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Tesla artık Ford’dan daha değerli bir şirket

Yeni teknolojiler, dev şirketlerin tahtını sallayacak inovasyonlar ortaya koyarak her alanda bir değişim rüzgarı estirmeye devam ediyor. Tesla da tam bu noktanın lokomotif ismi konumunda.
2 yıl
9,1b
1
64
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tüm dünyada bir süredir elektrikli otomobiller rüzgarı esmeye devam ediyor. Tesla’nın ilk Roadster modelini dünyaya tanıttığında otomobil üreticileri de bu hamlenin geçici bir heves olmaktan öteye gidebileceğini düşünmemiş olmalı ki Tesla arkasına aldığı rüzgarla birlikte hızla yol almaya devam ediyor.

General Motors’tan satın aldığı arazide (1961 yılında General Motors’un üretim tesisi olan Fremont Fabrikası bugün Tesla’nın üretim üssü konumunda) dev bir üretim tesisi kuran ve şimdilerde dördüncü modeli olan Model 3 için geri sayıma geçen Tesla’nın değeri, dünyanın en köklü otomobil şirketlerini geride bırakmak üzere.

Elon Musk’ın şirketinin %5’lik hissesi geçtiğimiz günlerde bünyesinde WeChat, Supercell, Riot Games gibi önemli isimler bulunan Çinli Tencent tarafından 1.8 mlyar dolara satın alınmıştı. Model 3 üretimi için finansman arayışında olan Tesla adına bu satın alınma önemliydi ve satış, şirket değerinin altında bir rakamda gerçekleşmişti. Model 3’ün elde edeceği başarı ve Fremont fabrikasındaki artan üretim kapasitesi ile çok daha fazlasını Tesla’ya kazandıracağı için aradaki fark çok da önemli olmayacaktır elbette. Zaten Tesla’nın artan bir ivme ile elde ettiği değerlenme de bu duruma ışık tutmaya yetiyor.

Tesla artık Ford’dan daha değerli bir şirket
 

Tesla, 50 Milyar Dolar Sınırına Çok Yakın 

Güncel rakamlara göre Tesla’nın şirket değeri, 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Ford’u geride bırakmış durumda. ABD’de yaşanan geri çağırma olayları ve yatırım hamleleri ile birlikte çok ciddi bir kayıp yaşayan Ford, 45.31 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Tesla’nın aynı dönemdeki hızlı yükselişi şirketi 48.69 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştırdı. General Motors ise 51 milyar dolar seviyesinde.

Sadece 13 yıllık bir geçmişi bulunan Tesla, geçen yıl 76 bin seviyesinde elektrikli araç satışı gerçekleştirmiş durumda. Model 3 ile birlikte bu rakamın çok daha yüksek seviyelere gelmesi bekleniyor.

Güncelleme: Tesla, 4 Nisan 2017 saat 18.00 itibariyle 52.7 milyar dolar değerlemeye ulaşarak General Motors'u da geride bırakmış oldu.
BTK Başkanı Fatih Sayan da konuya paralel bir tweet attı: 
 

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zaomss 2 yıl en beğenilen
Elon Muskun arkasına aldığı birileri mi var bilmiyorum. Bu kadar fazla tam elektrikli araç üretip her yerde hızlı şarj istasyonları açmak kolay iş değil. Bildiğin petrolü öldürmek demek. Helal olsun valla. Umarız ülkemize de bir şekilde giriş yaparlar.
Elon Muskun arkasına aldığı birileri mi var bilmiyorum. Bu kadar fazla tam elektrikli araç üretip her yerde hızlı şarj istasyonları açmak kolay iş değil. Bildiğ...
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3 Yanıt Yanıtla +60
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YA-KU-ZA 2 yıl senersongur
senersongur
15-20000 dolarlık mantıklı elektrikli araç üretmedikçe çok da önemli bir marka olamayacak.

yabancıların alım gücü var sen kendine yan
senersongur15-20000 dolarlık mantıklı elektrikli araç üretmedikçe çok da önemli bir marka olamayacak.yabancıların alım gücü va...
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tenekekutu 2 yıl
Kararlı bir girişimci Elon Musk. Amerika'da eğer kararlı ve başarılı bir girişimci isen illa ki birileri senin arkandan gelir.Yatırımcılar,yeni bir girişimden pay almak isteyenler tabi ki siyasetçilerde.Seni engellemek isteyen de çok olur işte burada kararlı girişimcilik devreye girer.
Ülkemizde önce arkana birisini alıp sonra ilerlemen lazım,ABD'de ise önce kendini gösterip sonra ayakta kalabilmek için arkana birilerini alman gereklidir.Lobicilik dedikleri şey bu oluyor.Fakat senden daha kararlı bir girişimci çıkarsa sistem yine başa sarar bu sefer o yükselir.
Amerika tam bitti denir ama bir marka ile bir girişimci çıkar.Sistemin kendini yenileme gücü var.Örneğin elektronik özellikle cep telefonu sektöründe ABD bitti ( Motorola vs ) dendi Apple çıktı, otomobil sektöründe artık ABD bitti dendi Tesla çıktı, daha eskiye gidelim parakendecilik sektöründe bitti dendi ebay,amazon çıktı kısacası adamların sistemi girişimci çıkarmaya çok uygun.
Bir ara okudum illa nette dek gelirsiniz araştırırsanız ABD'de şirket kurmak çok kolay aynı şekilde kapatmakta.Diyelim ki ülkemizde basit bir şirket kuracaksınız daha açmadan kazanmadan bir sürü vergi masrafı var,araç gereç alacaksınız diyelim en basitinden bir araba,telefon,bilgisayar hepsinin KDV,ÖTV oranları çok yüksek daha alırken vergi ödüyorsunuz.Tabi birçok alet,edavata da ihtiyacınız var bugün ülkemizde dışarı ile online alışveriş yapmak çok zor,belli kotalar var,gümrük derdi var ABD'de ticari basit bir diyota mı ihtiyacınız var anında dünyanın istediğiniz ülkesinden sipariş edin kapınıza kadar geliyor,daha birçok başka alt madde mevcut.Kısacası bizim ülkemizden böyle girişimciler çıkmaz,çıkamaz.Bu işler imkanlar ile oluyor,durup dururken değil.
Kararlı bir girişimci Elon Musk. Amerika'da eğer kararlı ve başarılı bir girişimci isen illa ki birileri senin arkandan gelir.Yatırımcılar,yeni bir girişimden p...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Experimentation 2 yıl
ford avrupada çok hata yaptı
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fractal design 2 yıl
Geleceğin yakıtı elektrik. Her yönüyle herşeyde elektrik kullanılacak. Elektrik motorlarının, güneş panellerinin ve akülerin veriminin artmasıyla fosil akaryakıtlar tamamiyle ortadan kalkacaktır.
Bundan dolayı Tesla geleceğin microsoftu olma yolunda ilerliyor.
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MDV 2 yıl
Teslanin karsisinda cok uzun yolu var daha
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3arbar 2 yıl
bakın arkadaşlar diğer ülkelerin zenginliğini sömürürülen ülkelerden bağımsız olarak görmeyin.işte amerikada petrol niye ucuz.ucuz olur tabi.yüzbinlerce insanı katlet ülkeleri işgal et.sonra petrol ucuz.ortadoğunun halini görüyoruz.buralar yakın zamana kadar en yaşanılır yerlerdi.1800 lere kadar.
gavurun dünyada hakim olduğu düzende insanlığa hiçbir yarar olmamıştır.amerikadaki yerlileri öldürdüler.talan ve sömürü düzeni kuruyorlar.bunun farkına varın.bundan dolayı oralar maddi olarak rahat.
aramızdan doğru yöneticiler çıktığında bu düzen değişir aga.
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acbold 2 yıl 3arbar
3arbar

bakın arkadaşlar diğer ülkelerin zenginliğini sömürürülen ülkelerden bağımsız olarak görmeyin.işte amerikada petrol niye ucuz.ucuz olur tabi.yüzbinlerce insanı katlet ülkeleri işgal et.sonra petrol ucuz.ortadoğunun halini görüyoruz.buralar yakın zamana kadar en yaşanılır yerlerdi.1800 lere kadar.

gavurun dünyada hakim olduğu düzende insanlığa hiçbir yarar olmamıştır.amerikadaki yerlileri öldürdüler.talan ve sömürü düzeni kuruyorlar.bunun farkına varın.bundan dolayı oralar maddi olarak rahat.

aramızdan doğru yöneticiler çıktığında bu düzen değişir aga.

"gavur"???

Dünya siyasetini dinlere göre yapmak pek doğru bir şey değil.

Orta doğu insanları kendi kafalarına sıkıyorlar. İran, Irak, Suriye olaylarını yakından görmüşsünüzdür. Yaşanan olayların %90 halkın suçu olarak görebiliriz.

Şimdi ülke olarak bizde sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu ülkelere benzememek adına Batı zihniyetini örnek alan halka ihtiyacımız var. Gavur Batıya yani.

Orta Doğu ülkeleri vatandaşları hiç bir şeye tepki göstermeyip her şeyi kabullenip sonra komşu ülkelerin içine etmek için göç etmekten başka bir şey yapmazlar.
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kadirirdem 2 yıl
Böyle tekele devam ettiği sürece daha çok far açar...
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tenekekutu 2 yıl
ABD'nin sistemi çok farklı,biz anlamakta zorluk çekiyoruz haliyle.Kazan kazan var adamlarda. Arkadaşın dediği gibi 10 bin doların 160 bin dolar olabiliyor.Amerikan rüyasının kaynağı budur.Fikri olan ortaya çıkar,yatırımcılar onu destekler sonra da halk da buna dahil olur böylece herkes kazanır.
Yine çalışanların şirketlerdeki maaşları da böyle,örneğin sen sirkete 100 bin $ kazandırdın anında seni ödüllendirirler tabi öyle kuru bir maaş türü değil,ciddi ciddi kar payı veya hisse alırsın.
Bu sistem hukuk da güçlü olunca gayet iyi işliyor.Çoğu şirket şeffaftır.Büyük yatırım bankları elbette çeşitli türev araçlarını kullanırlar,sistemi delmeye çalışırlar ama o da bir yere kadar.İşi bilen ne yaptıklarını anlar kar da mı zarar da mı fark eder.Ama bizde ki gibi okullar açılacak demek ki borsa da kağıt firmalarını hisseleri artacak şeklinde borsa da parasını yatıran tabi orada da batar.

Biz de geçtim ödüllendirilmeyi işinden olursun.Özel sektör devletten daha zordur bizde.Adamcılık,torpil almış başını gidiyor.Böyle ortamda girişimci mi çıkar iş yapan mı?
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hakankaran 2 yıl
2011 yilinda 10 bin dolarlik (o zamanin 20 bin lirasi ) TESLA hissesi almis olsaydik su an 160 bin dolarimiz (yaklasik 600 bin TL) olacakti ..
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kaptanos 2 yıl
Gayet normal !
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Dr. Donanım 2 yıl
Elon Musk insanliga yararli isler yapiyor. Yuzyilin bilim adami ve girisimcisi
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MrKemal17 2 yıl Dr. Donanım
Dr. Donanım
Elon Musk insanliga yararli isler yapiyor. Yuzyilin bilim adami ve girisimcisi


Yüzyılın bilim adamı


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mcrew 2 yıl
İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at üretirdim.
Henry FORD
ford deyince aklıma hep bu söz geliyor
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