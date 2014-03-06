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Baterist Jason Barnes için hazırlanan robotik kol, esas amacından daha fazlasını sunuyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Baterist Jason Barnes için hazırlanan robotik kol, esas amacından daha fazlasını sunuyor
Teknolojinin gelişmesi sayesinde farklı uzuvlarını kaybeden insanlar hayatlarına, hobilerine ve işlerine eskisi gibi devam edebiliyorlar. Bunun son örneklerinden birisini oluşturan baterist Jason Barnes, Georgia Tech Center Müzik Teknolojileri'nden profesör Gil Weinberg tarafından hazırlanan robotik kol ile hem bateri çalmaya devam ediyor hem de ekstra bir baget daha kullanabiliyor.
Üzerinden iki adet baget yer alan robotik kol, ilk bageti Jason Barnes'ın pazı kaslarından aldığı sinyaller ile kontrol ediyor, elde bulunan ikinci baget ise diğer bagetin zamanlamasını izleyerek senkronize ve otomatik olarak çalışma gösteriyor. Bu sayede oldukça karmaşık çalma kombinasyonları oluşturabilen Barnes, diğer bateristlerin ulaşamayacağı tempolar yakalayabiliyor. Bu teknolojinin doktorlar veya astronotlar tarafından da kullanılabileceğini söyleyen Gil Weinberg ise, farklı robotlarla senkronize tamir işlemlerinin ya da cerrahi operasyonların yapılabileceğini belirtiyor.
Oldukça faydalı bir amaç doğrultusunda ileriye dönük bir çalışma olarak geliştirilen robotik kolu ve Jason Barnes'in ortaya koyuduğu performansı aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.
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http://www.engadget.com/2014/03/05/robotic-drummer-prosthesis/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
infom@n 5 yıl
Pil ömrü ne kadar ? :)
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lj94 5 yıl
bu herifler deli :D youtube.com/...
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depeche35 5 yıl
Müthiş !
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