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Bang & Olufsen, dekoratif hoparlörü BeoSound Shape'i tanıttı

Bang & Olufsen, BeoSound Shape isimli yeni hoparlörlerini tanıttı. Hoparlörler, bulundukları ortama uyum sağlamaları amacıyla birçok farklı kumaş ve renk seçeneğine sahip.
2 yıl
2,5b
1
8
Müzik / Ses Sistemleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Danimarka merkezli Bang & Olufsen, bulunduğu odanın dekoruyla mükemmel bir şekilde uyum gösteren yeni hoparlör modeli BeoSound Shape’i tanıttı. Altıgen şekli, kumaş ve renk seçenekleriyle evde, iş yerlerinde ve hatta halka açık alanlarda rahatlıkla kullanılabilen hoparlörler duvara asılıyor ve hoparlörlerden birisindeki "BeoSound Core" sayesinde AirPlay, Bluetooth, Chromecast üzerinden kontrol edilebiliyor.

BeoSound Shape’in bir diğer özelliği de hoparlörlerin sayısının ayarlanabilmesi. Bang & Olufsen’ın sitesinde bulunan tanıtım yazısına göre, en az 6 olması koşuluyla, hoparlörlerin sayısı istenildiği kadar artırılabiliyor ve farklı odalara yerleştirilebiliyor. Hoparlörleri satın aldığınız takdirde internet sitesindeki tasarım tavsiyelerini de görüntüleyebiliyorsunuz.

Kaliteli ve şık olduğu kadar pahalı da olan BeoSound Shape, Ağustos ayında 4.245 dolara (standart paket) satışa sunulacak. Eğer hoparlör sayısını artırmak istiyorsanız ödemeniz gereken miktar da orantılı olarak artıyor.


https://www.engadget.com/2017/04/03/bang-and-olufsen-beosound-shape/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Bang & Olufsen pahalı değil sen fakirsinciler gelmeden
1 Yanıt Yanıtla +8
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atalayalper 2 yıl
Bir memurun 150.000tl lik arabaya binmesi ne kadar lüks ise bu da o kadar lüks.. Kesinlikle abes değil.
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12 Angry Men 2 yıl
Türkiye şartlarında lüks.
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cansev07 2 yıl
Standart dediği 6 hoparlörlü sistem sanırım. 6 sı bu fiyatsa diğerlerini düşünemiyorum.
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kadirirdem 2 yıl
çok güzel bir mantık olmuş...
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1cemoo 2 yıl
Müthiş fikir param olunca alacağım :D
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Bang & Olufsen pahalı değil sen fakirsinciler gelmeden
1 Yanıt Yanıtla +8
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aycibin 2 yıl redoracle
redoracle
Bang & Olufsen pahalı değil sen fakirsinciler gelmeden


çok komikmiş
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Delikli Nane 2 yıl
aşşa yukarı 15bin küsür tl
o paraya full müzik tesisatlı bi araba alınır
, icinde bile yatılır
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