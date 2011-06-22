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Barnes & Noble: E-Kitap satışları, fiziksel kitap satışlarını 3'e katladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Shady
Haber Editörü
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İçinde bulunduğumuz dönemdeki hızlı değişimden fiziksel kitaplar da nasibini alıyor. Son dönemde özellikle Kindle başta olmak üzere birçok taşınabilir cihazla popülerliği artan elektronik kitapların fiziksel kitaplara kurduğu üstünlük her geçen gün artıyor.

Amerika'nın önemli kitapçılarından olan ancak teknoloji dünyasında ismini Nook ile duyuran Barne & Noble'ın tepe yöneticisi William Lynch, BN.com üzerinden fiziksel kitapların bütün formatları göz önüne alınmasına rağmen, elektronik kitap satışlarının geleneksel kitap satışlarının 3 katına ulaştığını ve fiziksel mağazalarından yapılan satışların ise son çeyrekte %3 gerilediğini belirtti.

Yaklaşık %60'lık bir pay ile Kindle'ın lider olduğu elektronik kitap okuyucusu pazarında Nook'ın pazar payının son çeyrekte %25'den %27'e yükseldiğini vurgulanan Lynch, elektronik kitap okuyucusu operasyonlarının geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %300 büyüdüğünü de sözlerine ekledi.


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sturan78 7 yıl
Ekitap okumak normal kitap okumaktan daha hızlı yeni bir site açılmış sizinle paylaşmak istedim.
www.ekitapburada.com mutlaka gözatın
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musanpa 7 yıl sturan78
sturan78

Ekitap okumak normal kitap okumaktan daha hızlı yeni bir site açılmış sizinle paylaşmak istedim.
www.ekitapburada.com mutlaka gözatın

çok teşekkürler bilgilendirme için ebook reader kullanmaktayım ve ekitap olayı hala kısır denebilecek noktada ülkemizde site güzel ama arşivi baya kısıtlı gibi ayrıca anlamsız pahalı geldi ekitap olayı da sırf bu yüzden ilerlemiyor ya ülkemizde
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
D&R sitesine E-Kitap kısmı ekledi, dergilerde falan haberler görüyorum bizde de bir uyanış va E-Kitap konusunda. Ben pek sıcak bakmıyorum ama kimbilir, belki normal kitaplar da ucuzlar.
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-Lanaya- 8 yıl
e-kitap'ın nedeni çok daha rahat olması.. Bende yakın zamanda kindle almayı düşünüyorum..
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