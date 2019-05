Battlefield 1'in "They Shall Not Pass" DLC paketi kısa bir süreliğine ücretsiz

Battlefield 2018'in resmen duyurulmasına sadece birkaç haftanın kaldığı bugünlerde EA, artık destek sürecinin sonlarına yaklaşan Battlefield 1 için ücretsiz içerik sunmaya başladı. Battlefield 1'in 2017'nin Mart ayında yayınlanan ilk DLC paketi They Shall Not Pass, iki haftalığına ücretsiz oldu.

https://www.pcgamer.com/battlefield-1-expansion-they-shall-not-pass-is-now-free/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Daha önce Battlefield 1'i satın alan ancak They Shall Not Pass genişleme paketine sahip olmayan oyuncular, kullandıkları platformlara göre Origin, Playstation Store veya Microsoft Mağaza üzerinden DLC paketini ücretsiz bir şekilde edinebilirler. Normalde 15 dolara satılan paket, 15 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar paketi alan oyuncular sonrasında da TSNP paketine sahip olacaklar.Battlefield 1'in 28 Mart 2017'de yayınlanan They Shall Not Pass DLC'si; Rupture, Verdun Heights, Fort de Vaux ve Soissoins olmak üzere dört farklı yeni harita içeriyor. Oyuna Fransız ordusunu ekleyen DLC, her bir sınıf için yeni silahlar, 2 farklı operasyon ve BF1 oyuncuları tarafından çokça beğenilen Frontlines modunu da beraberinde getiriyor. TSNP paketi ayrıca elit sınıflardan olan Trench Raider'ı da içeriyor.