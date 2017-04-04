Tesla artık Ford’dan daha değerli bir şirket





Tüm dünyada bir süredir elektrikli otomobiller rüzgarı esmeye devam ediyor. Tesla’nın ilk Roadster modelini dünyaya tanıttığında otomobil üreticileri de bu hamlenin geçici bir heves olmaktan öteye gidebileceğini düşünmemiş olmalı ki Tesla arkasına aldığı rüzgarla birlikte hızla yol almaya devam ediyor.

General Motors’tan satın aldığı arazide (1961 yılında General Motors’un üretim tesisi olan Fremont Fabrikası bugün Tesla’nın üretim üssü konumunda) dev bir üretim tesisi kuran ve şimdilerde dördüncü modeli olan Model 3 için geri sayıma geçen Tesla’nın değeri, dünyanın en köklü otomobil şirketlerini geride bırakmak üzere.

Elon Musk’ın şirketinin %5’lik hissesi geçtiğimiz günlerde bünyesinde WeChat, Supercell, Riot Games gibi önemli isimler bulunan Çinli Tencent tarafından 1.8 mlyar dolara satın alınmıştı. Model 3 üretimi için finansman arayışında olan Tesla adına bu satın alınma önemliydi ve satış, şirket değerinin altında bir rakamda gerçekleşmişti. Model 3’ün elde edeceği başarı ve Fremont fabrikasındaki artan üretim kapasitesi ile çok daha fazlasını Tesla’ya kazandıracağı için aradaki fark çok da önemli olmayacaktır elbette. Zaten Tesla’nın artan bir ivme ile elde ettiği değerlenme de bu duruma ışık tutmaya yetiyor.

Tesla, 50 Milyar Dolar Sınırına Çok Yakın

Güncel rakamlara göre Tesla’nın şirket değeri, 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Ford’u geride bırakmış durumda. ABD’de yaşanan geri çağırma olayları ve yatırım hamleleri ile birlikte çok ciddi bir kayıp yaşayan Ford, 45.31 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Tesla’nın aynı dönemdeki hızlı yükselişi şirketi 48.69 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştırdı. General Motors ise 51 milyar dolar seviyesinde.

Sadece 13 yıllık bir geçmişi bulunan Tesla, geçen yıl 76 bin seviyesinde elektrikli araç satışı gerçekleştirmiş durumda. Model 3 ile birlikte bu rakamın çok daha yüksek seviyelere gelmesi bekleniyor.

Güncelleme: Tesla, 4 Nisan 2017 saat 18.00 itibariyle 52.7 milyar dolar değerlemeye ulaşarak General Motors'u da geride bırakmış oldu.

BTK Başkanı Fatih Sayan da konuya paralel bir tweet attı: