geçiriliyor. Türkiye’nin bu alandaki en tecrübeli şirketi olan Roketsan, kendisini de dünyada çok önemli bir noktaya taşıyacak projede önemli bir adım attı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanan sözleşme ile ülkemiz Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) yetkinliğine kavuşmuş olacak. 100kg ağırlığın altındaki uyduları, yer yüzünden 160km yüksekten başlayarak 2000km'lere kadar uzanan aralıktaki bir yüksekliğe denk gelen alçak dünya yörüngesine 400 kilometre yüksekliğe kadar dünya yörüngesine taşıyabilecek olan fırlatma sistemi, uzaydaki çalışmalar için de dev bir hamle olacak.

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Uydu fırlatma, test etme, üretilen uyduların düşük maliyetle yörüngeye gönderilebilmesi gibi alanlarda ülkemizin elini güçlendirecek olan çalışma kapsamında taşıyıcı araç geliştirilmesi ve testleri, bu araçların üretimi için gerekli tesislerin kurulması, fırlatma üssünün kurulumu gibi satır başları yer alıyor.

Sovyetler Birliği’nden gelen deneyim ile Rusya, Ukrayna, ABD, Fransa, Japonya, Çin, İngiltere, Hindistan, İsrail, İran, İtalya, Kuzey Kore ve Güney Kore uzaya insansız uzay aracı fırlatma kapasitesine sahip ülkeler olarak listeleniyor.

* Görseller temsilidir.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_space_agencies