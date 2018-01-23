Bakanlık dijital tehditlere karşı çalışma grubu kurdu

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İnternette bulunan tehlikelere karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal Medya Çalışma Grubu oluşturuldu. Sosyal medyada ve dijital oyun içeriklerinde çocuklar üzerinde tehdit oluşturabilecek riskler belirlenerek gerekli önlemlerin alınması amaçlanıyor.

BTK ve EGM Siber Suçlar Daire Başkanlığı işbirliği ile sakıncalı oyun ve internet sitelerine yönelik yasal işlemler başlatılacak.

Yapılan açıklamaya göre Sosyal Medya Çalışma Grubu, SuicideGuy isimli oyunun çocuk ve gençlere kötü örnek olacak öğeler içermesi nedeniyle erişimin engellenmesi için BTK’ya başvuruda bulundu.

Sosyal Medya Çalışma Grubu oluşturulmadan önce yapılan çalışmalarda Bakanlık Mavi Balina oyununa karşı girişimlerde bulunmuştu.

Bakanlığın tüm oyun ve içeriklere müdahalede bulunup bulunmayacağı bilinmiyor. Bugün pek çok +13 ve üzeri yaş sınırı ile satılıyor. Yapılan müdahalelerde ipin ucu kaçarsa pek çok oyuna yasak gelebilir.

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