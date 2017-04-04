Bang & Olufsen, dekoratif hoparlörü BeoSound Shape'i tanıttı

Danimarka merkezli Bang & Olufsen, bulunduğu odanın dekoruyla mükemmel bir şekilde uyum gösteren yeni hoparlör modeli BeoSound Shape’i tanıttı. Altıgen şekli, kumaş ve renk seçenekleriyle evde, iş yerlerinde ve hatta halka açık alanlarda rahatlıkla kullanılabilen hoparlörler duvara asılıyor ve hoparlörlerden birisindeki "BeoSound Core" sayesinde AirPlay, Bluetooth, Chromecast üzerinden kontrol edilebiliyor.

BeoSound Shape’in bir diğer özelliği de hoparlörlerin sayısının ayarlanabilmesi. Bang & Olufsen’ın sitesinde bulunan tanıtım yazısına göre, en az 6 olması koşuluyla, hoparlörlerin sayısı istenildiği kadar artırılabiliyor ve farklı odalara yerleştirilebiliyor. Hoparlörleri satın aldığınız takdirde internet sitesindeki tasarım tavsiyelerini de görüntüleyebiliyorsunuz.

Kaliteli ve şık olduğu kadar pahalı da olan BeoSound Shape, Ağustos ayında 4.245 dolara (standart paket) satışa sunulacak. Eğer hoparlör sayısını artırmak istiyorsanız ödemeniz gereken miktar da orantılı olarak artıyor.

https://www.engadget.com/2017/04/03/bang-and-olufsen-beosound-shape/?ncid=txtlnkusaolp00000595