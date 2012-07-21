Barnes & Noble e-kitaplarını web üzerinden okumak artık mümkün

E-kitap sektöründe faaliyet gösteren Barnes&Noble, e-okuyucu ve mobil uygulamalar dışında müşterilerine e-kitap okuyabilecekleri yeni bir mecra sunuyor.





Nook for Web adıyla Salı günü başlatılan hizmette, platform üzerinden e-kitap satın alan müşteriler Internet Explorer, Chrome, Firefox ve Safari gibi tüm tarayıcılar üzerinde bu kitapları okuyabilecek.





Herhangi bir yükleme gerektirmeyen Nook for Web, tek veya çift sayfa düzeni, 8 farklı font desteği, fare tekeriyle sayfa değiştirme gibi fonksiyonlarla akıcı bir e-kitap okuma deneyimi yaşayabilecek.





Nook for Web, mobil uygulamalarla da senkronize olarak çalışıyor. PC üzerinde hangi sayfada kaldıysanız akıllı telefonunuz üzerinden devam edebiliyorsunuz.





Araştırmalara göre e-kitap satın alanların yüzde 42'si bilgisayarları üzerinden, yüzde 41'i e-okuyucu üzerinden, yüzde 29'u cep telefonu üzerinden ve yüzde 23'ü de tablet üzerinden okuyor. Google ve Amazon'un 2010 yılından bu yana sağladıkları tarayıcı üzerinden e-kitap okuma hizmetine böylece B&N firması da katılmış oldu.