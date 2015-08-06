Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bang & Olufsen'den tüm eve yayınlan süper ses sistemi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
8
Müzik / Ses Sistemleri
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bang & Olufsen'den tüm eve yayınlan süper ses sistemi
 Yüksek kalite ses sistemleri konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan Danimarka menşeli Bang & Olufsen firması, son dönemde hızla yayılan ev ses sistemleri alanına girdi. Dün yayınladığı açıklamayla yeni BeoLink Multiroom platformunu duyuran firma, "özgürleştirici kablosuz sistem" olarak tanımladığı bu yeni sistemle kullanıcılarına tüm evi kapsayan gelişmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
 Bang & Olufsen şu ana kadar Sonos tarafından domine edilen ev ses sistemleri alanına yenilikçi bir projeyle girmiyor olsa da, BeoLink Multiroom'un son derece kolay kullanımıyla rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Tüm Bang & Olufsen cihazlarını birbirine bağlayan bu yeni platformda bir odadan başka bir odaya geçen kullanıcıların müzik keyiflerine kaldıkları yerden devam etmeleri için tek tuşa basmaları yeterli olacak. Diğer ev ses sistemlerinin aksine kumanda kullanma derdini de büyük ölçüde ortadan kaldıran BeoLink Multiroom, kullanıcıların iOS ve Android cihazlarla uyumlu BeoMusic uygulamasıyla ses sistemlerini kontrol etmesine olanak sağlıyor.
 Bang & Olufsen ev ses sisteminin Sonos gibi rakiplerine karşı en büyük dezavantajı ise B&O standartlarına göre bile oldukça pahalı bulunan fiyatı. BeoLink Multiroom'un kendisi yaklaşık 3000 dolar tutarken, buna bir de diğer B&O ürünleri eklendiğinde ortaya oldukça maliyetli bir sistem çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/08/05/bang-and-olufsen-beolink-multiroom/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THUGGER 4 yıl
Eve kursak kisik sesle dinleriz gerek yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
nerdeyse bir ev fiyatına naptın hacı sen :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
nerdeyse bir ev fiyatına naptın hacı sen :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 4 yıl
Bang&Olufsen i asus laptopum dışında görmedim bu gidislede goremiyecem...;)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 4 yıl
Tokattaki bağ evime aldım çok memnunum :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 4 yıl
Ev fiyatına =O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
logitech varken :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
10 tane aldım villalara döşedim performans çok iyi sağol bang&oufsen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V9 inceleme videosu "Casper'dan orta üst seviye metal gövdeli yeni telefon" 4 yıl Bilişim Hukuku - Dijital Verilerin Hukuki Geçerliliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim