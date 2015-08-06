Bang & Olufsen'den tüm eve yayınlan süper ses sistemi

Yüksek kalite ses sistemleri konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan Danimarka menşeli Bang & Olufsen firması, son dönemde hızla yayılan ev ses sistemleri alanına girdi. Dün yayınladığı açıklamayla yeni BeoLink Multiroom platformunu duyuran firma, "özgürleştirici kablosuz sistem" olarak tanımladığı bu yeni sistemle kullanıcılarına tüm evi kapsayan gelişmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Bang & Olufsen şu ana kadar Sonos tarafından domine edilen ev ses sistemleri alanına yenilikçi bir projeyle girmiyor olsa da, BeoLink Multiroom'un son derece kolay kullanımıyla rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Tüm Bang & Olufsen cihazlarını birbirine bağlayan bu yeni platformda bir odadan başka bir odaya geçen kullanıcıların müzik keyiflerine kaldıkları yerden devam etmeleri için tek tuşa basmaları yeterli olacak. Diğer ev ses sistemlerinin aksine kumanda kullanma derdini de büyük ölçüde ortadan kaldıran BeoLink Multiroom, kullanıcıların iOS ve Android cihazlarla uyumlu BeoMusic uygulamasıyla ses sistemlerini kontrol etmesine olanak sağlıyor.



Bang & Olufsen ev ses sisteminin Sonos gibi rakiplerine karşı en büyük dezavantajı ise B&O standartlarına göre bile oldukça pahalı bulunan fiyatı. BeoLink Multiroom'un kendisi yaklaşık 3000 dolar tutarken, buna bir de diğer B&O ürünleri eklendiğinde ortaya oldukça maliyetli bir sistem çıkıyor.



http://www.engadget.com/2015/08/05/bang-and-olufsen-beolink-multiroom/