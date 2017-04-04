Tesla artık Ford’dan daha değerli bir şirket

General Motors’tan satın aldığı arazide (1961 yılında General Motors’un üretim tesisi olan Fremont Fabrikası bugün Tesla’nın üretim üssü konumunda) dev bir üretim tesisi kuran ve şimdilerde dördüncü modeli olan Model 3 için geri sayıma geçen Tesla’nın değeri, dünyanın en köklü otomobil şirketlerini geride bırakmak üzere.
Elon Musk’ın şirketinin %5’lik hissesi geçtiğimiz günlerde bünyesinde WeChat, Supercell, Riot Games gibi önemli isimler bulunan Çinli Tencent tarafından 1.8 mlyar dolara satın alınmıştı. Model 3 üretimi için finansman arayışında olan Tesla adına bu satın alınma önemliydi ve satış, şirket değerinin altında bir rakamda gerçekleşmişti. Model 3’ün elde edeceği başarı ve Fremont fabrikasındaki artan üretim kapasitesi ile çok daha fazlasını Tesla’ya kazandıracağı için aradaki fark çok da önemli olmayacaktır elbette. Zaten Tesla’nın artan bir ivme ile elde ettiği değerlenme de bu duruma ışık tutmaya yetiyor.
Tesla, 50 Milyar Dolar Sınırına Çok Yakın
Güncel rakamlara göre Tesla’nın şirket değeri, 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Ford’u geride bırakmış durumda. ABD’de yaşanan geri çağırma olayları ve yatırım hamleleri ile birlikte çok ciddi bir kayıp yaşayan Ford, 45.31 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Tesla’nın aynı dönemdeki hızlı yükselişi şirketi 48.69 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştırdı. General Motors ise 51 milyar dolar seviyesinde.
Sadece 13 yıllık bir geçmişi bulunan Tesla, geçen yıl 76 bin seviyesinde elektrikli araç satışı gerçekleştirmiş durumda. Model 3 ile birlikte bu rakamın çok daha yüksek seviyelere gelmesi bekleniyor.
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yabancıların alım gücü var sen kendine yan
Ülkemizde önce arkana birisini alıp sonra ilerlemen lazım,ABD'de ise önce kendini gösterip sonra ayakta kalabilmek için arkana birilerini alman gereklidir.Lobicilik dedikleri şey bu oluyor.Fakat senden daha kararlı bir girişimci çıkarsa sistem yine başa sarar bu sefer o yükselir.
Amerika tam bitti denir ama bir marka ile bir girişimci çıkar.Sistemin kendini yenileme gücü var.Örneğin elektronik özellikle cep telefonu sektöründe ABD bitti ( Motorola vs ) dendi Apple çıktı, otomobil sektöründe artık ABD bitti dendi Tesla çıktı, daha eskiye gidelim parakendecilik sektöründe bitti dendi ebay,amazon çıktı kısacası adamların sistemi girişimci çıkarmaya çok uygun.
Bir ara okudum illa nette dek gelirsiniz araştırırsanız ABD'de şirket kurmak çok kolay aynı şekilde kapatmakta.Diyelim ki ülkemizde basit bir şirket kuracaksınız daha açmadan kazanmadan bir sürü vergi masrafı var,araç gereç alacaksınız diyelim en basitinden bir araba,telefon,bilgisayar hepsinin KDV,ÖTV oranları çok yüksek daha alırken vergi ödüyorsunuz.Tabi birçok alet,edavata da ihtiyacınız var bugün ülkemizde dışarı ile online alışveriş yapmak çok zor,belli kotalar var,gümrük derdi var ABD'de ticari basit bir diyota mı ihtiyacınız var anında dünyanın istediğiniz ülkesinden sipariş edin kapınıza kadar geliyor,daha birçok başka alt madde mevcut.Kısacası bizim ülkemizden böyle girişimciler çıkmaz,çıkamaz.Bu işler imkanlar ile oluyor,durup dururken değil.