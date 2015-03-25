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Beastgrip Pro: Akıllı telefonlarla profesyonel seviye çekimler hedefleyenlere

4 yıl
2,5b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Beastgrip Pro: Akıllı telefonlarla profesyonel seviye çekimler hedefleyenlere
 
Gün geçtikçe fotoğraf ve video kaliteleri artan akıllı cep telefonları, artık birçok ajans ve basın kuruluşunda da kendisine aktif olarak yer bulabiliyor. Bu kalite seviyesini biraz daha yukarılara çıkartmak isteyenlere özel olarak hazırlanan en yeni Kickstarter projelerinden Beastgrip Pro ise, dünyanın en iyisi olduğu iddia ederek 50,000$ toplamayı hedefliyor.
iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemli akıllı telefonlar için evrensel (Boyut ayarlanabiliyor) olarak hazırlanan Beastgrip Pro, görüldüğü üzere profesyonel çekimler odağında geliştirildiği için çok da kompakt bir ürün değil. Ancak bu sayede akıllı telefonların profesyonel video çözümleri için üretilen sabitleme aparatlarına takılmasına ya da mikrofon ve LED ışık gibi yardımcı birimlerin kullanılmasına imkan tanıyan aparat, birçok ufak harici lens sayesinde de farklı çekim tarzlarında kullanıcılarına yardımcı olabiliyor.
Beastgrip Pro: Akıllı telefonlarla profesyonel seviye çekimler hedefleyenlere
 
Esas farkını DOF adı verilen adaptörüyle ortaya koyan Beastgrip Pro, böylece akıllı telefonlara Nikon 50mm F/1.4 ile Canon 50mm F/1.4 gibi popüler SLR lenslerinin takılmasının önünü aralıyor. Bu gelişmiş lensler sayesinde oldukça kaliteli video ve fotoğraflar çekebilen ürün, modüler gövdesi sayesinde de istenilen farklı çalışma formlarına saniyeler içerisinde dönüştürülebiliyor. Beastgrip Pro ayrıca tripod (üçayak) bağlantısıyla uzun pozlama gibi çekim tarzlarında da büyük bir yardımcı görev üstleniyor.
Kickstarter'da şimdiye kadar 24,925$ toplamayı başaran Beastgrip Pro, yapılacak en az 60$ bağış miktarıyla 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. SLR lensler için geliştirilen DOF adaptörü için 110$, geniş açı ve balık gözü ufak lensler içinse ekstra 40$ ödemek gerekiyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Beastgrip Pro: Akıllı telefonlarla profesyonel seviye çekimler hedefleyenlere

https://www.kickstarter.com/projects/107650693/beastgrip-pro-the-worlds-best-camera-rig-for-smart Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 4 yıl
Gördüğüm en yararlı ürün. O kadar cigahertz işlemci en azından bir işe yaramış olacak.
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