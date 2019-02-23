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Behzat Ç. dizisi geri mi dönüyor?

Kuralları dinlemeyen, siyasete karşı çıkan ve başına buyruk hareket eden tavırlarıyla bir döneme damga vuran Başkomiser Behzat Ç. ekranlara yeniden geri dönüyor.
2 ay
16,9b
1
31
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin kült dizilerinden birisi haline gelmiş Behzat Ç. için yeniden dönüş iddiaları gündeme gelmeye başladı. Netflix’in yayın haklarını satın aldıktan sonra yaptığı paylaşım ile alevlenen iddialarda yeni gelişmeler var.

Bir döneme damga vurdu

Eser sahibi Emrah Serbes’in yeni bölümleri internet için çekeceğini açıklamasının ardından yaşanan trafik kazası ve cezaevine girişi projeyi bozmuştu. Netflix’in yayın haklarını BluTV’den almasının ardından atılacak adımlar merakla beklenmeye başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek"

Gündeme gelen bilgiler Netflix’in iki sezon için anlaşma yaptığı yönünde. Dizinin ilk sezonu Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak. Sonrasında ise hızlı bir şekilde ikinci sezona geçilecek. Göreceği ilgiye bağlı olarak sezon sayısının artabileceği konuşuluyor.

Netflix ayrıca kadroyu da korumayı başarmış gibi. Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı kuralları dinlemeyen cinayet büro Başkomiseri Behzat Ç. ile birlikte Fatih Artman, Berkan Şal, İnanç Konukçu, Seda Bakan gibi bilinen tüm oyuncuların bir araya geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Seda Bakan hamile olduğu için dizide Harun ve Eda’nın bebek sahibi olacağı vurgulanıyor. Netflix yakın zamanda ilk tanıtım videosunu da yayınlayacak.

Özellikler Sıfır Bir dizisinin internet aleminde fenomen olması ve geniş bir kitleye ulaşmasının Netflix’e fikir verdiği tahmin ediliyor. Genelde kuralları dinlemeyen ve başına buyruk hareket eden kabadayı tarzı karakterlerin ilgi gördüğü bir gerçek. Yayından kaldırılışını protesto etmek için Behzat Ç. dizisinin sokaklara dev ekranlar kurularak izlendiği anlar unutulmadı.

 

https://www.boxerdergisi.com.tr/behzat-c-netflix-donus-tarihi-belli-oldu-43558 Yorum Yaz
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tufanumur12 2 ay en beğenilen
İzlerken her bölümünde gerçek anlamda zevk aldığım bir diziydi. Yeniden başlaması gerçekten çok güzel oldu. Emniyet içerisinde fetöyü ele almışlardı çok ileri gittiler gerçekleri bir nebze olsun insanlara anlattılar ama bu da dizinin sonu oldu.
İzlerken her bölümünde gerçek anlamda zevk aldığım bir diziydi. Yeniden başlaması gerçekten çok güzel oldu. Emniyet içerisinde fetöyü ele almışlardı çok ileri ...
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Yanıtla +27
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sadrag 2 ay
Sevenlerine ayıp olmasın ama en nefret ettiğim dizilerden biriydi bu dizi.. Sabah akşam içip, önüne gelene posta koyan, adalet dağıtacam diye milleti hor gören polis bozuntusu bi imaj.. Askerle polisi gaza getirmemek lazım. Mesleği kutsal olan bu insanlar kontrollerini kaybedince milletin.. neyse, ağır kaçacak..
Sevenlerine ayıp olmasın ama en nefret ettiğim dizilerden biriydi bu dizi.. Sabah akşam içip, önüne gelene posta koyan, adalet dağıtacam diye milleti hor gören...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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ssbrutality 2 ay
Seviyorum Merkez... :D
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35plt35 3 hf.
Ne diziydi ya... Sansürsüz versiyonu internette vardı eskiden bulsak ta izlesek.
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filteke 2 hf. 35plt35
netflix tum eski bolumleri yukledi, ayni sekilde leula ile mecnunuda. Dizi blu tv de yayinlanacak
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leadertay 1 ay
instagram.com/...
Geliyor....
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egoist84 2 ay
facebook.com/...
Geleceği kesinleşti. Yeni bölümler çekilmeye başlanmış. Muhtemelen eylül gibi 2. sezon siteye yüklenir.
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scorpion20 2 ay
aynı kadro olmaz beyler
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crimsonica 2 ay
Hukumete ugrasacak is cikiyor desenize
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DH Misafiri 2 ay
Oglum heyecanlandım lan. Gelirse süper olur.
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dancingman 2 ay
1. sezonun finali şok etkisi yaratmıştı. Gelsin görelim...
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babapars 2 ay
Özledik be amirim
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yunus626emre 2 ay
İlk sezonundaki tadı aynı dizinin diğer sezonlarında bile bulamamıştım ben. O kadar güzeldi ilk sezonu.
Merakla bekliyorum umarım Ayça Eren, Nejat İşler'i de izleriz
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Mrxy81 2 ay
Netflix sıfır bir fikrini beğenmiş de birileri de bunu tahmin etmiş.
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