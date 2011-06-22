Barnes & Noble: E-Kitap satışları, fiziksel kitap satışlarını 3'e katladı

İçinde bulunduğumuz dönemdeki hızlı değişimden fiziksel kitaplar da nasibini alıyor. Son dönemde özellikle Kindle başta olmak üzere birçok taşınabilir cihazla popülerliği artan elektronik kitapların fiziksel kitaplara kurduğu üstünlük her geçen gün artıyor.

Amerika'nın önemli kitapçılarından olan ancak teknoloji dünyasında ismini Nook ile duyuran Barne & Noble'ın tepe yöneticisi William Lynch, BN.com üzerinden fiziksel kitapların bütün formatları göz önüne alınmasına rağmen, elektronik kitap satışlarının geleneksel kitap satışlarının 3 katına ulaştığını ve fiziksel mağazalarından yapılan satışların ise son çeyrekte %3 gerilediğini belirtti.

Yaklaşık %60'lık bir pay ile Kindle'ın lider olduğu elektronik kitap okuyucusu pazarında Nook'ın pazar payının son çeyrekte %25'den %27'e yükseldiğini vurgulanan Lynch, elektronik kitap okuyucusu operasyonlarının geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %300 büyüdüğünü de sözlerine ekledi.