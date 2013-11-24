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Beğenilen e-posta uygulaması Boxer, iPad desteğine kavuştu

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Beğenilen e-posta uygulaması Boxer, iPad desteğine kavuştu
Taskbox isimli geliştirici tarafından hazırlanan ve marketin en hızlı büyüyenleri arasında gösterilen e-posta uygulaması Boxer, iPad desteği ile 4.0.1 sürümüne güncellendi.
Gmail, Outlook, Exchange (2007 ve üstü), Yahoo, Hotmail, iCloud, AOL ve IMAP e-posta servisleri yanında iCloud, Dropbox, Facebook ve LinkedIn gibi servisler ile entegrasyon desteğiyle gelen Boxer, Gmail'in iOS uygulamasına benzer tasarım çizgisiyle temel görevlerini yerine getirebiliyor, e-postalara şifre koyabiliyor ve ayrıntılı bildirim merkezi ile etkili bir e-posta denetimi sunabiliyor. Yapılan 4.0.1 güncellemesiyle ise artık Apple'ın iOS 6.0 ve üzeri iPad modellerine destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca Evernote ve Sanebox servisleri ile eskiye oranla daha iyi entegrasyon sağlayabiliyor ve yazı boyutlarının dinamik olarak ayarlanmasına imkan tanıyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Boxer e-posta uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Beğenilen e-posta uygulaması Boxer, iPad desteğine kavuştu

https://itunes.apple.com/tr/app/id561712083?mt=8 Yorum Yaz
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl
Mailbox bana fazlasıyla yetiyor.
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ezimuse 5 yıl
Stock gmail app kadar başarılı olacağını sanmıyorum ben. iOS mail app bile geçmişte mail attığım kişileri çekemiyorken...
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Le Blanc 5 yıl
mailbox'a göre artıları neler ?
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LegendM 5 yıl
ipad mini kullanıcısı olarak stock mail uygulamasının gayet yeterli olduğunu düşünüyorum
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beyinsis 5 yıl Le Blanc
Le Blanc
mailbox'a göre artıları neler ?

Mbox sadece gmail destekliyor
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