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Barnes & Noble e-kitaplarını web üzerinden okumak artık mümkün

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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E-kitap sektöründe faaliyet gösteren Barnes&Noble, e-okuyucu ve mobil uygulamalar dışında müşterilerine e-kitap okuyabilecekleri yeni bir mecra sunuyor.

Nook for Web adıyla Salı günü başlatılan hizmette, platform üzerinden e-kitap satın alan müşteriler Internet Explorer, Chrome, Firefox ve Safari gibi tüm tarayıcılar üzerinde bu kitapları okuyabilecek.

Herhangi bir yükleme gerektirmeyen Nook for Web, tek veya çift sayfa düzeni, 8 farklı font desteği, fare tekeriyle sayfa değiştirme gibi fonksiyonlarla akıcı bir e-kitap okuma deneyimi yaşayabilecek.

Nook for Web, mobil uygulamalarla da senkronize olarak çalışıyor. PC üzerinde hangi sayfada kaldıysanız akıllı telefonunuz üzerinden devam edebiliyorsunuz. 

Araştırmalara göre e-kitap satın alanların yüzde 42'si bilgisayarları üzerinden, yüzde 41'i e-okuyucu üzerinden, yüzde 29'u cep telefonu üzerinden ve yüzde 23'ü de tablet üzerinden okuyor. Google ve Amazon'un 2010 yılından bu yana sağladıkları tarayıcı üzerinden e-kitap okuma hizmetine böylece B&N firması da katılmış oldu.

http://mashable.com/2012/07/17/nook-web-reader/ Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Amazon, barnes&nobles, kobo gibi sitelerin ulkemizde de artmasi gerektigini dusunuyorum. Idefix guzel, d&r kendini oldukca gelistirdi ancak hala cok gerideler. E-book bir kere denendi mi asla vazgecilemeyecek kadar guzel olan bir olaydir.
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dersamstagnachmittag 7 yıl
Abi o son paragraftaki nasil bir hesaptir oyle :D
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jovanovic 7 yıl
Gözlerini bozmak isteyenlere.
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