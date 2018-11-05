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Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor!

Roketsan, uzunca bir süredir konuşulan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalarını tamamladı ve SSB ile resmi sözleşme imzalandı. İşte detaylar:
6 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor!
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Türkiye’nin mikro ölçekli uyduları alçak dünya yörüngesine yerleştirebilecek fırlatma teknolojisine kavuşması adına uzunca bir süredir gündemde olan çalışmalar sonunda tamamlandı ve projeye hayata geçiriliyor. Türkiye’nin bu alandaki en tecrübeli şirketi olan Roketsan, kendisini de dünyada çok önemli bir noktaya taşıyacak projede önemli bir adım attı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanan sözleşme ile ülkemiz Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) yetkinliğine kavuşmuş olacak. 100kg ağırlığın altındaki uyduları, yer yüzünden 160km yüksekten başlayarak 2000km'lere kadar uzanan aralıktaki bir yüksekliğe denk gelen alçak dünya yörüngesine 400 kilometre yüksekliğe kadar dünya yörüngesine taşıyabilecek olan fırlatma sistemi, uzaydaki çalışmalar için de dev bir hamle olacak.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemilerinde kullanım süreleri gelişmiyor"

Uydu fırlatma, test etme, üretilen uyduların düşük maliyetle yörüngeye gönderilebilmesi gibi alanlarda ülkemizin elini güçlendirecek olan çalışma kapsamında taşıyıcı araç geliştirilmesi ve testleri, bu araçların üretimi için gerekli tesislerin kurulması, fırlatma üssünün kurulumu gibi satır başları yer alıyor.

Sovyetler Birliği’nden gelen deneyim ile Rusya, Ukrayna, ABD, Fransa, Japonya, Çin, İngiltere, Hindistan, İsrail, İran, İtalya, Kuzey Kore ve Güney Kore uzaya insansız uzay aracı fırlatma kapasitesine sahip ülkeler olarak listeleniyor.

* Görseller temsilidir.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_space_agencies Yorum Yaz
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stalker(1979) 6 ay en beğenilen
Çok güzel bir haber. Ülkemiz adına sevindirici bir haber.
Umarım bu forum da siyaset ve başka şeylerle kirletilmez. İyi günler.
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FatihAsl 6 ay
Hayırlı olsun. (Iphone alamıyoruz, açız, bana ne faydası var demeyin. bir kerede amasız Hayırlı olsun deyin. bu sizi küçültmez)
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firat_kilic 6 ay
güzel haber ama dengeli büyümek denen bir kavram var. Bir yandan roket gönderebilirken bir yandan düşük asgari ücret yaşayan ölü zombi maaşı. Dilenciler ve krallar uçlar açık bir birine uzak en ufak sarsıntıda uçları bir birine girecek bir sistem. Dolar kuru sıfırlar atılmaz ise eğer milyonsal olarak katlanmış vaziyette. Yani 5.5milyon defa ekside. Yerin 5.5milyon katı altındayız. Teknolojik aletler dolara endeksli. İleride var olmak istiyorsan dolar toplayacan. Onun için bilg ceptel üreticen ve ihraç edicen. 15yıl ne yaptın? yol mu yaptın? amd 1.5milyar dolara satılıyordu bir ara.. alsan bile düyanın beklediği teknolojiyi verip intelle baş edecek fizik kimya elektronikçilerin var mı? işte yol ile pci veri yolu farkı. İmam hatiplerle bu iş olmaz. Devlet/iktidar kredi kartını eline geçirmiş çocuk gibi alış veriş yapıyor. Milletin kartını ele geçirmiş. ve ona zombi maaşını hak görüyor. Bu düzen bozulur. Çünkü bozulmak zorunda. Veya herşey bozulur. Serumla yoğun bakımda her gün para yazıyor. Bilinç açık değil. Serum dışardan gelmese zaten öldün. Yeniden devlet kurmak zoruında kalmamak gerekiyor. Fakat yoğun bakımdan da çıkamıyoruz. Durum belli ve roket. İnsanlara insan gibi para vereceğime roket yaparım daha iyi olur gibi.. veya kendileri 50bin maaş aldığından milletin durumundan haberleri yok milletin vekili demek onla aynı duyguları yaşamadan nasıl olacak? göstergeler doğruyu göstermez ise birileri tepedekiler göstergelerle oynar hacklerse nasıl olacak? duvara toslamak toslamak toslamak... hafıza nerede? bilinç nerede?
güzel haber ama dengeli büyümek denen bir kavram var. Bir yandan roket gönderebilirken bir yandan düşük asgari ücret yaşayan ölü zombi maaşı. Dilenciler ve kral...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 6 ay
çok biliyorsun her şeyi sen biliyorsun zaten
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DH Misafiri 6 ay
Bari siz halki kandirmayin. Turkiye bu teknolojilere sahip deyil. Bu sistemlerin maliyetini karsiliyacak butcesi yok. Hali hazirda Yuzde yuz yerli drone dahi uretemiyoruz. Ayrica gokyuzu parsellendi coktan yani bize yer kalmadi dunya etrafinda.
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Mobidik 6 ay
Biz ruhumuzu eski düşmanımız ve yeni kankamız olan malum ülkeye teslim ettiğimiz için, olaylar artık ona göre gelişecektir. Haberler de öyle.
Peki bizim bir tane ülkemiz var hepi topu, karşılığında neyi almayı hesaplıyor acaba yeni kankamız? Kanka ayağı derken aldanırız falan da maazallah.
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Aryxt 6 ay
Amcam rampa sistemini bir ekiple beraber 3 yil önceden çizmeye başlamıştı, resmi hiç bir haber yoktu. Bana söylediğinde şaşırmıştım.
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sistemli adam 6 ay
Hımmm, ülkemiz için hoş bir gelişme.
Ama iktidarı sevmiyorum hemen çamur atmam lazım yeaa.
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Zero Degrees 6 ay
Ulan nasıl özeniyorum şu işlere bir bilseniz. Bir tutku galiba bu. Bir yerde havacılıkla ilgili bir şey görsem, önem derecesini önemsemeden direk bakarım, izlerim ve okurum. İnşallah nasip olur :)
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Tornado of Souls 6 ay
Başlık: Milli uydu fırlatma sistemi
Konu : Mikro Uydu Fırlatma Sistemi
başlığa 'milli' yazabilmek için uydu fırlatma sisteminin adını değiştirmiş
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highgen 6 ay Tornado of Souls
Haber başlıkta içerikte bir problem göremiyorum teknoloji transferi ile Türkiye kendi milli mikro fırlatma sistemini geliştiriyor neyin tribi
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AqRaMa 6 ay
motoru yerli değil, ayrıca seçimler yaklaşıyor, the election is coming
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Txrboz 6 ay
bu hızla gerilemeye devam edersek bu gelişmelerin önü kapanacak artık yetkililerin para savurmayı bırakıp ülkenin refahını düzeltmesi lazım
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ULYSES 6 ay
Haberde hata mı var? 400km alçak yörünge değil ki.
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Feint-TR 6 ay ULYSES
160-2000 km arası low earth orbit olarak geçiyor.
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corpixx 6 ay ULYSES
Uluslararası Uzay İstasyonu 330 km - 435 km arasında yer almaktadır.
tr.wikipedia.org/...
tr.wikipedia.org/...
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Türkiye Gündemi, roketsan ve
12 etiket daha uydu savunma sanayii savunma sanayii başkanlığı mikro uydu fırlatma sistemi mufs alçak dünya yörüngesi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Uzay MPopüler Popüler
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