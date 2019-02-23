Behzat Ç. dizisi geri mi dönüyor?

Televizyon tarihinin kült dizilerinden birisi haline gelmiş Behzat Ç. için yeniden dönüş iddiaları gündeme gelmeye başladı. Netflix’in yayın haklarını satın aldıktan sonra yaptığı paylaşım ile alevlenen iddialarda yeni gelişmeler var.

Bir döneme damga vurdu

Eser sahibi Emrah Serbes’in yeni bölümleri internet için çekeceğini açıklamasının ardından yaşanan trafik kazası ve cezaevine girişi projeyi bozmuştu. Netflix’in yayın haklarını BluTV’den almasının ardından atılacak adımlar merakla beklenmeye başlamıştı.

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Gündeme gelen bilgiler Netflix’in iki sezon için anlaşma yaptığı yönünde. Dizinin ilk sezonu Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak. Sonrasında ise hızlı bir şekilde ikinci sezona geçilecek. Göreceği ilgiye bağlı olarak sezon sayısının artabileceği konuşuluyor.

Netflix ayrıca kadroyu da korumayı başarmış gibi. Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı kuralları dinlemeyen cinayet büro Başkomiseri Behzat Ç. ile birlikte Fatih Artman, Berkan Şal, İnanç Konukçu, Seda Bakan gibi bilinen tüm oyuncuların bir araya geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Seda Bakan hamile olduğu için dizide Harun ve Eda’nın bebek sahibi olacağı vurgulanıyor. Netflix yakın zamanda ilk tanıtım videosunu da yayınlayacak.

Özellikler Sıfır Bir dizisinin internet aleminde fenomen olması ve geniş bir kitleye ulaşmasının Netflix’e fikir verdiği tahmin ediliyor. Genelde kuralları dinlemeyen ve başına buyruk hareket eden kabadayı tarzı karakterlerin ilgi gördüğü bir gerçek. Yayından kaldırılışını protesto etmek için Behzat Ç. dizisinin sokaklara dev ekranlar kurularak izlendiği anlar unutulmadı.